Сценарист Дмитрий Лемешев: Авторы «дела Скрипалей» из драмы сделали комедию

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-04T01:08:17+03:00

Если бы речь шла о настоящих разведчиках - им никакого алиби не надо. Такие люди должны быть закрытыми Фото: REUTERS

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Ожидая новых серий расследования про «отравителей Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова, вбросов британских СМИ в стиле шпионских триллеров, «КП» решила поговорить о киношном эффекте происходящего с тем, кто досконально знает сценарное мастерство. Этой осенью на Первом канале как раз выйдет новый сериал «Алиби» (обещает стать хитом), где главный герой талантливо и креативно отмазывает своих клиентов от всяких подозрений. Потому мы решили обсудить алиби Петрова и Боширова, да и вообще все происходящее в «деле Скрипалей» с автором сценария сериала «Алиби» и полнометражных лент «Околофутбола», «Sex, кофе, сигареты» Дмитрием Лемешевым.

БРИТАНЦАМ ПОСТАВИЛИ НЕУД

- Дмитрий, как вам продукт британских следователей, спецслужб и журналистов? Смотрят все, обсуждают все, каждый раз запускается художественный прием «клиффхэнгер» (обрывание серии на самом интересном месте).

- В кругу российских сценаристов давно поставили неуд британским коллегам. Все сделано очень ходульно, примитивно. Полная чушь. «Сериал про Скрипалей» (назовем его так) не выдерживает никакой критики. Продюсеры за такую работу обычно не платят и снимают автора с проекта. Но надо признать, что кризис хороших авторов сейчас везде - не только у нас, но и в Британии, и в Америке. Есть и другое объяснение всем нестыковкам - все делалось очень второпях.

- А алиби Петрова и Боширова про фитнес-индустрию и любовь к готическим шпилям как выглядит?

- Я их ни в чем не обвиняю, но выглядит смешно. Хотя реальность очень часто такой и бывает. Но тут перед нами разыгрывается цирк, и всех заставляют иметь об этом какую-то точку зрения. Люди втягиваются в споры. Странно, что в этом шоу еще нет рекламы. Надо, кстати, узнать: а вдруг выросли продажи той одежды, в которой они по Солсбери шлялись?..

- Ну почему же - духи Nina Ricci, во флаконе которых якобы было боевое вещество, как прогремели. Пишут, что сейчас повышенный спрос на экскурсии в Солсбери...

- Правильно. Надо зарабатывать!

- А вы бы какое алиби Петрову и Боширову написали?

- Если бы речь шла о настоящих разведчиках - им никакого алиби не надо. Такие люди должны быть закрытыми. Я уверен, что у нас в разведке работают умные люди, и они это обеспечивают. А гражданским я бы придумал какой-то семейный конфликт, что им пришлось вдвоем улететь в путешествие, что один решил поддержать другого в сложной жизненной ситуации, что они туристы со стажем, что у них уже есть фотографии всех выдающихся соборов, кроме Солсбери. Сделал бы романтическую историю о несчастной любви - в это бы поверили.

- Международная группа экспертов Bellingcat публикует материалы, в которых приводятся снимки Боширова разных лет. Ранние снимки доказывают, что у них есть документы, говорящие о причастности Руслана к ГРУ. Мы попросили пластического хирурга, физиогномиста изучить фотографии. Специалисты утверждают: это два разных лица. А вы что видите?

- Да сейчас разве можно верить фотографиям? Я на компьютере отредактирую себя и назовусь внебрачным племянником Трампа и пусть тот оправдывается! Здесь все делается именно по такому принципу. Нам вбрасывают любую нелепицу, вынуждая тех, кого в ней обвинили, оправдываться.

Но я бы доверял пластическим хирургам. Они с лицом работают и знают поболее остальных.

Мы решили обсудить все происходящее в «деле Скрипалей» с автором сценария сериала «Алиби» и полнометражных лент «Околофутбола», «Sex, кофе, сигареты» Дмитрием ЛемешевымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ПОШПИЛИТЬСЯ В СОЛСБЕРИ»

- В Британии шли сериалы про плохих русских: «Убивай Еву», «Макмафия». Параллели есть?

- В одних только США выпускается несколько сотен сериалов, и плохие там не только русские, но и корейцы, мексиканцы, итальянцы, филиппинцы. Ничего страшного здесь нет, относиться к этому надо спокойно. Но то, как они показывают русских, продукт, конечно, портит. Даже в «Карточном домике» (популярный в США сериал о том, как в реальности устроена американская власть. - «КП») из Президента России сделали какое-то чудовище. Вот это плохо.

