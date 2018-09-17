Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Татарстане

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-17T13:39:47+03:00

С 18 по 21 сентября в четырех городах республики – Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и Зеленодольске – можно будет сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ в мобильных пунктах

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III Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала на Камчатке 12 июня, а закончится 7 ноября в Калининграде. Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию и проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования проедут через 30 регионов, охватят 120 городов. И каждый желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

18–21 сентября машины с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, можно будет увидеть в Республике Татарстан. В четырех городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске – на центральных площадях, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В МПТ специалисты ГАУЗ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием. Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, где подведут итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Республике Татарстан, пройдет 21 сентября в Казани по адресу: ул. Бутлерова, 36 (Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Холл на втором этаже перед актовым залом), с 10:00 до 12:00.

Где и когда сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ в Татарстане:

г. Казань – 18–19 сентября

18 сентября

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Казань, ул. Пушкина, 4 (площадка между гостиницей «Татарстан» и ТЦ «Кольцо»).

19 сентября

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Казань, Деревня Универсиады, 35 (у входа в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» со стороны Аллеи флагов).

г. Набережные Челны – 18 сентября

Время: 12:00–18:00.

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Мира, 3 (парковочное пространство перед ТРЦ «Торговый квартал»).

г. Нижнекамск – 19 сентября

Время: 12:00–19:00.

Адрес: г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, 15 (парковочное пространство перед ТЦ «Олимп»).

г. Зеленодольск – 20 сентября

Время: 12:00–18:00.

Адрес: г. Зеленодольск, ул. К. Маркса, 39 (территория, прилегающая к розничному рынку).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.