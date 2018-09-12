iPhone XS: Apple официально представила новый смартфон

СЕГОДНЯ 20:40 2018-09-12T20:39:20+03:00

Представленный смартфон - это по сути обновленный iPhone X в уже привычном дизайне.

Новый флагман от Apple iPhone XS будет поставляться в трех цветах

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Новый флагман 2018 от Apple iPhone XS официально представлен на традиционной сентябрьской презентации новых продуктов. По сути представленный смартфон - это обновленный iPhone X в уже привычном дизайне.

iPhone XS оснащен OLED-экраном 5,8 дюймов. Смартфон будет поставляться в стальном корпусе с 64, 256 или 512 ГБ внутренней памяти черном, серебристом и золотом цветах.

Мероприятие проходит в театре имени Стива Джобса в кампусе компании в Купертино (Калифорния). Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.

Новость дополняется.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Презентация Apple 12 сентября 2018 года

Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.

Прямая онлайн-трансляция с презентации Apple 12 сентября 2018 года доступна на нашем сайте (подробности)

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