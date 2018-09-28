Первая жена Владимира Кузьмина: «Пугачева была три раза беременна от моего мужа»

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-28T21:46:07+03:00

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Нешуточные страсти разгорелись в эфире очередного выпуска программы «ДНК»: первая жена Владимира Кузьмина рассказала, как артист уходил от нее к Алле Пугачевой. Поэтесса Татьяна Кузьмина была замужем за звездой с 1977 по 1985 годы, в их браке родились трое детей. Союз был не только семейным, но и творческим: Татьяна писала стихи к песням своего мужа. Браку пришел конец, когда у Кузмина разгорелся бурный роман с Аллой Пугачевой. Ради Примадонны музыкант развелся с женой и ушел к певице. Кузьмин и Пугачева были в отношениях до 1988 года.

- Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество, - сообщила Татьяна в эфире НТВ.

Поэтесса Татьяна Кузьмина уверена: Алла Пугачева родила от Кузьмина троих детей. Фото: кадр видео.

Поэтесса утверждает, что неоднократно пыталась поговорить с Аллой как женщина с женщиной, но из их общения ничего не вышло. Татьяна уверена: у Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина есть общие дети. Старшую — девочку — певица якобы оставила в детдоме на Черноморском побережье.

- У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала, - заявила Кузьмина.

По словам бывшей жены музыканта, Пугачева могла быть беременна от Кузьмина в 1987 году — якобы во время ее выступления на песенном конкурсе в Сан-Ремо ее беременность была заметна.

Впрочем, в то, что Алла Пугачева действительно ждала ребенка (а тем более троих) от Владимира Кузьмина, верится с большим трудом. В своих интервью Алла Борисовна упоминала, что очень хотела родить еще одного малыша кроме дочки Кристины, однако у нее не получалось. И в этом ракурсе откровения Татьяны Кузьминой выглядят скорее как домыслы ревнивой женщины, сводящей с Пугачевой старые счеты. Тем более, что за съемки в ток-шоу их участникам платятся неплохие гонорары.

Две звезды - Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Фото: кадр видео.

Между тем, судьба старших детей, которых Татьяна родила в браке с Кузьминым, оказалась трагической. В живых осталась только младшая дочь экс-супругов Соня, которая поддерживает с отцом теплые отношения. Ее старшие брат и сестра погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире – 24-летней девушке перерезал горло ее любовник. В 2009 году не стало ее брата Степана: молодой человек выпал из окна собственной квартиры на Юго-Западе Москвы, спасаясь от пожара. По словам соседей, 26-летний Степан употреблял наркотики и состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Владимир Кузьмин был официально женат три раза. С 1979 по 1985 годы – на поэтессе Татьяне Артемьевой. В 1990-м году в США певец женился на американской модели Келли Керзон. В 2001 году артист сыграл свадьбу со своей третьей женой Екатериной. Помимо официальных походов в загс у Кузьмина были многочисленные увлечения и гражданские браки, самый яркий из которых – с актрисой Верой Сотниковой. Кузьмин и Сотникова были вместе семь лет, с 1993 по 2000 годы.

Владимир и Екатерина поженились в 2001 году, когда невесте исполнилось 18. Супруги прожили вместе 17 лет. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Владимир Кузьмин и его третья жена Екатерина Трофимова объявили о разводе в июне этого года: пара рассталась после 17 лет совместной жизни. С Екатериной артист познакомился в 2000 году на пляже в Анапе, где юная Катя отдыхала с родителями. Разница в 27 лет ничуть не смутила звезду сцены: артист принялся оказывать эффектной блондинке из Елабуги знаки внимания. Владимир пригласил все семейство на концерт, а потом, когда его возлюбленная вернулась домой в Елабугу, уговорил ее прилететь к нему в Москву. Через год пара поженилась. Детей у супругов в этом браке не было.

Зато от предыдущих отношений у Владимира Кузьмина есть четверо наследников: дочери Соне от первого брака с Татьяной Кузьминой - 32 года, Марте, средней дочери от отношений с Ириной Мильциной — 31 год, младшей дочери певца Николь от отношений с поклонницей Татьяной Муинго - 30 лет. Приемному сыну Никите (молодой человек живет в США) - тоже 30 лет.

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Неизвестные подробности романа Пугачевой и Кузьмина

- У Кузьмина новая любовь? Молодец! Поздравьте его от меня, - иронично сказал «КП» бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин, при котором певица имела нежные отношения с рокером.

- Вы обижались на него за роман с вашей женой Аллой Пугачевой?

- Нет. Наверное, был у них творческий союз, пели вместе. Мне неинтересно вспоминать прошлое.

- Кузьмин - влюбчивая натура, и влюбленность позволяет ему писать новые песни, - считает бывшая актриса Виктория Лазич. - Он всегда любил в первую очередь музыку. А женщинам позволял себя любить. Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека (подробности).