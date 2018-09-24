2018-09-24T15:20:18+03:00
Политика

Наш ответ Израилю: в Сирии будут стоять С-300

Москва передаст Дамаску современный комплекс ПВО в ближайшее время [видео]
Виктор БАРАНЕЦ
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Комплекс С-300 раза в два-три «глазастей» старичка С-200 и способен сшибать с неба даже групповую цельКомплекс С-300 раза в два-три «глазастей» старичка С-200 и способен сшибать с неба даже групповую цельФото: Алексей БУЛАТОВ
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Многие в последние дни гадали - как же Россия ответит на провокацию Израиля, которая привела к гибели Ил-20 и 15 человек его экипажа. Не войну же Израилю объявлять?

И вот картина начала проясняться.

Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20.

Россия (для начала) в течение 2 недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, - об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Как это оружие может повлиять на ситуацию?

Шойгу популярно растолковал смысл такого решения:

- Этот комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров. И одновременно поражать несколько воздушных целей.

Если учитывать, что комплекс С-300 раза в два-три «глазастей» старичка С-200 и способен сшибать с неба даже групповую цель, то понятно, что имел ввиду Шойгу, говоря и о том, что «это существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО».

Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ

Это неплохо, говорят наши матерые спецы с боевым опытом. Но хотелось бы поставить на самом опасном (как выяснилось) - «израильском направлении» не один комплекс С-300, а пару-тройку. Для пущей надежности...

А вот еще что сказал Шойгу:

- Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов ПВО. Это гарантирует идентификацию всех российских самолетов сирийскими ПВО.

Цель такого шага более чем очевидна - избежать бардака в управлении ПВО, связать их в единый «узел», а главное - не допускать промашек при определении цели в системе «свой-чужой». Правда, чтобы мастерски владеть С-300, сирийцам придется сильно попотеть. Будем говорить прямо: уровень подготовки сирийских спецов ПВО желает много лучшего.

Израиль всего за 1 минуту предупредил российских военных об операции своих самолетов в Сирии Фото: скриншот видео

Израиль всего за 1 минуту предупредил российских военных об операции своих самолетов в СирииФото: скриншот видео

Можно не сомневаться, что на этапе освоения сирийцами С-300 рядом с ними будут работать наши офицеры с боевых опытом. Передавать дорогостоящую (под $150 млн) боевую технику в руки непопытных «учеников» было неблагоразумно.

А еще Шойгу заявил:

- Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Иными словами, наши средства радиоэлектронной борьбы намерены «бить по электронным мозгам» РЛС и другим средствам управления авиацией противника и глушить его спутниковые сигналы, дающие «наводку» на цель. А это уже радикально меняет характер военных действий, добавляет «перчика» в ситуацию. Изральским F-16 не придется уже «вольготно разгуливать» в сирийском небе.

Был в заявлении Шойгу и еще один очень серьезный момент.

Изральским F-16 не придется уже «вольготно разгуливать» в сирийском небе Фото: EAST NEWS

Изральским F-16 не придется уже «вольготно разгуливать» в сирийском небеФото: EAST NEWS

Он напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Тогда премьер Израиля Нетаньяху умолял Кремль не делать этого. Дескать, это сильно повлияет на безопасность Израиля. А в итоге - мы получили трагедию с Ил-20.

- Надеюсь, что действия России охладят "горячие головы" и удержат их от необдуманных поступков", - резюмировал Шойгу.

А тем временем в ближневосточной и западной прессе уже раздается скулеж: «Путин вознамерился подрезать крылья Израилю!». Но есть и ехидные реплики: «Путин заставит изральскую военщину сидеть нас своих аэродромах, прижав хвост к бетонке». В любом случае сигнал для Тель-Авива Москва посылает более чем ясный.

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