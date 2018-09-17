Шампанское отменяется, выборы в Приморье обернулись скандалом

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-17T20:09:45+03:00

Как коммунист побеждал в гонке за губернаторство и вдруг... за полчаса все проиграл

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- Мечтаю дождаться окончательных итогов и звонка президента, - делился своей радостью с корреспондентом «Комсомолки» в шестом часу утра понедельника, после воскресного дня голосования, кандидат на должность губернатора Приморского края коммунист Андрей Ищенко. Наверняка в тот момент он уже думал о шампанском - даже экс-губернатор Евгений Наздратенко заранее поздравил кандидата от КПРФ. А дальше началось что-то невероятное...

6.30. Ищенко и не подозревал, что через полчаса его догонит и перегонит и. о. губернатора Андрей Тарасенко. Случилось это как-то совершенно неожиданно. Казалось, что единороссу 3,5 процента отрыва уже не отыграть, но он - по документам - вырвался вперед на полтора процента!

7.00. С рассветом стало ясно: во Владивостоке с выборами случилось что-то невероятное. Политологи бодрились: бывало и такое - резкий обгон на финишной прямой. Но припомнить, где именно, так и не смогли.

8.30. Пришел тревожный сигнал из Уссурийска - там на одном из избирательных участков закрыли наблюдателей от КПРФ. Выехала подмога. Срывали замок. Потом долго разбирались, почему в систему ГАС-Выборы из второго по населению города края поступают противоречивые данные.

9.30. Куратор приморских выборов из Центризбиркома Евгений Шевченко официально поспешил объяснить причину такой метаморфозы. По его словам, при обработке протоколов ввод данных в систему ГАС-Выборы шел с опережением. Данные из отдаленных городов и районов поступали в систему в последнюю очередь, а там избиратель отдал голоса Тарасенко, как это, например, произошло в городе Арсеньеве. Но город авиастроителей, если смотреть официальные данные, как раз больше симпатизировал коммунисту. В отличие от Уссурийска, Спасска-Дальнего и других городов.

10.00. Цифры на сайте ЦИК остановились на отметке 245 550 голосов за Ищенко (48,06%);

253 200 - за Тарасенко (49,55%) при относительно высокой для второго тура явке (около 35%).

На митинг в центре Владивостока собралось около тысячи человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

12.00. У администрации края собрались как приверженцы «красных», так и сторонники Тарасенко. Замсекретаря приморской ячейки «ЕР» Игорь Хрущев откровенно заявил:

- Ищенко использует ту же методику политической борьбы, которая применялась на Украине в 2014 году на майдане. Это безответственная и антинародная позиция.

18.00. На митинг в центре Владивостока собралось около тысячи человек (население города почти 605 тысяч). С утра Андрей Ищенко во всеуслышание объявил голодовку. А к вечеру на нем уже лица не было - голодовку он тут же отменил.

- Давайте дождемся, когда прилетит следственная группа из Москвы, - выступил с речью «красный» кандидат.

Сторонники Ищенко условились приходить на площадь каждый день, пока «справедливость не восторжествует».

С утра Андрей Ищенко во всеуслышание объявил голодовкуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Кто же такой Андрей Ищенко? 37-летний коммунист - коренной приморец, родился в Лесозаводске. В 2004-м окончил Дальрыбвтуз по специальности инженера-судоводителя. Дослужился до старпома, но потом ушел в строительство. В 2014-м стал директором компании «Аврора-Строй». А два года назад его избрали депутатом краевого парламента. К успеху Андрей шел не один - были у него и жена, и дочка. Однако в прошлом году он развелся с супругой, оставив ей все совместно нажитое имущество и 6-летнюю дочку. По словам Ищенко, причиной развода стала чрезмерная загруженность.

А в перерыве между первым и вторым турами объявил конкурс в сети Instagram. Мол, холост и ему нужен надежный тыл. В обмен на право стать женой он просит девушек проголосовать за него. Кто победит в кастинге (нужно было набрать больше всех лайков), тот и пойдет на ужин с кандидатом. Сразу же выяснилось, что в социальных сетях Ищенко успехом явно не пользуется. В его акции приняли участие едва ли два десятка барышень.

К слову, итоги кастинга Ищенко еще не объявлял. Но больше всего «сердечек» получила naryslka1996 – тысячу двести

А КАНДИДАТЫ КТО

Строительный магнат против подводника 55-летний Андрей Тарасенко для Приморья человек новый. Он хоть и родился во Владивостоке, большую часть жизни провел вдалеке. С 1980 по 1994 год служил в Вооруженных силах. На одной из пресс-конференций Тарасенко упомянул о службе на подводном флоте. В девяностых - двухтысячных начинает с бизнеса, а затем госслужба - «Росатом», Россельхозбанк, «Росморпорт». В октябре 2017-го указом президента топ-менеджера назначают и. о. губернатора Приморья. В родном Владивостоке он расправил не только крылья, но и паруса, переплюнув по размаху питерский фестиваль выпускников. Общественность хоть и поворчала по поводу 70 миллионов бюджетных рублей, потраченных на это мероприятие, но при этом оценила. Тарасенко примерный семьянин. Дочь уже взрослая. А супруга Светлана своими успехами на почве благотворительности наверняка добавила мужу голосов.

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