108 грузовиков с валютой — как страна готовится к санкциям

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T01:21:27+03:00

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Информация не секретная, но и не афишируемая - народу об этом не докладывали. Всплыла совершенно случайно. Управляющий инвестиционной компании из Перми Виктор Тунёв решил посмотреть посмотреть, из чего конкретно состоят наши золотовалютные запасы. Порылся в отчетах на сайте ЦБ и обнаружил, что резервы валютной налички в закромах государства с 2015 года выросли в 24 раза!

Мы провинциальному экономисту на слово не поверили - сами полезли на сайт Центробанка. Да, все верно. На 1 августа 2018 года у ЦБ было 1,9 трлн рублей в наличной иностранной валюте ( сейчас, скорее всего, уже больше). Если перевести это в доллары, то получится 28 млрд. 1 января 2015 года было только $1,4 млрд.

Выходит, Банк России в прямом смысле слова тоннами ввозит в страну наличные иностранные деньги. Не обязательно именно американские, может быть, еще евро. Но вряд ли турецкую лиру или белорусский рубль.

$28 млрд сотенными купюрами весят 280 тонн. Это грузоподъемность 108 «Газелей» или 140 самолетов (багажный отсек среднего пассажирского борта берет 2 тонны). Примерно каждые 10 дней в страну прибывает рейс, у которого вся грузовая часть забита пачками наличных денег.

Зачем столько? Официального ответа на это нет. Но эксперты полагают, что наши власти все же опасаются, что вторая порция американских санкций прилетит в наиболее жестком варианте.

- В 1979 году после исламской революции Запад заморозил Ирану все иностранные валютные активы, - рассказал экономист Сергей Хестанов. - Для экономики страны это стало шоком — какое-то время Иран не мог проводить вообще никакие сделки с другими государствами. Большой запас наличных позволил бы этого избежать.

По словам эксперта, есть два варианта, зачем России тоннами скупать наличные.

СТРАХОВКА ОТ САНКЦИЙ

В Конгресс внесен законопроект, запрещающий основным российским госбанкам проводить операции с долларами. Нашей экономике такая мера грозит большими неприятностями. Для обеспечения внешней торговли придется как в советские времена создавать обходные схемы, привлекать банки-посредники. На какое-то время большие запасы налички позволят перетерпеть санкции.

Одна нестыковка — законопроект о запрете работы с долларами внесли в Конгресс в 2018 году, а наличку ЦБ стал скупать в 2015-м.

- Возможно, российские власти начали готовиться к ужесточению санкций уже тогда. Кроме этого, три с лишним года назад Центробанк отказался от поддержки курса рубля. Резервы перестали сокращаться, их решили частично перевести из ценных бумаг в наличность, - сказал Хестанов.

ЗАЩИТА ВКЛАДОВ

Возможно Банк России таким образом обеспечивает возможность возврата валютных депозитов населения. Если против нас введут санкции, запрещающие долларовые операции, то у банков будут проблемы с получением наличных долларов из США. Иметь наличные под рукой в родном ЦБ - весьма предусмотрительно.

По данным ЦБ, общая сумма валютных депозитов: $87 млрд. Сейчас у Банка России есть $28 млрд налом. Еще $14 млрд хранится в остальных банках. Случись что, половину вкладов власти смогут вернуть. Да поддержания доверия к банковской системе этого вполне достаточно: если первым обратившимся вклад вернут без проблем, то остальные и забирать не станут.

Еще банки могут принудительно конвертировать валютные вклады в рублевые. Для примера, в 2001 году так поступили власти Аргентины. Долларовые счета сначала заморозили, а потом перевели в национальную валюту по курсу в 4 раза ниже рыночного.

28 МЛРД. ДОЛЛАРОВ — ЭТО:

7 заполненных железнодорожных вагонов

Колонна из 100-долларовых купюр высотой 30,5 километров

288,4 кв. км., если выложить 100-долларовые купюры одним слоем.

город Владикавказ или Иркутск, полностью накрытый слоем 100-долларовых купюр.

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