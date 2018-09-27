Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-27T18:37:59+03:00

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Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования.

Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК

- Это другой человек, - уверен пластический хирург Тигран Алексанян. - Такой типаж можно встретить в любом российском городе. Во-первых, верхняя часть головы (цифра 1 на фото) у Чепиги шире, чем у Боширова. Брови похожи, но это, опять-таки, типаж, а не персональная характеристика. Во-вторых, ушные раковины (2) Чепиги немного торчат, в то время как у Боширова они расположены близко к голове. В-третьих, нос (3) Чепиги короткий. Как хирург говорю, что такого не может быть. Нос занимает, как правило, треть лица. И его невозможно удлинить, даже если человек перенес операцию. Более того, при пластических операциях нос становится немного короче, а кончик приподнимается кверху. Носогубные складки (4) действительно похожи. Но самое главное - это глаза (5). По ним можно точно сказать, что это разные люди. Глаза расположены по-разному и выглядят по-разному. Те, кто говорят, что Чепига - это Боширов, просто ищут черную кошку в черной комнате.

Это другой человекФото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА С ХИРУРГОМ

Говорит физиогномист, член международной лиги по биометрическим исследованиям человека Наталья Ковалева.

- Они правда очень похожи. Похожий типаж носа, бровей. Но форма лица у Боширова намного уже, чем у мальчика. Переносица у Боширова шире, а брови начинаются ниже. И они более высокие. У Боширова подбородок смотрит немного вправо, чего нет у Чепиги. Нос у парня намного короче, чем у Боширова. Кроме того, фото Чепиги, как я понимаю, сделано давно. То есть сейчас он в солидном возрасте. И думаю сильно отличается от Боширова.

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