Победили энергетики и финансисты, призы получили зрители

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-20T10:44:49+03:00

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15 сентября на московском стадионе Янтарь АФК «Система» провела 16-ю Летнюю Спартакиаду. В ней приняли участие сборные команды компаний, которые входят в состав акционерной финансовой корпорации – и все желающие москвичи и гости столицы. Мероприятие, которое полтора десятка лет назад начиналось как корпоративное событие, сегодня превратилось в настоящий городской праздник.

Организаторам, конечно, очень повезло с погодой. Минувшая суббота выдалась в Москве по-настоящему летней – уже к 10.30 утра столбики термометров приближались к +25. А к стадиону Янтарь, что на берегу Строгинского затона, продолжали подходить участники и зрители. Организаторы не делили всех входящих на «своих» и «чужих» - всем раздавали одинаковые программы и желали хорошего дня. Будто знали (на самом деле да), что именно таким этот день и будет.

То, что праздник удался, гостям становилось ясно сразу, как только они попадали на территорию стадиона. За входом раскинулись два огромных шатра, где посетителей угощали чаем-кофе и всяческими закусками. Каждый мог взять что захочется, спокойно поесть за одним из столов – и идти развлекаться. Но , как говорится, не хлебом единым…

Программа Спартакиады состояла из двух больших частей – собственно спортивной - для сборных команд компаний, входящих в состав АФК, и развлекательной, в которой могли принять участие и зрители. Начнем со второй. Вокруг поля стадиона работали сразу несколько площадок для самых маленьких участников праздника – различные мастер-классы, надувной батут, магнитный дартс и даже настоящий кукольный театр. Энергичные игры на свежем воздухе вызывают у юных отдыхающих отличный аппетит – поэтому по всему периметру стадиона стояли палатки с полевыми кухнями, которые угощали гостей простой и сытной едой – кашей с мясом, после которой можно было здесь же опрокинуть стакан-другой крепкого чаю с сахаром.

В 11.00 под комментарий Василия Уткина началась церемония открытия Спартакиады. Все было, что называется, по-взрослому: 17 сборных, каждая в своей уникальной экипировке, с флагом (как правило, логотипом предприятия), музыкантами, очаровательными девушками-черлидерами, и даже артистами бразильского карнавала! Но затмил всех потрясающий выход «Детского мира»: сборная вывезла на беговую дорожку стадиона увеличенную копию самолета точь-в-точь как тот, что делали из советских железных конструкторов наши мамы и папы, да и мы сами, если нам «уже немного за 30».

А вот сама Спартакиада, как отметил в приветственном слове глава корпорации Андрей Дубовсков, находится пока еще «в тинейджерском возрасте».

Открывая соревнования, вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Алексей Гурьев заявил, что на спортивных площадках представлена география корпорации во всей ее широте – приехали сотрудники из нескольких десятков регионов. Причем, чтобы завоевать это право, корпоративные спортсмены проходили весьма сложный отбор в своих компаниях и тренировались весь год, при том что ни один участник спартакиады не является профессионалом от спорта и занимается им лишь в свободное от работы время, подчеркнул представитель топ-менеджмента АФК.

А вот набор дисциплин впечатлял: от домино до киберспорта, между которыми уместились еще добрых полтора десятка видов, включая мини-футбол и стрельбу из пневматического пистолета (в этом виде, кстати, могли попробовать себя все желающие).

Все участники Спартакиады долго и серьезно готовились к стартам, некоторые компании даже сотрудничают с профессиональными тренерами - иными словами, серьезно вкладываются в корпоративный спорт. Но Фортуне - все равно, она не может улыбнуться сразу всем. Поэтому уже через несколько часов все 600 участников соревнований разделились на две неравные группы - победителей и… нет, не побежденных, а тех, кому госпожа Удача улыбнется через год.

Прежде чем называть результаты, нужно сказать, что все входящие в АФК компании разделили на два дивизиона. В первом - компании-гиганты, во втором - бизнес с более скромной численностью персонала. В итоге среди крупных компаний общекомандное “золото” уже в третий раз подряд завоевала сборная Башкирской электросетевой компании (первые места в мини-футболе, легкой атлетике, большом и настольном теннисе, шахматах, дартсе и «Больших гонках»), во втором дивизионе не было равных представителям МТС Банка - - им удалось завоевать бронзу в мини-футболе, а серебро в этом самом популярном виде у Группы "Кронштадт".

Отдельно нужно отметить сборную «Детского мира». Эта команда одержала, возможно, самую важную победу Спартакиады: все трибуны стадиона “Янтарь” были заполнены болельщиками в желтых корпоративных футболках компании, и эта “армия” отчаянно поддерживала своих. Без официальной награды эта команда тоже не осталась: руководство АФК “Система” вручило сборной “Детского мира” медаль за самый яркий выход на Церемонии открытия - самолет из детского конструктора не оставил равнодушными даже судей.

Генеральный директор “Детского мира” Владимир Чирахов основной причиной корпоративных успехов компании назвал ставку на командную работу: “Идею с самолетом предложили внутренние коммуникации, форму сшил коммерческий департамент, а сборную составили сотрудники из 20 подразделений компании. Мы стремимся вдохновлять всех и поддерживать все начинания, направленные на сплочение команды. Компания, к примеру, приглашает тренеров и арендует спортивные площадки, на которых в течение года занимаются наши спортсмены. И это дает вполне ощутимый результат: те подразделения, где есть хорошая спортивная команда, демонстрируют более высокие результаты и в работе, которые мы, в свою очередь, тоже стараемся поощрять”.

Напоследок организаторы преподнесли гостям Спартакиады особенный подарок - разыграли в моментальную лотерею ценные призы от компаний и отметили самых активных болельщиков и участников семейной эстафеты. Счастливчикам достались футболка с автографом тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, гироскутер, телескоп, возможность посетить фитнес-клуб "Медси" и отдохнуть в отелях Cosmos Group в Сочи, на Алтае, в Карелии и других городах. И всем без исключения - заряд позитива и твердое желание через год посетить следующую, 17-ю Спартакиаду АФК “Система”.