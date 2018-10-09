Куда долетят ракеты из Сирии

СЕГОДНЯ 00:49 2018-10-08T22:26:42+03:00

Прочитав новость о передаче Россией зенитно-ракетного комплекса С-300, читатели «Комсомолки» задались вопросом: а куда смогут долететь его ракеты? И как далеко эта техника способна «заглянуть», чтобы засечь маневры чужих самолетов? [инфографика]

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Дело в том, что пока мы не можем точно сказать - где именно будут развернуты в Сирии С-300 (это держится в секрете). Поэтому мы лишь предположили - под Дамаском или ближе к побережью Средиземного моря.

Зная, что С-300 обнаруживает цель на дальности 350 км (для сравнения: С-200 - лишь на 250 км) и способен поражать цели на дальности до 250 км (С-200 - до 150 км), мы начертили зоны его действия.

Получилось, что С-300 будет «видеть»: почти весь Израиль (и сможет поразить цели в его северной части), весь Кипр и юго-восточное побережье Турции - вплоть до курортов Антальи.

Дальность обнаружения цели С-300Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А поскольку и Кипр, и турецкая Анталья, да и Израиль - туристические места, куда летают десятки пассажирских самолетов в день, особо важно - кто будет сидеть за управлением С-300. Чтобы не допустить промаха и не попасть случайно по лайнеру с туристами. Не случайно министр обороны России уже заявил, что на обучение сирийских спецов для работы на С-300 нужно не меньше 3 месяцев.

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