Владимир Путин: Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе надо посмотреться в зеркало

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-03T16:59:01+03:00

Президент напомнил и о том, что рано списывать со счетов такой источник энергии, как уголь Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

- А какое отношение это имеет к энергетике? - несколько раз переспрашивал Владимир Путин ведущего панельной дискуссии "Российской энергетической недели", задававшего вопросы про США, Трампа, войну в Сирии и тому подобное. Но это мало помогало. Нефть и газ слишком сильно завязаны в современном мире с политикой. Приходилось отвечать.

Хотя началась дискуссия все же с энергетики.

- В обозримом будущем спрос на нефть будет расти и главным образом, за счёт потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя и в Европе растет, конечно, и на американском континенте, - поделился прогнозом Путин. - Ответственный подход России, думаю, понятен для каждого. Наше преимущество – это не только крупнейшие запасы природного газа, но и наличие средств доставки, трубопроводной инфраструктуры, что вместе с низкой стоимостью обеспечивает устойчивость позиций сетевого газа на рынке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671554" frameborder="0"></iframe> Путин: «Трамп «должен смотреть в зеркало», чтобы найти ответственного за рост цен на нефть.».

Президент напомнил и о том, что рано списывать со счетов такой источник энергии, как уголь.

- Важное направление мировой энергетики, которое снова демонстрирует позитивную динамику, – это угольная промышленность. Ещё 10 лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растёт – в первую очередь, в странах АТР, - заявил Путин. - Для России крайне важно закрепиться и увеличить своё присутствие на этом динамичном рынке.

Участники заседания в первую очередь решили выяснить - "какая цена на нефть сейчас справедлива?"

- Нас вполне устроит 65-75 долларов за баррель, - оценил Путин. - Нынешняя цена на нефть - во многом результат деятельности администрации США. Санкций против Ирана, Венесуэлы, разрушения Ливии. У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним эту тему, я бы ему сказал: если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, тебе надо посмотреться в зеркало.

Раз уж вопрос был поднят, президент высказался и еще на одну близкую тему - ситуацию с долларом.

Президент рассказал о приемлемой цене на нефть, проблеме с долларов и деле СкрипалейФото: REUTERS

- Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку - подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день резервной валюте, - сказал Путин. - Подрывают веру в него как в универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят. Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают рано или поздно.

Тут же пришлось заочно подискутировать с Трампом о целесообразности покупок Европой российского газа. Президент США упрекал Евросоюз, что защищает его Вашингтон, а газ он приобретает у Москвы.

- Аргумент, по-моему, не очень работает, - не согласился Путин. - Я понимаю Дональда, он борется за интересы своей страны, за интересы своего бизнеса, и правильно делает. Но американский газ дороже на 30%. Это не немножко. Это много, даже запредельно много. Невозможно к реализации, по сути дела.

Тут же разговор зашел о "Северном потоке-2", и глава государства расстроил противников этого проекта.

- Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем, - заявил он. - Они могут возникнуть, конечно, но мы их решим. Проект будет реализован.

А на вопрос "не боится ли Россия санкций, которыми угрожают за "Северный поток-2", Путин ответил радикально:

- Вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хотят вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это бы развязало руки России для защиты национальных интересов наиболее эффективными средствами.

Когда модератор вдруг свернул на дело Скрипалей, Путин вновь попытался вернуть его в энергетическое русло, но это было бесполезно.

- Этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается, - развел руками Путин. - Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель Родины. Вот он - один из них. Просто подонок! Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы.

КСТАТИ

Экономист назвал четыре условия для отказа России от доллара

Ранее в правительстве сообщили, что разрабатывают меры для снижения зависимости российской экономики от американской валюты (подробности)

Цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть эталонной марки Brent впервые за четыре года превысила $84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 1 октября на лондонской бирже ICE (подробности)