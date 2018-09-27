Эксперт опроверг сообщения о том, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-27T08:46:56+03:00

Источник, имеющий отношений к Минобороны РФ, нашел слишком много нестыковок в расследовании группы Bellingcat и портала The Insider

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Военный эксперт "Комсомольской правды", имеющий отношение к министерству обороны РФ, нашел нестыковки в новой части расследования группы Bellingcat и портала The Insider, которые накануне заявили, будто россиянин Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Напомним, что именно этого мужчину британские власти подозревают в причастности к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ранее сайт kp.ru писал о том, что сами Руслан Боширов и Александр Петров, также находящийся "под прицелом" Скотленд-Ярда, уже опровергли все обвинения. Россияне рассказали, что работают в фитнес-сфере и посещали британский городок лишь с туристической целью.

В новом же расследовании утверждается, будто некий Анатолий Чепига (якобы он же Руслан Боширов) родился в 1979 году, а в 18 лет поступил в благовещенское Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. В 1997 году он сдал вступительные экзамены и выпустился уже через четыре года.

По словам эксперта, такое развитие событий абсолютно невозможно, поскольку обучение длиться пять лет, и мужчина должен был окончить вуз в 2002-м.

"И вообще странно, что он пошел на учебу в 18 лет. Где он шлялся целый год после школы, которую окончил в 17 лет?", - задается вопросом специалист.

Следующая нестыковка наблюдается в направлениях подготовки ДВОКУ. Данное училище готовит офицеров для мотострелковых подразделений и морской пехоты. На практике выпускники таких учреждений довольно редко попадают в разведку.

Кроме того, в расследовании утверждается, будто в 2003-2005 годах Чепига проживал в Хабаровске в войсковой части 14-й бригады спецназа ГРУ. Однако в то время данное формирование дислоцировалась в Уссурийске.

Дальше в период с 2003 по 2010 год мужчина переезжает в Москву и поступает Военно-дипломатическую академию Министерства обороны РФ, где якобы и получает новое имя - Руслан Боширов. В следующий раз информация о нем появляется лишь в декабре 2014-го, когда Чепиге присваивают звание Героя России за выполнение некой миротворческой миссии близ украинской границы.

"Это все какие-то противоречащие друг другу данные. Академия готовит военных дипломатов и военных атташе. После обучения в «консерватории» ее выпускники не идут воевать. Офицеры, окончившие академию, - дорогой штучный товар", - сказал эксперт в интервью "Комсомольской правде".

Стоит отметить, что это далеко не единственные нестыковки в расследовании Bellingcat.