- Эта сага про Скрипалей достойна экранизации? Красивые гуляют мемы про блокбастер «Пошпилиться в Солсбери». В главных ролях: Этонея Петров и Иэтонея Боширов.

- Вышла бы очень хорошая комедия с Сашей Бароном Коэном (британский комик, стал популярен, снявшись в фильме «Диктатор». - «КП»). В драматическом жанре эта история не выдержит никакой критики. Логики повествования нет.

В сети уже предвкушают экранизацию саги Скрипалей, придумывая всякие мемы. Вот так, к примеру, могла бы выглядеть реклама блокбастера...

СМОТРИМ ДОЛГУЮ «САНТА-БАРБАРУ»

- По вашим ощущениям, кульминация уже скоро?

- Нет, вы что! Зарядили «Санта-Барбару». Повороты неспешные и неглубокие. Должны быть перипетии, смена вектора повествования с плюса на минус, можно вовлечь в это дело еще, например, Северную Корею. А что - их обвиняют в отравлении брата Ким Чен Ына?

- То есть надо ждать новых персонажей?

- Сценаристы «дела Скрипалей» - шальные люди, которые могут придумать все что угодно. Я бы с ними не связывался и работу бы им не доверял!

Nina Ricci получили отличную рекламуФото: REUTERS

КОМПЕТЕНТНО

Михаил ЛЮБИМОВ, советский разведчик, работал в Англии:

Это личная месть за поломанные жизни и карьеры

Своими мыслями о случившемся в Солсбери с «КП» поделился известный писатель, который 25 лет служил во внешней разведке.

- Один англичанин рассказал мне, что эту парочку там называют Дольче и Габбана, - начинает разговор Михаил Петрович.

- Намек на нетрадиционную ориентацию?

- Меня их ориентация волнует меньше всего. Я такой дешевой комедии в жизни не видел. Взять бы им хорошего драматурга - и все бы зашлись от восторга. Согласен, что до финала еще далеко. Но пока же мне все больше становится ясным, что именно они там что-то наделали. Что именно - непонятно, потому что англичане тоже врут. Они очень похожи на спецназовцев и даже гэрэушников. Моя теория - что это была самоволка. Скрипаль очень многих выдал, сломал карьеры и жизни. Это личная месть. Правительство бы таким самоубийством не занималось - Путин и Лавров столько делают против международной изоляции. А тут накануне выборов и чемпионата такая идиотская история. Достать при желании боевое вещество - не проблема. Достали и паспорта через связи. Поехали. Удивляюсь, что их там не арестовали. Один их вид на улице тихого провинциального Солсбери вызывает подозрения. Я бы тут же проверил у них документы и взял в оборот на месте английских копов.

Думаю, Путин не случайно вытянул их на телевидение. Хотя он прекрасно отдавал себе отчет в том, что из них сделают котлету.

- И еще назвал гражданскими...

- Они могут быть уже и гражданскими. Но явно занимаются темным бизнесом. А как они держались - точно напуганы.

- То есть какую-то не самовольную спецоперацию вы исключаете?

- Мне в страшном сне не может присниться, что это была разведоперация. Я прекрасно знал руководителей 13-го отдела КГБ (занимался в послевоенное время ликвидацией гитлеровцев и их пособников. - «КП»), распущенного в 1961 году после убийства Бандеры. Совершенно справедливого убийства. С тех пор не было у нас ничего подобного. Только история с зонтиком, которым укололи болгарского писателя-диссидента Георгия Маркова. Кстати, экранизированная. Первый секретарь компартии Болгарии Живков умолял Брежнева помочь. Марков был близок с его дочерью, все знал. Андропов этого категорически не хотел, но пришлось дать зонтик. Болгары им и кольнули. А все эти разговоры о том, что мы травили Солженицына, Войновича - ну что за чушь!

Обвиняли нас и в покушении на Папу Римского, а потом выяснилось, что это был турецкий экстремист...

Вообще мне кажется, что Боширов и Петров уже сидят. Может быть большим подарком для Запада, если их будут судить. А тут и Тереза Мэй в следующем году уйдет в отставку. Так что все выглядит хоть и комично, но оптимистично.

- Вы тоже попались на прием с обрыванием «серии» на самом интересном месте?

- Да, затравка была колоссальная. В конце пьесы должно выстрелить ружье. Смотрим дальше.

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