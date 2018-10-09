Побег из «Межигорья»: Как Виктор Янукович спасся от расстрела после майдана и чем ему помогла Россия

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-09T01:04:31+03:00

Пока люди на майдане обсуждали трансляцию выступления Януковича, предводители госпереворота готовили расправу над президентом. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

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История с побегом президента Виктора Януковича с Украины обросла мифами и откровенными утками. Одну из них снова вбросили через киевские СМИ - дескать, после майдана российские «агенты ГРУ» едва ли не выкрали главу соседнего государства. Причем одним из них якобы был некий Чепига (который за эту операцию получил Героя России). Чтобы не оставлять места домыслам, «КП» публикует выдержки из готовящейся книги военного обозревателя Виктора БАРАНЦА «Возвращение Крыма», которая основана на нигде еще не обнародованных документах (в том числе украинских) и беседах с участниками тех событий.

Итак, поминутная хронология операции по спасению Януковича. Публикуется впервые.

18 - 19 февраля (здесь и далее - 2014 год).

Камеры на объекте в «Межигорье» (резиденция президента в Киевской области) зафиксировали первую погрузку домашних вещей Януковича. К своему побегу он начался готовиться заранее.

21 февраля, 23.45.

Янукович с 10 офицерами личной охраны на двух вертолетах «Аугуста» направился в Харьков на съезд «Партии регионов». Еще 11 офицеров личной охраны Януковича выехали в Харьков на автомобилях президентского кортежа.

На протяжении всего маршрута кортеж проехал 5 блокпостов, на первых трех его пытались блокировать. На двух последующих постах по кортежу был открыт огонь из огнестрельного оружия. Были повреждены три автомобиля, травмирован один сотрудник.

22 февраля, ночь.

Янукович прибыл в аэропорт Харькова. Встреча с председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом Добкиным прошла на краю взлетно-посадочной полосы: поступила информация, что здание аэропорта заминировано. После прилета Янукович в сопровождении Добкина и офицеров охраны поехал в бывшую обкомовскую дачу, расположенную в лесопарке.

22 февраля, 9.54.

Добкин звонит Януковичу, чтобы отговорить его от выступления на съезде «Партии регионов» (его начало запланировано на 11.00). Вот фрагмент записи этого разговора:

Добкин:

- Виктор Федорович, извините, но я все же считаю, что на съезде вам появляться не стоит.

Янукович:

- Я решения своего не меняю… Я выйду и скажу им, они всё поймут. Никакого силового варианта. В нашем спокойствии люди увидят нашу силу, уверенность… Так что жду, когда ты за мной заедешь…

22 февраля, 10.13.

Добкин звонит сыну Януковича Александру и просит его убедить отца в том, что на съезд ему ехать не стоит, «иначе закончиться может очень нехорошо». Александр Янукович отвечает, что делать этого не будет.

22 февраля, 10.57.

Добкин снова звонит Виктору Януковичу. Еще один фрагмент прослушки:

Добкин:

- Виктор Федорович, раз уж вы настаиваете, я в таком случае должен сказать, что не могу гарантировать там вашу личную безопасность.

Янукович:

- То есть ты все же считаешь, что мне не нужно ехать?

Добкин:

- Нет, не нужно.

Янукович:

- Ну хорошо… Дай мне камеру.

Вскоре Янукович записывает видеообращение к сторонникам (оно выйдет после обеда). Происходящее в стране президент характеризует как «бандитизм, вандализм, госпереворот. Это не оппозиция, это - бандиты. Ситуацию необходимо урегулировать мирным путем, никого нельзя убивать, ни в коем случае нельзя стрелять. Мы найдем способ разрешения... У меня есть гарантии президентов США, России. Мы самоорганизуемся здесь, в Харькове, и дадим им отпор».

Такими листовками сразу после майдана был обклеен Киев: разыскивается живым или мертвым...Фото: Евгений САЗОНОВ

22 февраля, 13.30.

