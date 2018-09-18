Почему система «свой-чужой» не предотвратила трагедию с Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 14:54 2018-09-18T15:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

ХИТРЫЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПОСТРОИЛИСЬ НАД НАШИМ САМОЛЕТОМ «ЭТАЖЕРКОЙ»

- Что на ваш взгляд, как профессионала, могло стать причиной ошибки сирийских ПВО, сбивших наш Ил-20?

- Есть в авиации такой хитрый прием - «воздушная маскировка». Похоже, изральтяне использовали именно его. Они собрались над нашим огромным по размерам Ил-20 сверху своего рода «этажеркой», из-за чего отметки и от нашего самолета-разведчика, и от израильских F-16 слились. И сирийский С-200 не мог в этот момент по ним ударить, поскольку опознавательная система «свой-чужой», зашитая в мозги зенитно-ракетных комплексов, не позволяла это сделать. Но эта система настроена только на то, чтобы не дать произвести пуск ракеты по «своим», а вот когда она уже выпущена, перенацелить ее - не в состоянии.

Однако сама ракета так устроена, что ее головка самонаведения ловит более сильный сигнал. А у Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше, чем у истребителя. Естественно, ракета хватает наиболее мощную цель и идет на нее.

И вот когда израильские истребители сменили курс, на экране С-200 появились отметки «чужой». И сирийские ПВО открыли огонь. Тут, я уверен, наш самолет и напоролся на «дружественную» ракету.

К тому же, не забывайте, что С-200 - оружие старенькое. А подготовка сирийских спецов ПВО, мягко говоря, часто оставляет желать много лучшего...

- Кстати, у нашего Ила есть система, предупреждающая о ракетной атаке с земли или с воздуха?

- Конечно, есть.

- Почему же тогда наш Ил не сделал противоракетный маневр хотя бы?

- А как вы себе представляете такой маневр огромной воздушной махины? У которой площадь только одного крыла 14 квадратных метров! Это вам не истребитель, который может кувыркнуться и уйти от вражьей ракеты...

В любом случае виновниками трагедии являются израильтяне. Они спровоцировали ее. И они должны понести за это ответственность.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ ЛЕЗУТ В НАШУ ЗОНУ НАД СИРИЕЙ

- И как вы себе это представляете?

- Просто ритуальных заявлений, конечно, будет уже мало. Своей лояльностью мы распустили изральтян! Они уже через день свободно вторгаются в воздушное пространство суверенной Сирии. И когда нас спрашивают, а почему наши ПВО в Сирии это допускают, мы почему-то отвечаем, что прикрываем лишь свои базы Хмеймим, Тартусе и собственную военно-морскую группировку в Средиземке. После этой трагедии логично было бы объявить, что мы закрываем небо Сирии от непрошенных гостей и будем сшибать их как вражеские самолеты. При этом, конечно, втрое плотнее закрыть пространство над Сирией системами ПВО.

Ну а что касается армиканцев и их союзников, то мы разрешили им летать только в строго опредленных зонах и они в другие районы нос пока не суют.

- Но ведь говорят, что у нас и с изральтянами был такой уговор?

- Да, есть. Изральтяне наши объекты обходят сторонй. Они «долбят» главным образом по своему недругу - «Хезболле», но при этом наносят удары не только по военным, но и гражданским сирийским объектам. Есть ведь уже немалые жертвы. Не пора ли поставить их на место.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ «ИЛЮША» МОЖЕТ ДАЖЕ УПРАВЛЯТЬ «КАЛИБРАМИ»

- А что это вообще за самолет - Ил-20?

- О, я про него могу вам целый день рассказывать! И в училище, и в академии экзамены сдавал. Да и в Сирии в «чрево» залезал... Но если коротко, это самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Он оснащен инфракрасным сканером, оптическими датчиками. Есть и РЛС бокового обзора.

Есть станция детальной радиотехнической разведки "Квадрат-2" и аппаратура радиоперехвата "Вишня". У наших ВКС таких самолетов штук 20. И все они прошли глубокую модернизацию. Наш «Илюша» хорошо зарекомендовали себя в Сирии, координируя удары ВКС России по террористам.

Есть у него и еще одна уникальная «фишка» - он может поправлять полет крылатых ракет "Калибр", когда они подходят к цели... Помните пуски наших ракет из акватории Каспийского моря? Их удары были бы менее точными, если бы не высококлассная работа операторов Ил-20. Я и больше скажу. Наши штурмовики и бомбардировщики точно выходят на цель тоже с помощью аппаратуры Ил-20. Но локаторы противника их не видят в это время, его зенитные ракетные комплексы просто ничего не наблюдают на своих экранах, благодаря работе аппаратуры радиоэлетронного противодействия, установленной на нашем самолёте-разведчике...

Что еще? Еще у Ил-20 есть четыре мощных движка. Они могут обеспечивать самолету скорость до 700 километров в час. Пустой он весит где-то под 34 тонны. Может забираться на высоту в 10 километров...

- Какие задачи наш Ил-20 мог решать в восточной части Средизмеки, где он и погиб?

- Такая универсальная машина способна решать многие задачи - от вскрытия воздушной обстановки до постановки помех...

- Уже просочилась информация, что Ил-20 якобы попытался свести к минимуму эффективность израильских ракетных атак по Латакиии. Где располагаются и наши военные объекты.

- Не исключаю, что и такая задача у него была.

КАК ЭТО БЫЛО

Российский Ил-20 в Сирии подставили под удар израильские ВВС

Самолет был сбит сирийской системой ПВО С-200, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ рассказало подробности катастрофы (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Яков Кедми - о сбитом российском Ил-20: «Безответственные действия военных Израиля»

Российское министерство обороны назвало провокационными и враждебными действия израильских ВВС, которые привели к гибели 15 российских военнослужащих и потере самолета радиолокационной разведки Ил-20. Напомним, вчера поздно вечером 4 израильских истребителя F-16 совершили налет на провинцию Латакия в непосредственной близости от российских военных баз. Сирийские силы противовоздушной обороны ответным огнем попали в заходящий на посадку российский самолет, который израильские истребители использовали в качестве прикрытия. Предупреждения об атаке российские военные получили менее, чем за минуту до ее начала, так что увести Ил-20 в безопасную зону было невозможно.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию израильского военного эксперта, экс-главу спецслужбы «Натив» Якова Кедми (подробности)