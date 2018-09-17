Мнение дальневосточника: Почему Приморье поддержало коммуниста

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-17T20:10:01+03:00

К Тарасенко персонально в крае, пожалуй, нет никаких претензий. Его не успели ни полюбить, ни невзлюбить. Но он - «варяг» Фото: Ксения КРЫМОВА

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Чтобы понять, почему так резко отреагировал народ на вероятную фальсификацию итогов выборов губернатора Приморья, нужно оглянуться назад. И посмотреть, как ковался дальневосточный характер. Одни пришли сюда с юга России, центральной полосы, с Украины, с Урала в качестве первопроходцев и переселенцев. Это были авантюристы, отважные духом люди, которые шли вперед и напролом в совершенно необжитые места.

Вторая часть населения, к сожалению, оказалась на Дальнем Востоке, не по своей воле – это бывшие сидельцы. Но и те, и другие – это люди, которые прошли Крым и рым, которые ничего не боятся и многое знают.

Сегодня Дальний Восток и Приморье, в частности, населяют потомки этих людей. К которых остался дух отцов и дедов. Но в нем не надо искать романтику самостийности, отделения от Москвы. Потому что у всех живут родственники в других частях России, и мы чувствуем себя одной страной, с одним языком и тем ми же ценностями.

Только вот народу не очень нравится, когда ему присылают губернаторов из Москвы, волевым порядком, как это произошло уже второй раз.

Приморье сложный регион с точек зрения географии, населения, логистики, доступности удаленных сел и деревень... И когда здесь десять лет руководил губернатор Наздратенко (к которому можно по-разному относиться), а за ним — десять лет губернатор Дарькин (к которому то же можно по-разному относиться), любого из них можно было разбудить среди ночи и спросить – как, к примеру, зимует поселок Агзу или поселок Светлая, или поселок Самарга. И любой отрапортовал бы: уголь и мазут доставляются с моря или с суши в таких-то объемах. Эти люди представляли себе Приморье (я их не восхваляю и не защищаю, я просто говорю о специфике).

Следом был прислан из центра губернатор Миклушевский, к которому накопилось немало претензий. Потом его отстранили и снова из Москвы прислали ставленника - врио губернатора Тарасенко...

Я вполне допускаю, что Тарасенко неплохой управленец. Скажу больше - к нему персонально в крае, пожалуй, нет никаких претензий. Его не успели ни полюбить, ни невзлюбить. Но он - «варяг». Андрей Владимирович Тарасенко, хоть и во Владивостоке родился, но никогда здесь не жил, и совершенно края себе не представляет… И такое навязывание извне дальневосточников раздражает. Хотя еще больше их раздражает пенсионная реформа, поскольку все надеялись на определенные преференции и льготы на фоне высоких призывов удержать людей в регионе. Но пока эти преференции мы видим лишь в бетоне, условно говоря. Да, строят мосты во Владивостоке, построена инфраструктура, вкладываются какие-то средства именно в подобные проекты – это прекрасно. Но мосты на хлеб не намажешь. А дальневосточникам хочется повышения уровня жизни каждого человека, конкретно - чтобы у него была более высокая стабильная зарплата, чтобы он мог своевременно уходить на пенсию, чтобы, как в советское время, могли было раз в три года с семьей бесплатно летать на запад нашей страны... Этого, к сожалению, нет.

Вот Приморье и поднялось. Возможно это накопленное раздражение сыграет свою роль и через неделю в Хабаровске, где пройдет второй тур выборов губернатора.

Но говорить на этом фоне, что выиграли коммунисты, будет не очень честно. Рейтинг КПРФ в Приморье 17%, что ярко демонстрировали выборы президента, в законодательное собрание и т.д. Это не красный пояс. Это было, так называемое, протестное голосование. Такой вот у дальневосточников характер.

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