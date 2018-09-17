2018-09-17T12:41:03+03:00
Происшествия

Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине

Боеприпас сразу после производства отправили в войсковую часть под Тернополем [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Министерстве обороны РФ предоставили новые доказательства причастности Украины к катастрофе "Боинга".В Министерстве обороны РФ предоставили новые доказательства причастности Украины к катастрофе "Боинга".Фото: YouTube
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Министерству обороны России удалось определить номера сопла и двигателя ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing МН17. Выяснилось, что боеприпас был изготовлен на долгопрудненском предприятии в Подмосковье, а в 1986 году отправлен в войсковую часть под украинским город Тернополь Прикарпатского военного округа.

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Такое заявление сделал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

"Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — рассказал Паршин.

По его словам, добыть всю эту информацию удалось благодаря предоставленным Совместной следственной группой фрагментам ракеты.

Напомним, что Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

В мае этого года международная объединенная следственная группа продемонстрировала так называемые "доказательства" того, что лайнер был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который якобы принадлежал российскому министерству обороны. Однако в качестве подтверждения этих слов были предъявлены лишь старые фотографии из соцсетей и кусок некой ракеты.

Тогда министр транспорта Малайзии Энтони Лок призвал специалистов опираться на факты, а не просто "указывать пальцем" на Россию, а в самой Москве доступно объяснили, почему "Бук" не мог принадлежать нашей стране.

Так, благодаря маркировке, удалось выяснить, что снаряд был изготовлен еще в 1986 году, а срок эксплуатации составляет всего 15 лет. Предприятие может продлиевать его еще на 10 лет, но после боеприпас обязательно списывается и утилизируется. Срок же найденной "улики" истек еще в 2011 году.

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