До этого времени Янукович беседует в своих апартаментах с представителями «Партии регионов», которые были приглашены к нему лично. После Янукович едет в аэропорт Харькова и вылетает в Донецк.

22 февраля, 15.40.

На связь с экипажем вертолета, в котором находится Виктор Янукович, выходит авиадиспетчер минобороны Украины и требует возвращаться в Харьков. На уточняющий вопрос диспетчер отвечает: «Распоряжение председателя верховного совета Турчинова». Командир сообщает членам экипажа, что в случае неподчинения приказу Турчинова вертолет будут принудительно сажать. Президент Янукович принял решение продолжать полет в Донецк.

22 февраля, 16.01.

Янукович с охраной приземлился на вертолете «Аугуста» в Донецке (второй вертолет с домашними вещами пришел следом). Во время выхода из вертолета их пытаются задержать сотрудники погранслужбы аэропорта, но охрана Януковича отбила.

Целью поездки в Донецк было намерение добраться до реактивного самолета «Фалькон» и сбежать в Москву. Однако самолету по указанию Авакова (в этот день он назначен мятежниками и. о. министра внутренних дел) и Наливайченко (в этот день он назначен уполномоченным по контролю службой безопасности Украины) запретили вылет под видом того, что не было надлежащих документов.

22 февраля, вечер.

После долгого «выяснения отношений» с начальством аэропорта Донецка Янукович уехал в одно из владений Рината Ахметова (самый влиятельный олигарх Донбасса), в Донецкий ботанический сад, а затем в сопровождении пяти охранников (остальные ночевали в гостинице аэропорта) перебрался на дачу Ахметова.

23 февраля, 11.30.

На дачу Ахметова прибыли из гостиницы остальные охранники и вместе с ними Янукович на нескольких машинах уехал по Мариупольской трассе.

23 февраля, около полудня.

Примерно в 25 км от Донецка кавалькада свернула с дороги и остановилась в чистом поле. Туда же съехалось еще примерно 30 иномарок с донецкими номерами. В автомобилях находились донецкие бизнесмены, чиновники, депутаты и крупные местные авторитеты. Все прибывшие на встречу встали в большой круг, а Янукович вышел в центр и произнес недолгую речь о «бандитах и перевороте». Раза три повторил, что он был и остается законно избранным президентом Украины, и обещал вернуться. Там же, в поле, Янукович простился со старшим сыном Александром, который отправился в Луганск (младший сын Виктор в тот момент скрывался в Киеве). Затем все легковые машины прямо в поле разбились на три отдельные группы. И эти три автомобильных кортежа разъехались в разных направлениях. Один направился на юг. В этом кортеже и находился Янукович.

23 февраля, вторая половина дня.

Передовая группа охраны, двигавшаяся из Донецка в сторону Крыма, при подъезде к Мелитополю обнаружила на въезде в город засаду - несколько десятков человек с огнестрельным оружием. Через некоторое время находившийся на блокпосту инспектор местного ГАИ предупредил сотрудников охраны, что кортежу ехать сюда нельзя. Боевикам поставлена задача расстрелять президентский кортеж, не оставляя никого в живых.

Один из сотрудников президентской охраны развернул машину и двинулся по направлению к кортежу президента, чтобы предупредить его об опасности. Началась погоня, но охране удалось оторваться от преследователей. После того как о ситуации доложили Януковичу, кортеж продолжил маршрут движения по второстепенным дорогам в сторону Крыма.

24 февраля, раннее утро.

Кортеж Януковича оказался на побережье Азовского моря, в районе Бердянска. Все машины кортежа включили аварийки. Подлетели три вертолета с красными звездами на фюзеляжах (только здесь к операции подключается Россия), один из которых завис в воздухе с включенным прожектором. Янукович вместе со своей охраной перебрался в вертушку.

Сперва его доставили в Новороссийск, а оттуда перевезли в Севастополь, затем - в Ялту.

