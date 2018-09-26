Есть компании, которые только стремятся производить качественную продукцию и те, кто готов предложить ее вам уже сейчас

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-26T17:51:04+03:00

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Наше настроение, самочувствие и трудоспособность напрямую зависят от того, что мы употребляем в пищу. Мы ежедневно совершаем выбор в пользу тех или иных продуктов. Лакомства, оказавшиеся в нашей продуктовой корзине, не должны уступать современным стандартам качества, даже если речь идет о покупке таких привычных продуктов, как томатная паста. К слову о пасте... А каких нормативов производства придерживается ТМ “Помидорка”?

На протяжении 19 лет ТМ “Помидорка” заботится о качестве выпускаемой продукции.

Неподалеку от живописных долин и целебных источников Нарзана, там, где лучи солнца спускаются с горных вершин к коврам ароматных цветов и зелени, раскинулись плантации, на которых выращивают овощи для производства продукции ТМ «Помидорка»”. В окружении этих пейзажей Кабардино - Балкарии на свежем, чистом воздухе созревают вкуснейшие помидоры богатые витаминами и антиоксидантами, в особенности высоким содержанием ликопена.

Ликопен в организме человека выступает, как защитный барьер против возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, хорош для профилактики онкологических заболеваний. Заметили ухудшение настроения? Съешьте что-нибудь вкусненькое из помидор - природных антидепрессантов. Томаты содержат серотонин. Чем меньше продукты подвергаются термической обработке, тем полезнее, но не в этом случае: блюда из переработанных помидор содержат большее количество ликопена.

Здорово готовить вместе! Исполнить новый рецепт пиццы, например. Ассортимент ТМ “Помидорка”: натуральная томатная паста - универсальная основа для различных блюд; яркое лечо и пикантные помидоры в собственном соку. Для создания томатной пасты “Помидорка” используют сорт “Чезаре”. Небольшие круглые помидорки приобретают ярко-красный окрас, а упругая кожица, которая не трескается при созревании и транспортировке, характерный блеск.

Лучший друг и помощник “Чезаре” в создании гармоничного вкуса и консистенции томатной пасты другой сорт ароматных помидор - “Хайнц”. Такие помидоры тоже выращивают на плантациях ООО «Агро-Инвест», которое компания «Круз» выбрала в качестве надежного партнера. Плоды сорта “Хайнц” - это бойцы за вкус и пользу. Растения без проблем переносят перепады температур и устойчивы к распространенным среди томатов заболеваниям. Представители овощной культуры перечисленных сортов созревают равномерно, то есть на общее количество собранных томатов процент плодов, что поспели раньше срока, крайне низок.

Только помидоры и ничего больше! В составе “Помидорки” только спелые “мясистые” томаты и в меру сочные помидоры с самодостаточным вкусом. Непревзойденные по качеству, они не нуждаются в соли и сахаре.

Уборка урожая производится с помощью комбайнов и инновационных автономных флигеров. При использовании флигера - специальной платформы, человек находится на ней и не повреждает растения движениями, не вытаптывает. Такой подход гарантирует оптимизацию рабочего цикла и качественный сбор томатов с минимальными потерями.

Прежде чем овощи отправятся непосредственно на переработку, их подвергают двум этапам сортировки. Полезные свойства томатов сохраняются после пастеризации в полной мере. Секрет ТМ “Помидорка” - бережное отношение к процессу на всех этапах производства. Независимо от области задач каждый сотрудник выполняет работу так, как бы он делал это для себя и близких.

Уровень технического и технологического оснащения высок: новейшие приборы, установленные в собственной лаборатории завода, помогают отслеживать качество продукции в контрольно – технических точках в постоянном онлайн-режиме. Информация о качестве продукта ТМ «Помидорка» хранится на жестких дисках в течение срока годности продукта, что не происходит ни на одном производственном предприятии страны.

После выпуска партии продукции несколько баночек отправляется на заводской склад, в специализированную “Библиотеку образцов”, и остаются там до окончания срока годности каждой из них - так регулярно отслеживаются характеристики и состояние поставок.

ТМ “Помидорка” уделяет внимание инновационным технологиям. Во многом стремясь к первенству, компании удалось добиться отличных результатов.

Все тайное рано или поздно становится явным, но ТМ “Помидорка” скрывать нечего. Каждая баночка “Помидорки” хранит только шикарную палитру вкусов! Двенадцать представителей федеральных СМИ и четыре маэстро в области высокой кухни решили узнать так ли это и провели гастрономический уикенд на родине “Помидорки”, в Кабардино - Балкарии, с 6 по 9 сентября.

