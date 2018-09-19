Из-за развода с женой у Грудинина арестовали акции его совхоза

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-19T18:50:23+03:00

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Во время президентской гонки бизнесмен Павел Грудинин тщательно оберегал личную жизнь от любопытных глаз журналистов. Все знали, что директор Совхоза имени Ленина 38 лет женат на Ирине Грудининой: у них двое сыновей и четверо внуков. Но тут жена Грудина пришла в программу к телеведущему Андрею Малахову и огорошила всю страну: бизнесмен разводится с ней.

- Я узнала о разводе из смс. Меня вызывают в суд, а я не могла понять, по какому поводу. Позвонила старшему сыну и попросила его узнать. Он перезвонил и сказал, что Павел Николаевич подал на развод. Неожиданно, никто даже не позвонил, никто не предупредил, - рассказала Малахову Ирина.

Грудинина призналась, что не живет с мужем уже 9 лет — у бизнесмена все это время была вторая тайная семья. Летом супруги официально развелись. А в конце августа Ирина обратилась в суд. Она претендует на половину имущества мужа-предпринимателя. В деле есть первые подвижки. Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина.

- Число акций - 1 миллион 993 тысячи 233. Их общая сумма пока не известна, - рассказала «КП» адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова. - Мы будем просить суд, чтобы он назначил оценочную экспертизу активов совхоза имени Ленина. Отсюда будет рассчитываться стоимость одной акции. Дальше мы поймем всю сумму. А чтобы с активами ничего не случилось, мы попросили суд их арестовать. Работа в совхозе продолжается, работников предприятия это решение никак не коснулось. Все изменилось конкретно для Павла Николаевича. Он не может продавать активы, продавать совхоз. Надеюсь, решение будет исполняться. По информации прессы, арестовано пока 44% акций совхоза. А Ирина Игоревна может претендовать на половину акций. К сожалению, на Грудине нет другого недвижимого имущества.

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