"Это было сумасшествие и реально война": Что говорят о победе Нурмагомедова над Макгрегором российские спортсмены и звезды

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-07T15:16:21+03:00

Самый долгожданный бой года стал еще и самым скандальным: из-за драки на трибунах у российского бойца могут отобрать чемпионский пояс [видео]

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Долгожданный "бой года" завершился утром 7 октября очень противоречиво. Хабиб Нурмагомедов одержал победу над принципиальным противником Конором Макгрегором. Однако, чемпионский пояс у россиянина могут отобрать. После боя на трибунах завязалась драка - нервы Хабиба после ожесточенного противостояния не выдержали и он выпрыгнул за пределы октагона.

- Я знаю, что теперь меня будет ругать мой отец, когда я вернусь обратно домой... Ему не понравилось то, что я сделал сегодня. Но я обещал, что 6 октября все изменится, я это и сделал, остался чемпионом, - сказал Хабиб на пресс-конференции и извинился за драку. Но подчеркнул, что часть вины - лежит и на команде ирландца. - Признаю, что показал себя не с самой лучшей стороны, прыгнув через сетку. Но почему люди говорят, что я перелез через сетку? Этот человек говорил о моей стране, он напал на автобус в апреле и мог даже кого-то убить, - сказал он.

Радио "Комсомольская правда" собрало мнения спортсменов, экспертов и известных россиян, которые вместе с миллионами других болельщиков по всему миру не могли оторваться от сегодняшнего "боя года".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672107" frameborder="0"></iframe> Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

Андрей Семенов, боец смешанного стиля.

- Этот бой уже напрашивался достаточно давно, - говорит Андрей Семенов, проведший более 40 боев в M-1, UFC и PRIDE. - Были всякие предпосылки, прецеденты. И все не получалось как-то. Если о самом бое, то у Хабиба (а он самбист) была тактика именно навязать борьбу, перейти с ударной техники на борцовскую. У Конора акцент был сделан на серийные точечные удары, чтобы завершить досрочно бой. Исходя из рисунка боя, было видно, что Хабибу это все удается. И он очень хорошо выполняет те инструкции, которые были им разработаны. Первый и второй раунды показали, что он не дает шансов Макгрегору. Но вот третий был некий переломный. Почему? Мне показалось на какой-то момент, что у Хабиба не хватает функционалки. В принципе, было заметно, что и у Конор тоже не совсем готов. Ну, а четвертый раунд, конечно, меня просто удивил. Хабиб в нем проявил все морально-волевые качества. И, конечно, это упорные тренировки.

- А что вы скажете про инцидент после боя?

- Ни в коем случае нельзя допускать таких выходок. Ведь на тебя смотрит весь мир, а ты ты представляешь Российское государство. Надо было до конца держать лицо до конца.

Самый долгожданный бой года стал еще и самым скандальнымФото: REUTERS

Станислав Садальский, актер

- Я потрясен, я счастлив... И я понимаю, как ему тяжело было. Против весь зал, не было поддержки зала. И выиграть – это здорово.

- А по поводу момента, когда он не выдержал и пустился в бой?

- Вы знаете, нервы на пределе. Он себя вел достойно. Он никогда ничего не отвечал на предыдущие выходки [Макгрегора - прим.ред]. И когда бой закончен, это естественно. Это просто выход энергии. Сколько оскорблений он терпел, что он никто, ничто. И он все это копил. И из-за этого ругать нельзя. Это естественно. Если бы он это не сделал, у него бы сердце разорвалось.

Иосиф Пригожин, продюсер

- С одной стороны, я восхищен и горжусь этим боем. Я считаю, что Нурмагомедов просто красавчик. И добился невероятных успехов. С другой стороны, я считаю, что ему не нужно было идти на провокацию. И надо было достойно… Идти на подобные шаги, на подобные действия, потому что провокация, возможно, будут разные инсинуации. И, мне кажется, ему, несмотря на гордость нашу дагестанскую, пожать руку проигравшему. Несмотря на свои обещания.

Я следил внимательно за тем, что он говорил, как он себя вел. Он был намного сдержаннее, скажем так, до боя и до победы, чем после боя. Не хотелось бы, чтобы его лишили пояса... Сам факт этого эмоционального порыва, он как бы, мне кажется, ошибочный.

В целом он дает повод для гордости. Просто молодец. Блестящий боец. Молча, уравновешенно, дождавшись боя, выиграл. Потом не надо было перепрыгивать.

Павел Астахов, адвокат

- Удивительно, вы меня поймали по дороге в Махачкалу - родина Хабиба... Я поздравляю его с победой. Знаете, можно очень много спорить по поводу того, чистая победа или не чистая. Но спорт есть спорт. Если ты победил, то ты победитель, чемпион. И все. Вопросов никаких нет. Судьи так решили. Все все видели. Поэтому я считаю, что он достойно дрался. Все видели, что физически он, конечно, по параметрам уступал своему противнику. Он и пониже ростом, полегче. Тем не менее, этого агрессивного противника он победил. И победа, на мой взгляд, достойная и абсолютно чистая. Его можно только поздравить, пожелать его успехов. И, конечно, дальше продолжать свою карьеру. У него это хорошо получается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672123" frameborder="0"></iframe> Хабиб извинился за драку.Ну сорвался. Эмоции. С кем не бывает. Зато вышел перед всеми и покаялся. Хабиб Нурмагомедов – непобежденный чемпион

Роман Мазуров, спортивный комментатор

- Поединок сложился так, как многие и предполагали, потому что это было противостояние стилей. Борьба Хабиба против высочайшего уровня ударной техники ирландского бойца. В итоге борьба Хабиба взяла верх, причем, абсолютно безальтернативно. И, к большому сожалению Конор Макгрегор, который простаивал два года, не смог ничего противопоставить доминирующему контролю со стороны российского бойца. Была опасность, что Хабиб Нурмагомедов может пропустить удар от Конора Макгрегора и упасть в нокаут, но при всем при этом давайте вспомним, что происходило в момент поединка, когда спортсмены работали в стойке. Да, Конор, безусловно, попадал, но и Хабиб тоже доставал своего соперника руками. И, более того, именно Хабиб Нурмагомедов отправил своего оппонента на канвас, то есть, отправил его в нокдаун. Таким образом, он тоже себе записал жирнющий плюс, если мы говорим об ударной технике.

Если говорить о спортивной составляющей, то Хабиб Нурмагомедов полностью очень четко и на сто процентов выполнил план на бой. Ему нужно было переводить Конора Макгрегора в партер. Там его контролировать, мучить, бить, ломать и ждать пока он устанет. Это и произошло. И Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде поймал Конора Макгрегора на удушающий прием и, самое главное, заставил того сдаться.

ВЗГЛЯД С ТРИБУН

Рэпер T-killah лично приехал в Лос-Анджелес, чтобы поддержать Хабиба. В своем инстаграме он поделилися видео с трибун, а потом рассказал о своих впечатлениях:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672112" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

- У нас все в порядке, в городе становится спокойнее! У меня смешанные чувства, это легендарно, Хабиб - мужчина и доказал всем, кто настоящий боец! Жаль, что от UFC последуют серьезные санкции в отношении многих бойцов, да и России в целом, но это было сумасшествие и реально война!

t_killah У нас все в порядке, в городе становится спокойнее!

ЕЩЕ МНЕНИЯ

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- Алексей, Хабиб победил вашим коронным приемом. Совсем недавно вы в похожем стиле победили в «Олимпийском».

- В похожем стиле, но это не мой коронный прием. Это делают тысячи бойцов. Это обычный прием, удушение со спины (подробности)

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