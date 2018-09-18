Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? Мода на «интенсивное» родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?
Главные темы:
- Хоть стой, хоть падай. "Ягода-малина" и "Подождём твою мать" не ужились на одной сцене. Валентина Легкоступова ушла с поста начальника отдела культуры Феодосии.
- Давайте обсудим. Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? 2016 год американские журналисты окрестили post-truth year, то есть годом, в котором большую роль в формировании общественных взглядов сыграли недостоверные новости. Значительная часть американцев для отслеживания новостей используют Facebook или Twitter. По данным опроса, проведённого Pew Research в декабре 2016 года, 64% взрослых американцев признали, что фальшивые новости вызвали «путаницу» в их представлениях о текущих событиях, ещё 24% заявили, что они вызвали «некоторое замешательство». Кроме того, 23% респондентов признались, что лично, сознательно или нет, участвовали в распространении фейковых новостей, а 14% сказали, что делали это, точно зная, что перед ними фейк.
По данным BuzzFeed News, 23 наиболее популярных фейковых истории, распространённые в Facebook, в общей сложности набрали около 10,6 млн репостов, лайков и комментариев, на каждую отреагировали примерно по полумиллиону раз.
- Порошенко в одностороннем порядке расторг договор дружбы с Россией.
- Вот это кино! Обзор киноновинок от Стаса Тыркина.
- Дави на газ. Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать номера с машин. Названы самые надёжные подержанные машины. За месяц 29 компаний изменили цены на свои машины.
- Мода на "интенсивное" родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?
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- Обзор прессы.
- Правительство выступит против возврата курилок в аэропорту.
- На народной карте памятников лидируют монументы героям войны. А в вашем городе кому самый примечательный памятник?
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Эпоха фейков: кто и зачем подделывает новости? Мода на «интенсивное» родительство: насколько мама и папа должны погружаться в воспитание?