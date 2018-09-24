2018-09-24T16:45:29+03:00
Звезды

«Кристина никуда не уезжает!»: Представители Орбакайте опровергли переезд певицы в США

Артистка просто снимает клип в Нью-Йорке
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments8
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На просторах Сети прогремела очередная сенсация. Интернет-издания пишут, что популярная певица и актриса Кристина Орбакайте собралась эмигрировать в США.

Мол, знаменитая артистка даже купила в Нью-Йорке квартиру для этих целей и перевезла туда свою семью. Однако, как удалось выяснить «КП», информация о переезде Кристины не соответствует действительности.

- Никто никуда не переезжает, - сказал «КП» пиар-директор Кристины Орбакайте Максим Обухов. - Непонятно откуда такие слухи взялись. Что касается занятости Кристины — достаточно посмотреть ее график гастролей и спектаклей (певица и актриса недавно дебютировала на сцене театра «Современник» в постановке «Двое на качелях» - Ред.) на нашем сайте. График, как видите, полностью заполнен. В Нью-Йорк Кристина прилетела на съемки своего нового клипа и на концерт Филиппа Киркорова в Madison Square Garden.

Поклонники могут быть спокойны - Кристина никуда не переезжает. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Поклонники могут быть спокойны - Кристина никуда не переезжает.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

КСТАТИ

Кристина Орбакайте отметила в Америке день знакомства с мужем

Как всегда, Кристина Орбакайте проводит январские каникулы в Майами, где у певицы есть квартира.

После новогодних праздников популярная певица отметила в одном из майамских ресторанов 40-летие своего мужа бизнесмена Михаила Земцова (отец дочери Кристины Клавдии -ред.). На праздник Кристина и Михаил пригласили короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова и дизайнера Игоря Гуляева (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кристина Орбакайте дебютировала на сцене «Современника»

- Я мечтала выйти на сцену «Современника», но мне уже казалось, что эта мечта неосуществима,- признается Кристина Орбакайте на премьере спектакля «Двое на качелях», где она сыграла главную роль. - А потом звонок Галины Борисовны Волчек с предложением сыграть в «Двое на качелях». Я бы себе не простила потом, если бы отказалась от такой возможности.(подробности)

Еще больше материалов по теме: «Кристина Орбакайте: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24
Michael Kors может купить модный дом Versace за $2 млрд
Трейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррель
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде