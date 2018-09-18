2018-09-18T12:06:57+03:00
ПодЗарядка

Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? Мода на «интенсивное» родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?

Вероника Борисенкова и Антон Челышев обсуждают главные новости в эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Антон ЧЕЛЫШЕВВероника БОРИСЕНКОВА
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Небывалый ранее объем фейковых новостей распространялся во время предвыборной кампании Трампа и Клинтон.Небывалый ранее объем фейковых новостей распространялся во время предвыборной кампании Трампа и Клинтон.Фото: REUTERS
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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. "Ягода-малина" и "Подождём твою мать" не ужились на одной сцене. Валентина Легкоступова ушла с поста начальника отдела культуры Феодосии.

- Давайте обсудим. Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? 2016 год американские журналисты окрестили post-truth year, то есть годом, в котором большую роль в формировании общественных взглядов сыграли недостоверные новости. Значительная часть американцев для отслеживания новостей используют Facebook или Twitter. По данным опроса, проведённого Pew Research в декабре 2016 года, 64% взрослых американцев признали, что фальшивые новости вызвали «путаницу» в их представлениях о текущих событиях, ещё 24% заявили, что они вызвали «некоторое замешательство». Кроме того, 23% респондентов признались, что лично, сознательно или нет, участвовали в распространении фейковых новостей, а 14% сказали, что делали это, точно зная, что перед ними фейк.

По данным BuzzFeed News, 23 наиболее популярных фейковых истории, распространённые в Facebook, в общей сложности набрали около 10,6 млн репостов, лайков и комментариев, на каждую отреагировали примерно по полумиллиону раз.

- Порошенко в одностороннем порядке расторг договор дружбы с Россией.

- Вот это кино! Обзор киноновинок от Стаса Тыркина.

- Дави на газ. Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать номера с машин. Названы самые надёжные подержанные машины. За месяц 29 компаний изменили цены на свои машины.

- Мода на "интенсивное" родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?

- Рыболовство, Китай, иномарки: почему выборы в Приморье стали такими шумными.

- Обзор прессы.

- Правительство выступит против возврата курилок в аэропорту.

- На народной карте памятников лидируют монументы героям войны. А в вашем городе кому самый примечательный памятник?

- Коридоры власти. Итоги встречи Путина с Эрдоганом и планы на вторник.

- В Сирии пропал российский военный самолет. Что известно на эту минуту, рассказывает военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец.

Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? Мода на «интенсивное» родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?

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