Рыболовство, Китай, иномарки: почему выборы в Приморье стали такими шумными

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-17T17:01:51+03:00

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Центризбирком в понедельник, 17 сентября, не смог подвести итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае. Оглашение результатов произойдет в конце недели после рассмотрения жалоб обоих кандидатов - «единоросса» Андрей Тарасенко и «коммуниста» Андрея Ищенко.

«Комсомольская правда» узнала у эксперта, почему выборы во Владивостоке и окрестностях вызвали только споров.

- Приморский край - очень сложный регион, где пересекаются интересы многих бизнес-кланов, - говорит Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. - Вот некоторые из этих особенностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669141" frameborder="0"></iframe> Митинг против результатов выборов в Приморском крае.

- Рыба. Сейчас идет передел рыбного рынка - ключевого для края. Это касается распределения квот на вылов рыбы и краба, строительства рыболовецких судов. В Приморье есть разные игроки на этом рынке. У кандидата Тарасенко были влиятельные противники, которые заинтересованы в его проигрыше. (Летом на встрече с Путиным Тарасенко жаловался, что крупные московские и северные рыболовецкие компании перекупают квоты у небольших компаний из Приморья. А в перспективе лоббируют вовсе все права на вылов рыбы перевести на аукционы, и тогда приморские поселки и рыбозаводы могут разориться, так как не смогут соперничать на аукционах с большими федеральными компаниями. То есть Тарасенко пытался отстаивать интересы местных, приморских рыбопромышленников. - Ред.)

У кандидата Тарасенко были влиятельные противники, которые заинтересованы в его проигрышеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Граница. Приморский край - это граница с Китаем, очень тесные связи с одной из двух крупнейших экономик мира.

- Порты и автомобили. Японский импорт. Автомобили, электроника, ширпотреб - все это идет в Россию через Владивосток и другие грузовые порты. Как говорят, здесь сильно влияние криминала. Кроме того, через дальневосточные порты идет экспорт угля и других товаров.

- Миллиарды из Москвы. Развитие Дальнего Востока объявлено делом государственной важности. По госпрограммам сюда будут направляться большие бюджетные средства. Борьба за контроль над этими финансовыми потоками тоже идет.

СВОЙ ХАРАКТЕР

Ко всему этому надо добавить особый менталитет дальневосточников. Здесь много людей активных, привыкших самостоятельно решать свои проблемы. От Москвы далеко, и внимания «федералов» меньше, чем в центральных регионах. Зато близко Китай, многие местные не раз там бывали и видели, что под коммунистическим руководством можно жить вполне неплохо. Наконец, уже упомянутое влияние околокриминальных кругов. В Приморье говорят, что у них девяностые не заканчивались.

ДЕЛО НЕ В ПЕНСИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Говорить о том, что это голосование против пенсионных изменений, я бы не стал. Тема пенсий одинаково звучит и в Приморье, и в Москве, и в Новосибирской области, но результаты везде разные. Так что на результаты в Приморском крае повлияла именно ситуация в самом регионе на момент выборов, а еще работа избирательных штабов. Не секрет, что избирательные кампании в некоторых регионах были проведены из рук вон плохо, причем как партией власти, так и оппозицией.

Перед вторым туром у Ищенко были задействованы большие ресурсыФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА КОММУНИСТОМ ТОЖЕ СТОИТ БИЗНЕС

Если представить, что губернатором станет коммунист Ищенко, то важно это не столько для жителей, сколько для кланов, которые стоят за ним. Перед вторым туром у Ищенко были задействованы большие ресурсы. Он далеко не «один в поле воин», и стоит за ним не только КПРФ, но и серьезный бизнес с лоббированием своих интересов.

Губернаторы-коммунисты есть и в других регионах страны, но эти регионы мало отличаются от всех остальных. Отряды красной гвардии не формируются, «Аврора» не готовится сделать свой выстрел. Все свои предвыборные обещания не могут выполнить ни губернатор-единоросс, ни губернатор-коммунист. К этим обещаниям не стоит относиться иначе как к предвыборной агитации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669167" frameborder="0"></iframe> Митинг в Приморье.

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