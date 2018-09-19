2018-09-19T18:48:44+03:00
Экономика

Так запретят ли хождение доллара в России

В Минфине поддержали идею отказа от расчетов в иностранных валютах
Евгений БЕЛЯКОВ
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Процесс отказа от доллара постепенно идет и внутри страны. Так, очень сложно найти банк, который выдавал бы гражданам валютные кредитыПроцесс отказа от доллара постепенно идет и внутри страны. Так, очень сложно найти банк, который выдавал бы гражданам валютные кредитыФото: Евгения ГУСЕВА
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Пугаться не нужно. Наших с вами валютных заначек это не касается. Речь лишь о контрактах, которые заключает крупный бизнес. Экспортных или импортных. Сейчас большинство из них заключаются в долларах, потому что так удобнее. Американская валюта - универсальный посредник. Как по Карлу Марксу, всеобщий эквивалент. Тем не менее от гегемонии доллара постепенно уходят. Санкции лишь подтолкнули этот процесс.

Вот цифры. Сейчас в мировой внешней торговле на долю доллара приходится около 70%, на долю евро - 20%. Еще 10% - на полтора десятка остальных свободно конвертируемых валют. Во внешней торговле России соотношение похожее. Доля расчетов в долларах при экспорте составляет 70%, в евро и российских рублях - по 15%. При импорте картинка более патриотичная. На доллар приходится 37%, а на рубль и евро - примерно по 30%. Причем доля расчетов в американской валюте как по экспорту, так и по импорту с каждым годом снижается. Не так быстро, но все же.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, этот процесс необходимо ускорить. Для сравнения, большинство внешних операций внутри Евразийского экономического союза уже происходит в рублях (почти 80%). То есть это вполне реальный сценарий.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, процесс дедолларизации необходимо ускорить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам главы ВТБ Андрея Костина, процесс дедолларизации необходимо ускоритьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом никто не говорит о том, что в России планируют запретить хождение доллара или изъять валютные вклады и насильно конвертировать их в рубли. Физических лиц объявленная дедолларизация не касается. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, такие варианты (как перевод вкладов из долларов в рубли) не рассматривались и не рассматриваются «даже в самых страшных сценариях».

- Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота, - подтверждает замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать (да, такое еще периодически случается, когда той или иной стороне выгоднее получать оплату в долларах или евро).

Кстати, процесс отказа от доллара постепенно идет и внутри страны. Так, очень сложно найти банк, который выдавал бы гражданам валютные кредиты. Да те и не возьмут сами - дураков больше нет. Доля вкладов в долларах и евро тоже не растет, несмотря на периодические скачки курсов. То же самое и с ценами на дорогостоящие вещи. Квартиры и автомобили на вторичном рынке оцениваются только в рублях. Здесь дедолларизация успешно прошла. А тот факт, что граждане примерно 20% сбережений хранят в долларах и евро, только подтверждает общее правило. Именно такого соотношения власти хотят добиться и во внешней торговле.

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