Из бывшей резиденции Януковича новые власти сделали музей, который должен поражать воображение своим богатством и вычурностью. Как, например, эта шкура крокодила. А вот золотые батоны, которые тут нашли, уже куда-то пропали. Фото: Николай ГОЛОБОРОДЬКО

КАК ЭТО БЫЛО

Встреча под Бердянском

(из воспоминаний участников операции)

Во время передачи Януковича был ранен российский военный.

Было около трех ночи, когда на связь с полковником Вооруженных сил РФ Томиным вышел начальник охраны Януковича, генерал Кобзарь, и сообщил, что за их колонной идет погоня, у одной из машин прострелены колеса, из-за чего ее пришлось бросить, а пассажиров пересадить в другие авто. Томин посоветовал Кобзарю резко сменить намеченный маршрут и идти «в сторону моря» (запасная точка встречи была тоже согласована).

Еще через 30 минут Кобзарь позвонил и сообщил, что колонна уже находится в нескольких десятках километров от назначенной точки. Томин приказал вертолетчикам подняться в небо и выйти в заданный район. А сам с несколькими вооруженными спецназовцами сел в армейскую машину и рванул навстречу кортежу Януковича. Проехав километров десять, замаскировали машину в придорожной посадке и стали ждать.

Томину позвонил командир вертолетной группы и сообщил, что находится в заданном квадрате, но «гостей» не видит. Томин связался с Кобзарем. Тот сказал, что кортеж уже подходит к точке, но «вертушек не видно и не слышно».

Томин крикнул:

- Включите фары машин, вас не видят вертушки!

После этого вертолетчики увидели колонну и пошли на снижение. В это время в густой черноте ночи на той же дороге, по которой несколько минут назад проскочил кортеж Януковича, замелькали желтые огни фар - то была погоня за колонной президента. Большой группе машин с вооруженными людьми в тот момент хватило бы 5 - 10 минут, чтобы прорваться к точке встречи кортежа с сидящими на земле вертолетами и уничтожить людей и вертушки. И Томин решил задержать преследователей президента Украины.

Но едва «Тигр» полковника (в котором находились и несколько спецназовцев) выскочил на дорогу, как по обшивке боевой машины зацокали пули. Звякнуло и рассыпалось лобовое стекло. И тут же - надрывный голос лейтенанта, свалившегося с сиденья:

- Товарищ полковник, я ранен…

Ротный Жилин осветил фонариком лейтенанта. Его плечо было в крови.

- Перевязку! - крикнул Томин.

И приказал водителю на полном газу «рвать к вертолетам» - надо было спасать раненого офицера. Затем Томин с двумя спецназовцами выпрыгнул из машины и занял позицию на взгорке у дороги. Откуда-то из темноты густо били пулеметы, мелькнули еле заметные огоньки фар - погонщики явно решили обойти засаду слева и справа по мерзлой пахоте. Спецназовцы дружно ударили в ту сторону из автоматов.

- Экономь патроны! - крикнул Томин.

В короткие промежутки между злым тарахтением автоматных очередей слышно было, как где-то за взгорками с бешеным ревом взлетают вертолеты. Они уходили к морю без бортовых огней. Только после этого преследователи кортежа президента Украины, кажется, угомонились - стрельба с их стороны стихла. Желтые языки автомобильных фар вдали лизнули дорогу и исчезли. А минут через 20 спецназовцы во главе с полковником Томиным черными призраками вынырнули из темноты в том месте степной балки, где была назначена точка встречи кортежа Януковича с вертолетами.

Одна из вертушек все еще сидела на земле - офицеры-охранники перетаскивали какие-то ящики из микроавтобуса в салон вертолета. Томин первым делом поинтересовался у летчиков, уложили ли в ушедшую вертушку раненого лейтенанта.

- Да, его увезли первым бортом, - ответил пилот.

(Фамилии российских участников операции изменены, но среди них не было ни одного с фамилией Чепига.)

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