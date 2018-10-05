Чувствую боль — значит, живу. Но что это за жизнь, если больно всё время?

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-05T12:18:06+03:00

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Вы задумывались, каково это — жить с постоянной болью? Может, и не очень сильной, но неотступно преследующей изо дня в день. Ноющей или пульсирующей, пронзающей электрическим током, сдавливающей или покалывающей. Это не просто неприятные ощущения, с которыми легко свыкнуться.

Постоянная боль существенно ограничивает двигательную активность, вызывает чувство беспомощности, снижает работоспособность. Когда полтора-два часа неподвижного сидения в кресле превращаются в пытку, какая уж тут работа? Усталость и депрессия — частые спутники хронической боли. О хроническом болевом синдроме и о методах его лечения рассказывают специалисты АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Это может случиться с каждым

Увы, случаи, когда человек сталкивается с синдромом хронической боли не так редки. Той или иной его формой страдают порядка 21% населения планеты.

Хронические боли могут возникнуть в любом возрасте:

• в результате травмы — при прямом повреждении тканей или после операции;

• при развитии определенного заболевания — как онкологических патологий, так и нераковых заболеваний, например, артроза, межпозвонковых грыж, рассеянного склероза, фибромиалгии;

• на фоне тяжелого, непроходящего стресса;

• по неустановленной причине — идиопатические боли.

Пик заболеваемости приходится на возраст 65 лет.

Чаще всего хронический болевой синдром проявляется как головная боль, боли в спине, в брюшной полости, а также костно-суставные боли.

В отличие от острой боли хроническая утрачивает свою сигнальную функцию, поэтому врачи выделяют её в отдельное заболевание, требующее лечения.

Не нужно терпеть

Если боль длится более 3 месяцев или превышает разумные сроки периода восстановления тканей — это тревожный знак. Игнорируя его, можно не заметить появление новых патологий и тем самым нанести организму существенный вред.

Врачи призывают не терпеть боль, а как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, чтобы, насколько возможно, вернуться к полноценной жизни. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) для таких случаев создано специальное отделение — клиника лечения боли, для всестороннего обследования и подбора эффективной терапии.

Важно знать, что происходит и почему

Причину боли установить бывает непросто, поскольку хроническая боль зачастую отделяется от места начальной острой боли или проявляется в несвязанных, отдаленных областях организма. Особенно трудно выяснить причину, если она носит психологический характер.

Чтобы точно определить источник боли и подтвердить, что боль не связана с какими-либо заболеваниями и патологическими процессами, проводят всестороннее обследование, включающее инструментальную диагностику (МРТ, УЗ-диагностика и др.) и лабораторные исследования.

Существует множество опросников, помогающих врачу проанализировать боль, определить её преобладающие компоненты и оценить динамику её уровня. Также врачи проводят опросы, чтобы оценить уровень тревоги и депрессии, которые часто сопровождают хроническую боль.

Лечение хронической боли — это чрезвычайно сложная, комплексная задача. В нашей клинике за каждым пациентом закрепляется персональный врач-куратор, который привлекает для лечения и консультации врачей других специальностей. Все врачи рядом.

Как победить боль

Лечение разрабатывается индивидуально для каждого пациента и может включать разные методики:

• Медикаментозное лечение — как правило, используются препараты из группы антидепрессантов и противосудорожных средств. Это безопасный и эффективный метод при тщательном врачебном наблюдении.

• Инвазивные методы — блокады с разными препаратами, введение ботокса в виде инъекций.

• Нелекарственное воздействие — когнитивно-поведенческая терапия, ЛФК, физиотерапия, психотерапевтическое лечение.

Инвазивные вмешательства, например, блокаду под рентген-контролем, проводим в нашем стационаре. Пациентам с множеством сопутствующих заболеваний (кардиологическая патология, заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания) — как правило, это люди пожилые — мы также предлагаем стационарное пребывание в клинике.

Терапия подбирается с учетом заболеваний каждого конкретного пациента, чтобы не навредить и добиться хорошего обезболивающего эффекта.

К чему готовиться

Хронические болевые синдромы лечатся в течение нескольких месяцев — от 6 до 12 месяцев приема специальных препаратов. Это зависит от индивидуальных особенностей организма и от психологического настроя самого пациента. Рентные установки, т.е. осознанное стимулирование нарушений организма, когда человеку выгодно болеть, усиливают болевой синдром и лечение может быть малоэффективным.

Кроме купирования самого болевого синдрома внимания требуют различные сопутствующие расстройства: депрессии, неврозы, нарушения сна. Лечение этих симптомов также должен контролировать опытный специалист из-за высокого риска взаимодействий различных лекарств.

Как предупредить развитие хронической боли

Как можно раньше обратиться к врачу для постановки точного диагноза и подбора терапии. Для выздоровления важны правильная реакция на боль, позитивные установки, разъяснение причин болевого синдрома, соблюдение режима труда и отдыха. Обязательны регулярные дозированные физические нагрузки — оптимальными являются плавание и ходьба.

Если хронические боли появились в вашей жизни, стоит обратиться за помощью в крупную, многопрофильную клинику, чтобы иметь возможность получить весь спектр медицинских услуг в одном месте. Это упростит и существенно ускорит выздоровление.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) — одно из крупнейших частных медицинских учреждений, располагающее собственными лабораторией, стационаром и реабилитационным центром, оснащенными по самому последнему слову техники. Все процедуры проводятся в спокойной комфортной атмосфере. Высококвалифицированные специалисты клиники гарантируют внимательное и деликатное отношение к пациентам, готовы подключить всю техническую мощь клиники, чтобы быстро установить диагноз и провести результативное лечение.

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