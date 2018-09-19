2018-09-19T20:26:33+03:00
В мире

Отравившаяся пиццей в Солсбери бывшая россиянка: Я - новая Скрипаль!

Эмигрантка утверждает, что стала очередной жертвой Кремля.
Ася ХОВАНСКАЯАнастасия НАЗАРОВА
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Теперь в покушении на свою жизнь обвинила лично президента России эмигрировавшая в Британию нижегородская модель Анна ШапироТеперь в покушении на свою жизнь обвинила лично президента России эмигрировавшая в Британию нижегородская модель Анна ШапироФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывший британский шпион Сергей Скрипаль, деклассированные элементы из Эймсбери - этих «важных» целей для умерщвления жутким ядом Кремлю, видимо, мало. Теперь в покушении на свою жизнь обвинила лично президента России эмигрировавшая в Британию нижегородская модель Анна Шапиро.

30-летняя блондинка, чьи страницы в соцсетях забиты полуголыми снимками, зашла вместе с мужем-англичанином Алексом Кингом в итальянский ресторанчик Prezzo в том же зловещем Солсбери (он находится в 300 метрах от Zizzi, где перед тем, как впасть в кому от яда, пообедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия). Говорит, что даже пошутила: не отравят ли ее? «Здесь теперь везде безопасно», - улыбнулись ей в ответ.

- Я взяла флорентийскую пиццу, а Алекс - морского окуня, овощи и картофель. Еще мы заказали два бокала белого вина, - рассказала она потом британскому таблоиду The Sun. В скором времени девушка обнаружила супруга в туалете с пеной у рта. А потом поплохело и ей. Алекса даже ввели в искусственную кому, но сейчас он уже в сознании. Анну выписали из больницы и теперь она сидит в отеле под наблюдением полиции. И с жаром уверяя, что она - новый Скрипаль.

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- Меня атаковали подельники президента России. Они хотели меня убить, поскольку я нахожусь в оппозиции к Кремлю и отвернулась от своей страны. Россия способна на все, - вещает выжившая жертва и намекает, что пострадала из-за знания тайн сбежавших на запад русских олигархов. Кстати, по словам модели, беглецом являлся и ее папа - русский генерал, тайно перебравшийся в Лондон.

А газета The Sun, ссылаясь на некие источники в спецслужбах, уже пишет, что девушку могли отравить - нет, не «Новичком» (так в Британии привычно называют яд, который использовали проитив Скрипалей). Теперь уже стрихнином («крысиным ядом!» - уточняет сама девушка).

О самой Шапиро известно, что в 2006 году она получила гражданство Израиля, а в 2008 году она уехала учиться в Лондон и так там и осталась.

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I need another hot day at the beach
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Вчера нам удалось связаться с одноклассницей Анны.

- Папа-генерал? Да вы шутите! - рассказала «КП-Нижний Новгород» подруга детства Наталья Григорьева (имя изменено по просьбе девушки - Ред.). - Я знаю ее с детского садика и у Ани вообще нет папы. Ее воспитывали мама и бабушка. Впрочем, чему удивляться. Аня всегда была врушкой, постоянно выдумывала какие-то истории про себя и хвалилась тем, чего у нее нет... Кстати, я на фото в сети и на обложках английских газет еле узнала нашу Аню. Она себе капитально переделала лицо у пластических хирургов.

Придуманной оказалась и еще одна история Шапиро, что она работает элитной моделью. Ни в одном из британских модельных агентсвв о ней информации не было. Зато данные блондинки нашилсь на сайте... разлачающем жриц любви. Там выложена ее переписка с предложением развлечься «без извращений» за 7 000 долларов за ночь. Но постоянным клиентам она милостиво скидывает до 2 000.

Непонятно только, куда смотрит ее муж - британский поданный. Англия, конечно, либеральная страна, но не до такой же степени!

«У модели Шапиро вообще нет отца, тем более генерала-дезертира. Аня всегда была врушкой»

Социальные сети 30-летней блондинки из Нижнего Новгорода Анны Шапиро пестрят откровенными фотографиями. А английские таблоиды пестрят громкими заголовками, что российские спецслужбы, со слов красотки, пытались ее отравить. (подробнее)

Захарова рассказала о причастности британских спецслужб к провокации в Солсбери

- Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери (подробности)

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