Итак, пора проверить маршрут. Держим курс на новый вкус, точнее вкусы: путешественникам предстояло попробовать множество национальных гастрономических изысков. В программе квеста: заглянуть на Центральный рынок гостеприимного Нальчика, посетить винодельню, побывать в Черекском ущелье и Долине Нарзанов - кладези семнадцати минеральных источников, а после провести день с ТМ “Помидорка.

Но не все развлечения: финалом гастрономического квеста был кулинарный баттл. Участники поделились на 4 команды: “Бычье сердце”, “Черный принц”, “Заводной помидор” и “Рыбки с томатом”. Предводители команд: Андрей Колодяжный - шеф-повара московского ресторана «Модус»; Денис Перевоз - член Московской Ассоциации Кулинаров и Национальной Гильдии шеф-поваров; шеф-повар ресторанов гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» - Максим Рыбаков и Василий Емельяненко - шеф-повар бренда «Помидорка».

Сперва нужно запастись ингредиентами, идеями и вдохновением. Для этого, следуя по маршруту “Tour de Tomate”, команды выполняли разные задания.

Как же приятно рассуждать о еде под бокал ароматного местного вина в замке “Шато Эркен”! Природа вокруг замка не менее привлекательна, чем вкус и текстура вина. Помимо дегустации этого благородного напитка участникам удалось посетить и знаменитые виноградники.

Чувства, которые захватывают путешественника полны ощущениями всего нового и неизведанного, что ждет впереди. Для участников гастрономического квеста “Tour de Tomate” был подготовлен сюрприз, пикник близ Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника и прогулка по окрестностям. Пейзажи, которые рисует природа уникальны и увидеть хотя бы часть из них - чудо. Здешние нерукотворные “картины” завораживают!

Насладившись красотой Голубых озер и величием гор Черекского ущелья, участники с удовольствием полакомились жареной бараниной.

Если спросить, как вы обычно используете томатную пасту, услышим множество ответов, например, следующее: “Когда готовлю лазанью”. А как часто вы рисуете томатной пастой? Участники состязания талантливы и в кулинарии и в живописи!

Команды во время #гастроквеста придумали и запечатлели своего Шиву, помидорного!

Чтобы помимо вкуса убедиться в качестве продуктов, стоит познать процесс изнутри, всесторонне. Участники квеста отправились на томатные плантации ООО «Агро-Инвест», площадь которых составляет З00 га, и вместе собирали урожай. Яркие пасленовые попадали в угощения, что называется, “прямо с грядки”.

Ежедневные задачи предприятия предполагают большее количество сотрудников. Для уборки овощей требуется 44 флигера, на каждом из которых работают по 28 сотрудников. Полевой фронт захвата одного флигера составляет 25 метров.

На предприятии гости с любопытством наблюдали за происходящим. На заводе существуют 3 производственные линии. ТМ «Помидорка» ежедневно выпускает 200 000 - 300 000 единиц продукции .

Для производства «Помидорки» используют оборудование прямого розлива. Полный цикл производства продукции – от приема овощей до фасовки – происходит в закрытом пространстве при определенной температуре, неизменной и во время выпаривания и уваривания. Благодаря таким условиям и качественной термической обработке добавление в продукцию наполнителей для загустения, в частности, крахмала, не требуется.

Затем настало время кулинарного баттла! Задача — приготовить уникальное блюдо из богатого наследия кавказской кухни. Дамы и господа, к столу!

Свежие овощи и зелень, мясо, рыба и морепродукты, а также вкусности от ТМ “Помидорка” идеально сочетаются друг с другом. Применяя тонкости кулинарного мастерства, команды создали потрясающий квартет блюд. Из трех видов помидоров и горных трав получился роскошный салат! На первое отведали согревающий суп с мясом яка. Форель приготовили на углях и дополнили зеленью. А четвертая команда угощала всех десертами.

Участниками установлено: основа солений компании - это от природы вкусные выращенные с любовью помидоры; технология производства исключает вредные добавки; нормативы производства продукции ТМ «Помидорка» строже, чем нормативы ГОСТ.

Познавательный квест завершен, а впереди еще множество гастрономических открытий и, конечно, новинок и рецептов от ТМ “Помидорка”.

Не соглашайтесь только на вкус или сомнительный компромисс между качеством и заманчивым видом товаров. Уделяя внимание правильному питанию, мы помогаем организму поддерживать здоровый баланс. Позаботьтесь о себе и близких, а ТМ “Помидорка” позаботиться о вас! Кушайте вкусно, полезно и в удовольствие!