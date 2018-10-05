Родственники водителя, из-за которого в ДТП погибло 12 человек: Его лишали премии, если маршрутка опаздывала

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-05T17:15:58+03:00

Владимир Баранов был опыным водителем - 30 лет за рулем Фото: Из личного архива

Близкие шофера признают, что тот иногда выезжал на встречку, чтобы уложиться в очень плотный график. Мужчина 30 лет крутил баранку и ни разу не попался гаишникам [видео]

Изменить размер текста: A A

Пятница. 7:30 утра. Из городка Старица отправилась маршрутка в Тверь. Все места заняты. Местные жители уже три года радуются тому, что до областного центра можно доехать не на разваливающейся ГАЗели, а в комфортном «Форде». Маршрутка быстро выехала из города на трассу Тверь-Ржев и помчалась на полной скорости (с какой именно, сейчас выясняют сотрудники ГАИ).

ГИБДД предполагает, что аварию с гибелью 13 пассажиров под Тверью, спровоцировал водитель маршрутки 00:00 00:00

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.

Чтобы обогнать одну из машин, водитель «Форда» выехал на встречку. Но не рассчитал маневр. Маршрутка врезалась лоб в лоб в автобус «ЛИАЗ». Удар оказался страшным. В «ЛИАЗЕ» все остались живы, а вот «Форд» сложило в гармошку. Погибли 13 человек, включая водителя. Выжил лишь один пассажир — 19-летний Мансур Арабиев. Парень сидел в самом хвосте «Форда» и был пристегнут. Это и спасло ему жизнь. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

В маршрутке выжил лишь один пассажирФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В ГИБДД подтвердили, что тот самый комфортабельный «Форд», которому так радовались жители Старицы, курсировал по Тверской области незаконно, без документов. При этом за рулем маршрутки в это утро был опытнейший водитель Владимир Баранов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671810" frameborder="0"></iframe> В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

- Вова водителем работал всю свою сознательную жизнь - 30 лет! Даже в армии сидел за рулем, - рассказывают «Комсомолке» родные Баранова. - А потом вернулся и уже на гражданке устроился шофером автобуса. Три года назад у нас в регионе открылась новая маршрутная фирма. По зарплате там были лучше условия, и Владимир перешел на работу к ним.

По словам близких Баранова, ни один пассажир никогда не жаловался на него. Веселый, общительный, опытный. Местные говорили: «Когда за рулем Владимир Викторович, всегда приедешь вовремя». Но эта пунктуальность давалась Баранову с трудом.

Основной удар в ДТП пришелся на ВладимираФото: odnoklassniki.ru

- У Володи никогда не было штрафов за нарушение ПДД, - добавляют близкие водителя. - Но, конечно, случалось, что он шел на обгон по встречке. А по-другому было никак. Начальство поставило Владимиру очень жесткий график. Он только берет людей в Старице, а маршрутку уже ждут пассажиры в Твери, чтобы ехать обратно. На дорогу отводился всего час (расстояние от Старицы до Твери 80 км). Если водитель вовремя не привозит людей, его наказывают — лишают премии. Короче, по голове Володю там не гладили.

Баранов работал в ООО «Транс-авто». По указанным в интернете телефонам нам не удалось дозвониться до них — никто не взял трубку.

Сотрудники ГАИ выяснили, что маршрутка курсировала незаконноФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Список погибших в ДТП

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Баранов Владимир

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671809" frameborder="0"></iframe> Видео: экстренные службы работают на месте ДТП под Тверью..

Маршрут №540Т от г. Старица до Твери. Протяженность - около 75 километров. Село "Некрасово" - в 14 км от Твери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Среди 13 погибших в аварии под Тверью - учительница. А автобус вел ученик её школы

Уже известны и подробности о погибших пассажиров. Каждый из них ехал в то утро по своим делам, планировал свой день и ближайшие выходные...

Так, среди погибших пассажиров маршрутки оказалась бывшая учительница и заведующая детским садом Нина Николаевна Березина. Жена главы Старицкого района ехала в Тверь на обследование к кардиологу, однако её жизнь оборвалась в страшном ДТП (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Дорога в один конец: 13 человек погибло после лобового тарана маршруткой рейсового автобуса под Тверью

Солнечным холодным утром 5 октября в Тверской области произошла жуткая авария. На двадцать четвёртом километре дороги, что связывает Тверь и Ржев, неподалёку от села Некрасово, микроавтобус «Форд Транзит» с 13 пассажирами и водителем на борту влетел в рейсовый автобус ЛиАЗ. От страшного лобового столкновения металл порвался, как картон, кабина «Форда» разлетелась на части, её ошмётки пронзили автобус... (подробности)