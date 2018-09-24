«Кристина никуда не уезжает!»: Представители Орбакайте опровергли переезд певицы в США

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-24T16:45:29+03:00

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На просторах Сети прогремела очередная сенсация. Интернет-издания пишут, что популярная певица и актриса Кристина Орбакайте собралась эмигрировать в США.

Мол, знаменитая артистка даже купила в Нью-Йорке квартиру для этих целей и перевезла туда свою семью. Однако, как удалось выяснить «КП», информация о переезде Кристины не соответствует действительности.

- Никто никуда не переезжает, - сказал «КП» пиар-директор Кристины Орбакайте Максим Обухов. - Непонятно откуда такие слухи взялись. Что касается занятости Кристины — достаточно посмотреть ее график гастролей и спектаклей (певица и актриса недавно дебютировала на сцене театра «Современник» в постановке «Двое на качелях» - Ред.) на нашем сайте. График, как видите, полностью заполнен. В Нью-Йорк Кристина прилетела на съемки своего нового клипа и на концерт Филиппа Киркорова в Madison Square Garden.

Поклонники могут быть спокойны - Кристина никуда не переезжает.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

КСТАТИ

Кристина Орбакайте отметила в Америке день знакомства с мужем

Как всегда, Кристина Орбакайте проводит январские каникулы в Майами, где у певицы есть квартира.

После новогодних праздников популярная певица отметила в одном из майамских ресторанов 40-летие своего мужа бизнесмена Михаила Земцова (отец дочери Кристины Клавдии -ред.). На праздник Кристина и Михаил пригласили короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова и дизайнера Игоря Гуляева (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кристина Орбакайте дебютировала на сцене «Современника»

- Я мечтала выйти на сцену «Современника», но мне уже казалось, что эта мечта неосуществима,- признается Кристина Орбакайте на премьере спектакля «Двое на качелях», где она сыграла главную роль. - А потом звонок Галины Борисовны Волчек с предложением сыграть в «Двое на качелях». Я бы себе не простила потом, если бы отказалась от такой возможности.(подробности)