В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-21T11:09:14+03:00

Во второй части расследования Bellingcat об "отравителях Скрипалей" говорится, что россиян уже могли арестовывать в Голландии [видео]

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Одиозная международная исследовательская компания Bellingcat и издание The Insider опубликовали давно анонсировавшуюся вторую часть расследования о похождениях Александра Петрова и Руслана Боширова. Их, напомним, Лондон называет сотрудниками ГРУ и отравителями своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В первой части на примере анкеты Петрова утверждалось, что он получал в московском отделении УФМС 770001 по городу Москве, где якобы "простые смертные" паспорта не получают". Это либо "привилегированные лица за взятку", либо "представители силовых органов". Ссылались расследователи и на базу ФМС, в которой нет никаких данных о Петрове до 2009 года, когда им был получен паспорт "взамен испорченного", а файл имеет отметку "сведений не давать". Семь цифр на анкете были представлены как телефонный номер Минобороны. А потом случился массовый каминг-аут "агентов ГРУ": выданные тем же отделением паспорта стали выкладывать блогеры. Нашли такой же даже у Жерара Депардье...

А что же во второй части? Теперь уже и в паспортных данных Руслана Боширова нашли такую же отметку С.С. ("Совершенно секретно"), тот же номер Минобороны. Выложен скрин загранпаспорта Эдуарда Широкова (Шишмакова) с близким к ним номером. Его расследователи называют агентом ГРУ, пытавшимся организовать госпереворот в Черногории.

Но основное внимание уделено поездкам пары в Европу.

- Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA, - пишут расследователи. - Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории. Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным - так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со "взломщиками".

Петров и Боширов в Солсбери, кадр с камер наружного наблюдения.Фото: REUTERS

В Амстердам, по их данным, Петров летал в период проведения референдума об ассоциации ЕС с Украиной, ездил на автобусе в Казахстан, называя конечной целью Пекин. А сам вернулся в Москву из Тель-Авива.

Напомним, сами подозреваемые в интервью RT рассказывали, что ездили в том числе в Швейцарию и Нидерланды по своему бизнесу в фитнес-индустрии.

Вне зависимости от того, верим ли закупщикам спортивного питания или нет, к Bellingcat снова вопросы: если россиян действительно арестовали и выдворили из Нидерландов, то тогда бы у них были проблемы не только с шенгенской, но и с британской визой? Как они доказали существование собственного бизнеса?

Авторы говорят, что у них есть на это ответ, который "не очень приятен для Великобритании". Но объявят о нем только в новой части. В лучших традициях сериального жанра. Все по-прежнему остаются в тонусе.

ОФИЦИАЛЬНО

"По базе ФМС связь с ГРУ не установить"

Накануне в МВД России заявили, что по базе данных ФМС невозможно установить, является ли человек сотрудником ГРУ или нет.

- Конечно, нет, - ответил журналистам заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов. - Начнем с того, что в УФМС не было подразделений подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет. Они имеют право на выдачу паспортов, но это никак не связано.

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По некоторым данным, это дипломат и врач

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