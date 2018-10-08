Радио «Комсомольская правда» и московские клиники поговорили о состоянии платной и бесплатной медицины

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-08T18:17:27+03:00

05 октября 2018 года в отеле Мариотт Гранд в рамках конкурса «КЛИНИКА ГОДА - 2018» состоялась «Деловая пятница» на тему: «Бесплатная медицина и платные клиники: альтернатива или компромисс?»

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Радио «Комсомольская правда», приглашенные спикеры - эксперты в области медицины и московские медицинские клиники за круглым столом обсудили: в каком состоянии находится бесплатная медицина и можно ли считать платные клиники панацеей. Ведь, как утверждает статистика, рост обращений в коммерческий сектор здравоохранения растет.

«Около трети россиян, которым в прошлом году потребовалась консультация медика, обратились к платным врачам. По их мнению, платные услуги более надежные и качественные» - рассказала Фролова Елена, начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств РОССТАТА.

Также, Елена Борисовна отметила, что платные консультации в частных и государственных клиниках получили 33% городских жителей и 25% сельских. Обе категории пояснили свой выбор более высоким качеством услуг. Треть платных пациентов считает медуслуги по ОМС недостаточно надежными.

Фролова Елена, начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств РОССТАТА.

Не менее жаркую дискуссию вызвали выступления двух следующих спикеров: медицинский блогер, Филипп Кузменко (Доктор Фил) - врач-терапевт, кардиолог, профпатолог с темой: «Где работают врачи сегодня? По ту сторону баррикады..». Филипп рассказал аудитории, почему ему пришлось уйти из государственной поликлиники и переключиться на работу в частном бизнесе. Какие подводные камни поджидали его в работе врача после получения диплома об образовании, и что на самом деле скрывает за собой диспансеризация.

Медицинский блогер, Филипп Кузменко (Доктор Фил) - врач-терапевт, кардиолог, профпатолог

Мария Баченина - ведущая утреннего эфира на Радио «Комсомольская правда» с темой: «Каналы коммуникации с аудиторией». Куда бежать, если заболел, а в больнице очереди? Кому доверять, если платных клиник много? Что такое телемидицина, и как не стать жертвой обмана в современном мире медицины.

Мария Баченина - ведущая утреннего эфира на Радио «Комсомольская правда»

Миротворцем двух сторон выступила Луцева Елена, Член и эксперт национальная ассоциация медицинских организаций она поделилась данными о состояние платной и бесплатной медицины в регионах страны и подчеркнула, что платная медицина обязательно должна помогать населению, в том числе и предоставлении бесплатных услуг.

Луцева Елена, Член и эксперт национальная ассоциация медицинских организаций

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2018»

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018». Полную версию программы слушайте на радио «Комсомольская правда» 12 октября 2018 года, на волне 97, 2 FM

Радио «Комсомольская правда», приглашенные спикеры - эксперты в области медицины и московские медицинские клиники за круглым столом обсудили: в каком состоянии находится бесплатная медицина и можно ли считать платные клиники панацеей

Для справки: «Клинике года - 2018» - ежегодный проект медицинских и лечебно-профилактических учреждений, который стартует на радиостанции «Комсомольская правда» третий год подряд. За это время проект, успел обрести широкую известность, как в профессиональной медицинской сфере, так и среди многочисленных радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».

В 2018 – 2019 гг. принять участие в конкурсе, как и прежде, могут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. По замыслу организаторов основными целями конкурсного проекта являются популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов. С другой стороны, участие в проекте «Клиника года» - прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Организаторы проекта отмечают исключительную объективность в определении победителей и лидеров конкурса «Клиника года – 2018», поскольку голосование является народным и общедоступным.

Подробности смотрите на сайте https://www.clinica.kp.ru