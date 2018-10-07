2018-10-07T13:05:18+03:00
Спорт

"Безумно": Майк Тайсон прокомментировал бой Нурмагомедова и Макгрегора

Экс-чемпион мира по боксу признался, что происходящее на ринге превзошло испытываемую им при схватке ярость
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американец Майк ТайсонАмериканец Майк ТайсонФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал нашумевший поединок бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, схватка состоялась в это воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе. В четвертом раунде дагестанцу удалось взять противника в удушающий захват, и ирландец был вынужден сдаться.

Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

Вскоре после этого в октагоне разгорелся серьезный конфликт, спровоцировавший потасовку между самими спортсменами, членами их команд и зрителями. Президент UFC Дэйна Уайт испугался вручать Нурмагомедову его чемпионский пояс прямо на ринге, и в результате россиянин покинул арену в сопровождении правоохранителей.

"Смотрю бой Конора и Хабиба. Никогда не думал, что все так закончится. Это более безумно, чем моя боксерская ярость", – написал Тайсон в своем аккаунте в Twitter.

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Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора
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