В загс приехал на поливальной машине

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-05T22:03:48+03:00

Друзья считали, что брак Романа с Викторией - это несерьезно. Но он оказался для артиста единственным. Фото: Личный архив

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Роман Кац (напомним, это настоящая фамилия актера) начинал выступать еще в родной Одессе, в самодеятельности портового клуба, и был известен в округе как Ромка-артист.

«Год я учился на наладчика швейных машин, затем пришел на швейную фабрику «Авангард», - рассказывал сам Роман Андреевич. - В моем цеху было 80 девок, я их обслуживал - ну, машинки им починял, на которых они работали. Все они из деревень, крепкие, налитые, кровь с молоком - ух! Это, я вам скажу, та-а-акое зрелище! Жара дикая, крыша раскалена, они сидят в лифчиках и в трусах, периодически обливаются водой из ведер. И от их горячих тел идет пар. В большом волнении я лазил под машинки - подтягивал ремни, что-то подвинчивал и попутно прихватывал девчонок за ноги, щекотал. Иногда сам их обливал. Несколько романов у меня там получилось...»

«Завалили из-за национальности»

В Одессе Карцев познакомился и подружился с Михаилом Жванецким. В одном интервью вспоминал: «Впервые я увидел Мишу за три-четыре года до того, как мы с ним познакомились. Каждый день он проходил мимо моего дома - шел в порт, на работу. И я, сидя на подоконнике, приметил его в окошко - стройный, кучерявый, в макинтоше. Почему-то запомнился. А потом мы вместе оказались в студенческом самодеятельном, но по сути профессиональном театре миниатюр «Парнас-2» при Одесском институте инженеров морского флота. Им нужен был маленький шустрый артист на роль вора в трамвае. А обо мне в Одессе знали - я же толкался во всех Дворцах культуры, и публика меня хорошо принимала...

Опять поехал в Москву поступать в цирковое, и меня снова завалили, хотя я шел там номером первым и в акробатике, и в пантомиме, и в клоунаде. Но национальность... И я вернулся обратно. Как раз в момент, когда начали ставить пьесу Жванецкого «Я иду по улице». Режиссер дал мне три роли, я их осилил, после чего меня зауважали. А еще через год меня вдруг пригласил в свой театр Аркадий Райкин. Прямо с этого спектакля - он посмотрел его во время своих одесских гастролей...»

Роман Карцев. Лучшие выступления.

Ссора с Райкиным помогла жениться

Для Жванецкого появление спектакля «Светофор», который он написал для Райкина, стало удачей, а вот для Романа Карцева - катастрофой. Во время репетиции Райкин выгнал его из театра. Карцев вспоминал:

«Репетируя миниатюру «Школа», где я играл Кочегарова - двоечника-хулигана, а Витя Ильченко - старшего брата, которого вместо родителей вызвали к директору школы, мы неожиданно нарвались на холодное «стоп» из зала.

- Что это? - спросил Райкин.

- Импровизация! - ответили мы.

- И вы думаете, что это смешно?

Режиссер молчал.

- Смешно, - ответил я, как всегда, не думая.

- Выходит, вы юмор понимаете лучше всех, лучше меня?!

- Выходит, так! - запальчиво ответил я и тут же подал заявление об уходе.

Ни Витя, ни Миша (Жванецкий. - Ред.) не успели пикнуть, как оно было подписано, и я был уволен. Это случилось за неделю до премьеры и за две недели до месячной гастрольной поездки в Югославию...

Конечно, остыв, я стал писать ему, звонить, говорил, что хочу обратно. И Жванецкий с Ильченко ходили ходатайствовать за меня. Мэтр смягчился лишь через полтора года. Но все в жизни происходит не зря. Именно в тот период краткосрочного возвращения в Одессу я встретил свою жену Викторию, с которой мы вместе уже почти полвека. Вернувшись в Одессу, я стал работать в симфоджазе - читал монологи Жванецкого. А 17-летняя Вика там танцевала в кордебалете. Вот и допрыгалась. Мне было 27 лет, ей - 17. То есть я уже взрослый, а ей еще нельзя - несовершеннолетняя. Пришлось ждать. Хотя, как только она мне понравилась, я по обыкновению сразу же предложил за меня замуж.

Вика была не похожа на остальных чисто одесских девочек. С косой до пят, без гонора - как-то мне поближе, попроще. Рост у Вики был 170 см, с каблуками получалось 180 см, а моя высота - 160 см. Наверное, со стороны мы смотрелись забавно, но мне нравилось глядеть на нее снизу вверх. Родители мои против были из-за того, что я женился на русской. И Викины противились - я еврей да еще маленький и худой. Но мы с ней как-то отстояли наш союз. Все-таки польза от меня тоже была: как ни крути, артист Театра Райкина, потом и популярным стал, передо мной все двери открывались - и стенку болгарскую без очереди мне выписывали, и талоны книжные...»

На протяжении нескольких десятилетий актер выступал в дуэте с Виктором Ильченко. После смерти своего постоянного партнера (в 1992 году) перешел на моноспектакли. Фото: Геннадий ПРОХОРОВ/TASS

До 33 лет весил 47 кг

Свадьбу Роман и Вика играли в Ленинграде. Расписываться в загс приехали на поливальной машине. Опаздывали на роспись, голосовали на дороге, а машины проезжали мимо. Смогли тормознуть только поливалку за три рубля.

«Свадьбу нашу никто всерьез не воспринимал, - признавался Карцев. - Друзья отговаривали жениться на Вике, Мишка (Жванецкий) больше всех. Не знаю, чего им было надо. А она оказалась очень хорошая. Не все, конечно, мои надежды оправдала, но основные точно. Чудесная хозяйка, меня понимает во всем, детьми занимается, внуками, собаками и рыбу фаршированную делает точно так же, как моя мама, которая ее научила...»

При этом Карцев не был обжорой: «До 33 лет я весил 47 кг. Когда женился, жена меня на руках носила - такой я был легкий. Одежду в «Детском мире» покупал - там все стоило дешевле в два раза».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dev.kp.ru/video/embed/671717" frameborder="0"></iframe> Прощание с Романом Карцевым.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НУ И НУ!

На разогреве выступала Пугачева

На разогреве у Карцева в свое время, в момент расцвета его карьеры, выступала молодая Алла Пугачева. Перед спектаклями артиста она пела песни.

- Помню, в зале кинотеатра «Октябрь» мы выступали, - рассказывал актер. - Испортился ее микрофон. Алла страшно переживала, выходила, что-то говорила публике, а микрофон не включался. Она попробовала петь так. Но в зале акустики никакой. Концерт был жуткий. Она за кулисами расплакалась. Потом снова вышла, взяла один микрофон, раз-раз - не работает. Второй взяла, третий. И матом громко выругалась. И тут микрофон включился! Публика сразу ее зауважала.

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