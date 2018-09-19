2018-09-19T14:19:04+03:00
В мире

Германии нужен «Северный поток-2»: эксперты прокомментировали решение Трампа не вводить санкции против европейских компаний

Об этом президент США сказал во время встречи с польским коллегой
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим польским коллегой.Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим польским коллегой.Фото: REUTERS
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Трамп передумал наказывать европейские компании, которые примут участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". То есть санкции на них США накладывать не станут. Однако, уверен американский президент, государства Евросоюза и без всяких санкций хлебнут горя. Якобы граждане ЕС будут сильно недовольны чрезмерными тратами.

– Мы думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за российские энегоресурсы. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится, - сказал Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

В ВАШИНГТОНЕ ВСЕ РАССЧИТАЛИ

- Очевидно, что США хотят поддержать атлантические настроения в Европе, - рассказал «КП» политолог Алексей Мухин. - Дональд Трамп последнее время некрасиво обходится с ЕС. Он фактически обращается с европейскими государствами, как с колониями Соединенных Штатов. И эта уступка Германии - попытка отыграть немного назад. Кроме того, полагаю, что не обошлось без легендарного трамповского прагматизма. Это его стратегия: искусственно создать кризис, а потом сделать вид, что он этот кризис разрешил. Взамен США потребует у Германии много мелких услуг.

НЕМЦЫ ТОЛЬКО ВЫИГРЫВАЮТ

- Вообще странно, когда президент США решает, что лучше, а что хуже для немецкого народа. Я думал, это работа Меркель, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - С другой стороны, его можно понять. Он и с Берлином не хочет ссорится, и отстаивать интересы производителей сжиженного газа Трампу тоже надо. При этом его слова о недовольных европейцах - это неправда. Для немцев тут одни плюсы. Во-первых, немецкие газовые концерны получают плату за транзит газа. Во-вторых, российский газ - самый дешевый из всего возможного. Не зря даже во времена самой жесткой антироссийской риторики в Германии «Северному потоку-2» всегда давали зеленый свет.

КАК ЭТО БЫЛО

США хотят обложить санкциями «Северный поток-2»

Во время недавней встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о планах США составить конкуренцию проекту трубопровода «Северный поток-2» из России в Европу с помощью поставок собственного сжиженного природного газа. И вот накануне сенатор-республиканец Джон Барассо представил свое видение того, как именно американцы будут конкурировать с нами конкурировать (подробности)

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