Экс-офицер ГРУ: «В операции по спасению Януковича никакой Чепига не участвовал»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-02T13:43:35+03:00

Во время побега Януковича из Киева в Харьков, а затем в Донецк и далее, его сопровождала большая группа офицеров личной охраны Фото: EAST NEWS

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«Комсомолка» разыскала одного из бывших офицеров подразделения Сил специальных операций ГРУ - майора запаса Александра Кикалова, - который в феврале 2014 года участвовал в спасении Януковича от преследовавших его украинских контрразведчиков. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец побеседовал с ним.

- Журналист Канев утверждает, что «спецназовцы ГРУ, среди которых якобы был и полковник Чепига, выкрали Януковича из Киева и доставили в Крым»...

- Насчет «выкрали» - это бред. Мне доподлинно известно, что во время побега Януковича из Киева в Харьков, а затем в Донецк и далее, его сопровождала большая группа офицеров личной охраны украинского президента во главе с генералом Кобзарем. Часть из них потом вернулась в Киев, где их таскали на допросы в СБУ и в суды...

Журналист Канев утверждает, что Януковича выкрали из Киева и доставили в КрымФото: ВКонтакте

- Откуда вы это знаете?

- В киевской прессе частично публиковались показания «личников» Януковича, из которых следует, что никаких «офицеров ГРУ во главе с полковником Чепигой» там и близко не было. Ни один из них, ни один, и словом не обмолвился о том, что Януковича якобы вытаскивали из Киева наши люди. Неужели этот, как его...?

- Канев.

- Да, Канев, не читал отчетов о допросах «личников» Януковича в судах? Они же есть в открытом доступе. Януковича из Киева до Харькова, до Донецка и так далее вытаскивали два с лишним десятка «личников». Сначала - на вертолете, потом - на машинах. И тащили его до границы с Россией. И только там наши люди включились в работу. Еще бы немного и Януковича расстреляли бы из крупнокалиберных пулеметов. Мы вовремя подоспели и спасли его от засад... Большего сказать не могу. Когда-то узнаете...

- А среди «ваших людей» полковник Чепига был?

- Я такого офицера не знаю. Там такого не было. У нас там был другой командир, другой полковник, с совершенно другой фамилией.

- И какой же?

- Вы что, смеетесь? Кто же вам это скажет? Вы расстреляйте меня, я вам этого никогда не скажу!

- Значит, вы утверждаете, что Януковича на Украине не «крали»?

- Мы его вытащили оттуда уже на самой границе с Россией. Повторяю: до самой границы его «тащила» личная охрана президента!

Попытки привязать к делу спасения экс-президента Украины Боширова и Петрова вызывают улыбкуФото: скриншот видео

- Как вы думаете, зачем Канев приплел некоего «полковника Чепигу» к истории с «похищением» Януковича?

- Все очень просто. Хлопец набивает себе цену вот такой брехней. А она хорошо продается и на Украине, и в Англии. Он умышленно закручивает спираль скандала вокруг Скрипалей, добавляет в свои лживые байки новые фамилии, новые «факты». А пресса на все это охотно клюет. Вот этот... Канев заявил, что наши спецназовцы стали якобы основой группы Вагнера. Ах, как интригующе звучит! Лопоухий читатель рот раскроет от такого «детектива»! Мол, во куда дело зашло! Но этот Канев не знает самого элементарного - наши люди из спецназа находятся на военной, фактически на государственной службе, и никогда и нигде в какие-то негосударственные структуры не входят! А если с таким человеком что-то случится, - кто страховку и другие выплаты положенные по закону делать будет? Дядя Вася из «Вагнера» или правительство? Ну смешно же!

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Как эвакуировали президента

Защитник Виктора Януковича в киевском суде, юрист Виталий Сердюк рассказал, какую помощь Россия оказала во время эвакуации украинского президента в Крым после государственного переворота.

- Помощь в перелете в Крым Виктору Януковичу оказывала Федеральная служба охраны РФ, а не широко известные граждане Боширов с Петровым, которые одним росчерком журналистского пера стали фигурировать и в нашем деле, - написал в соцсетях Сердюк.

Адвокат напомнил, что участники госпереворота планировали ликвидацию Януковича.

- Были угрозы применения боевой авиации при перелете Виктора Януковича из Харькова в Донецк, были организованы вооруженные блокпосты под Мелитополем, куда двигался кортеж Виктора Януковича при направлении в Крым. Информация о передвижении кортежа была в распоряжении лиц, захвативших власть, - рассказал подробности Сердюк.

В итоге, чтобы спасти жизнь Януковичу руководитель его службы безопасности Константин Кобзарь обратился на дежурную линию ФСО за помощью по перемещению украинского президента в Крым.

- Стороны договорились о месте встречи, куда прибыли два вертолета, на которых Виктор Янукович продолжил свой путь в Крым, - сказал адвокат. - Попытки привязать к нашему делу Боширова и Петрова вызывают улыбку и свидетельствуют о нежелании автора такой информации ознакамливаться с имеющимися в открытом доступе материалами дела, в том числе данными под присягой показаниями.

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