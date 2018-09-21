Эвелина Бледанс ответила тем, кто не верит в ее беременность

СЕГОДНЯ 21:26 2018-09-21T21:26:39+03:00

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После рождения второго ребёнка у 49-летней актрисы мгновенно возросло число почитателей, которые восхищаются ею, как смелой и открытой матерью особенного малыша Семена.

Теперь у Эвелины Блёданс уже армия поклонников, среди которых дамы за 40, стоящие перед выбором, либо сделавшие ЭКО. Тысячи женщин пристально следят за артисткой, за каждым ее шагом, каждым фото с вопросом: «Как это, беременность в 50?».

И теперь актриса подвергается нападкам, мол, это все неправда, это все очередное шоу и желание привлечь к себе внимание. «Она слишком стройная для беременной. Где вообще живот?» - этим вопросам нет конца.

В Ялту Эвелина Бледанс прилетела с сыном СемёномФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

За кулисами ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост» «Комсомолка» задала этот вопрос самой Эвелине.

— Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все, - с улыбкой ответила Бледанс.

В родную Ялту актриса прилетела с сыном Семёном.

— Семочка приболел, поэтому мы приехали сюда оздоровиться. И так совпало, что мы попали и на этот кинофестиваль, - рассказала Эвелина. - А я же чувствую себя прекрасно.

Напомним, Эвелина Бледанс готовится стать мамой в третий раз. Она всегда мечтала о дочери. Понимая, что сама не забеременеет, прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. Об успешности операции молилась в Донском монастыре и ездила на могилу пророчицы Ванги в Болгарию. Ее старшему сыну от брака с израильским бизнесменом Дмитрием Николаю 24 года. Сыну Семёну от брака с продюсером Александром Сёминым 6 лет.

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«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – заявила Эвелина. (подробности)

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Сегодня, 31 августа стали известны подробности конфликта, который случился на съемках программы «Прямой эфир» между Эвелиной Бледанс и режиссером театра Еленой Лебедевой. Последняя заявила, что актриса набросилась на нее с кулаками после того, как та высказала свое мнение об ЭКО, которое провела звезда. (подробности)