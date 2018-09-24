Отправит ли «Локомотив» Юрия Семина в отставку

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-24T18:55:07+03:00

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«Зенит» и «Локомотив» выдали самый результативный матч российской Премьер-лиги за последние три года. Футбольный Питер праздновал победу - 5:3, но голевым салютом на берегах Невы команды, возможно, глушили слухи об отставке главного тренера «Локо» Юрия Семина. А на следующий день появилось предположение, что ЮрПалыч перейдет на должность в клубе.

Сложили полномочия?

Еще в мае команда отмечала золотые медали, первое, кстати за последние 14 лет, мечтала о том, как будет возвращаться в Лигу чемпионов, и ждала нового сезона. А когда она пришла, оказалось, что «Локомотив» оказался в разобранном состоянии на запасном пути. В 8 матчах чемпионата России только 2 победы, и отставание от лидера - пропасть в 13 очков. Такое не отыгрывается - по сути «Локо» сдал чемпионские полномочия за первые два месяца чемпионата. Причем, не продав летом ни одного ключевого игрока из того самого чемпионского состава.

Плюс к тому катастрофическое начало в Лиге чемпионов - разгром от турецкого «Галатасарая» со счетом 0:3 в матче, где можно было брать очки. И что теперь со всем этим делать? Как спасать ситуацию? Как вытягивать «Локомотив» из болота 11-го места?

Самый результативный матч закончился со счетом 5:3.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто виноват

Сначала в «Локомотиве» искали причину провального старта, а вокруг клуба - виновников. Искали в трансферах - не нашли: все-таки когда ты покупаешь Смолова, чемпиона мира Хеведеса и берешь в аренду игрока ПСЖ Крыховяка, ты не должен опускаться на 11-е место. Кстати, все решения по покупке игроков в «Локомотиве» принимает трансферные комитет. В него входят и сам Юрий Семин и его оппонент гендиректор Илья Грекус и еще несколько челнов совета директоров клуба. Рассказывают, Юрий Палыч в основном отставал на трансферном комитете игроков со скамейки запасных - говорил, что они нужны ему. И всеми этими новостями и слухами «Локомотив» жил первый месяц осени.

А потом в двух матчах «Локомотив» пропустил 8 голов - и нельзя сказать, что команда не боролась. Просто ей почти в каждом эпизоде не хватало времени - чуть ли не в каждом решающем моменте «Локо» опаздывали на мгновение. Почему? Раньше у Юр Палыча было железное оправдание: большая часть игроков его «Локомотива» участвовали в ЧМ-2018 и отдали там много сил. Но в Питере «Локо» громили Дзюба, Ерохин и Кузяев - те самые, что в сборной России оставили энергии не меньше, чем братья Миранчук.

Торг уместен?

Когда топ-клуб, с минимум вторым по подбору игроков составом, уходит ниже ватерлинии турнирной таблицы, всегда появляются слухи об увольнении главного тренера. Это закон футбола, близкий к законам физики и логики. Но гипотетическая отставка Юрия Семина - тема болезненная для «Локомотива». 71-летний Юр Палыч - легенда клуба, самый успешный его тренер за всю историю. С ним действительно нельзя расстаться, как с обычным специалистом. И после поражения от «Зенита» появился слух: Семину предложат не отставку, а почетную должность в руководстве - вице-президента или что-то вроде того, но с сохранением места в трансферном комитете.

Говорят, идея идет из кругов, близких к самому тренеру. Возможно, это прощупывание путей отхода, признание, что выбраться наверх по-другому невозможно, и в чем-то даже деловое предложение. Тем интереснее будет смотреть, как «Локомотив» выбирается из своего тупика.

КАК ЭТО БЫЛО

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