«Похоже, уши и нос Боширова специально фотошопили»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-27T19:20:28+03:00

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Пользователи микроблога Твиттер упражняются в остроумии по поводу сходства Руслана Боширова и Анатолия Чепиги.

- Все и так ясно. Получив в 2014 году звание Героя России, Чепига отправился в 2009 год, чтобы стать Бошировым и в 2018 отравить Скрипалей, - шутит пользователь Твиттер под ником Mikhail Velomechanic.

Фото: twitter.com

- Рупоры либеральной пропаганды вовсю кричат, что установили личность якобы отравившего Скрипаля в Солсбери Руслана Боширова - он Герой России и полковник ГРУ. Но все «расследование» основано на домыслах и нескольких крайне спорных фотографиях, - пишет пользователь под ником cergi.gormov45.

Фото: twitter.com

- Судя по тому, что в Солсбери по полгода не убирают мусор, то паспорт русского разведчика за холодильником в той самой гостиничке они тоже найдут лет через 30, - иронизирует пользователь Roman Nikolaevich.

Фото: twitter.com

- Если прогнать фото Боширова-Чепиги через Fotoforensics (сайт, определяющий по косвенным признакам, какие объекты на снимке были добавлены или отредактированы. - Ред.), то складывается впечатление, что Доброхотов (шеф-редактор портала The Insider. – Ред.) специально фотошопил уши, рот и нос...

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«Комсомолка» дала сравнить снимки мужчин профессионалам

Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования. (подробности)