Как США охотились за секретами нашего С-300

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-05T18:11:14+03:00

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Когда Сергей Шойгу всего через две недели после трагедии с российским самолетом-разведчиком Ил-20 уже докладывал Владимиру Путину, что по его поручению в Сирию доставлен зенитно-ракетный комплекс С-300, это «взорвало» мировую прессу. Политики, военные и журналисты гадали, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке.

С этим вопросом я обратился к Игорю Ашурбейли, гендиректору объединения «Алмаз» (в 2000-11 годах), где и создавался С-300. Более того, именно под руководством Ашурбейли разрабатывали и выпустили С-400. И ему принадлежит идея С-500.

КАК ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД СИРИЕЙ

- Игорь Рауфович, так как появление С-300 в сирийской армии повлияет на ситуацию в регионе?

- Это позволит взять под жесткий контроль воздушное пространство Сирии. Конечно, не полностью. Все зависит от места, где С-300 будет установлен. Можно просто взять циркуль и начертить круги дальности поражения его ракет.

- И какой радиус у этих кругов?

- Он зависит от типа применяемой ракеты, - от 150 до 250 километров. Кстати, сброс израильских управляемых бомб во время трагедии с Ил-20, шел с расстояния около 100 километров. А это значит, при наличии у сирийцев С-300 израильские истребители F-16 не могли бы просто подлететь на данное расстояние.

Игорь Ашурбейли, гендиректор объединения «Алмаз» (в 2000-11 годах). Фото ТАСС/ Марина Лысцева

- То есть, С-300 заранее увидела бы израильские F-16?

- Если это последняя ее модификация, то, безусловно, да.

- А попала бы?

- Ну, если комплекс С-200, который разработан в 1967 году, попадает, то наверное уж С-300 попали бы точно в требуемую цель. Это совсем иная система, с иными возможностями, чем С-200. Я вообще удивляюсь, как С-200 до сих пор может стрелять, если она давным-давно прошла все мыслимые и немыслимые продления сроков эксплуатации.

- А сколько комплектов С-300 нужно, что бы закрыть все небо над Сирией?

- Восьми комплексов вполне достаточно. Но закрытие воздушного пространства - это решение не военных, а политиков.

- А кто должен принять решение о закрытии неба над Сирией?

- Ответ простой. По международному праву решение о закрытии воздушного пространства над суверенным государством может принимать только руководство этого государства. В данном случае это Асад. А Россия там может закрывать небо лишь над своими базами.

Зенитно-ракетный комплекс С-300Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИЗРАИЛЬ НЕРВНИЧАЕТ

- Если бы мы поставили сирийцам С-300 еще в 2013 году (Сирия тогда даже проплатила аванс за эту поставку, но Россия приостановила ее по просьбе Израиля), это могло бы повлиять на поведение израильских летчиков в сирийском небе?

- Думаю, да. Но это вряд ли бы повлияло на политику Израиля в отношении «Хезболлы» и Ирана…

- Могут ли израильские летчики подобраться к сирийскому С-300 и нанести по нему удар?

- Все возможно. Но я бы не советовал. С-300 – это не С-200… Угрозы со стороны Израиля или США - это пока лишь психологическое давление, а не реальные удары, надеюсь. Никакой из сторон там не нужны потери и прямое военное столкновение.

К тому же я не уверен, что это будет «сирийский С-300». В прессе пишут: Россия приняла решение «передать», а не «продать» комплекс сирийцам. Возможен вариант - передать на время… Чтобы потом вернуть обратно…

- Получается, в аренду?

- Да, возможно. «Передача» С-300 Сирии произошла за две недели. Естественно, за такой срок изготовить С-300 невозможно. В лучшем случае на это надо 18 месяцев. Поэтому С-300 для Сирии, скорее всего, взят из российских войск, то есть, из наличия.

- Почему Израиль так нервно реагирует на поставку С-300?

- Вы посмотрите на карту и вы увидите, что Израиль – это узкая полоска земли вдоль моря. Там нервничают потому, что если сирийские С-300 встанут близко к границе, то они фактически будут иметь возможность доставать аэродромы Израиля. Тем более, что их немного. Самолеты на взлете и посадке для С-300 - это наиболее простые мишени. Поэтому для Израиля и принципиально важно в радиусе поражения своих аэродромов не иметь этих систем.

С-300 уже прибыли в СириюФото: скриншот видео

«PATRIOT» - НЕ ТОТ

- У иностранцев есть оружие, которое можно поставить рядом с С-300 или С-400?

- Рядом с С-300 – есть. Рядом с С-400 – нет.

- Почему?

- Вы не забывайте, что последнюю модернизацию С-300, которую назвали «Фаворит», мы в «Алмазе» завершили лишь в 2007 году, как только поставили на боевое дежурство С-400. Я тогда сказал: ребята, Боливар не выдержит двоих – если мы хотим рвануть в будущее, надо сконцентрировать усилия наших разработчиков на С-400 и С-500. И давайте не будем больше бесконечно модернизировать старые продукты, которые сделали еще наши деды.

- Намекаете, что С-300 - комплекс уже «дедовский»?

- Вот меня сейчас обвинят, что я имидж С-300 для зарубежных покупателей снижаю. Нет! Система очень приличная! Если С-200 лет 50 работает, то С-300 будет работать тем более. На самом деле она свеженькая. Именно С-300 «Фаворит» до сих пор в основном защищает и воздушное пространство России. Пока С-400 еще не произведено в том количестве, которое может это все заменить.

Просто за эти 11 лет, прошедшие с 2007 года, американцы подтянули свой зенитно-ракетный комплекс «Patriot» до более высокого уровня, чтобы он мог потягаться с нашей С-300.

Но до С-400, конечно, они не дотянулись. А до С-500 – вообще нет речи.

За эти 11 лет, прошедшие с 2007 года, американцы подтянули свой зенитно-ракетный комплекс «Patriot» до более высокого уровняФото: REUTERS

ЯЩИК КОНЬЯКА ДЛЯ ГЕНКОНСТРУКТОРОВ

- Я слышал, у вас самый любимый комплекс С-400?

- Да, ведь это детище создавалось под моим руководством. Я вложил в него душу. Никто ж не верил, что его можно создать, было сильное сопротивление.

- А в чем было неверие и сопротивление?

- Во-первых, это старая вражда двух научных школ - между двумя генконструкторами Бункиным и Ефремовым.

- Вам удалось их примирить?

- Сначала я купил ящик коньяка…

- Какого?

- Ну не французского, конечно, по тем временам. И уговорил Бориса Васильевича Бункина – дважды Героя Соцтруда, генконструктора «Алмаза» гордыню немножечко собрать в кулак и приехать к Ефремову. А они не то что не общались, но и не ставили ни на одном документе вместе подписи на протяжении десятилетий.

- Такая конкуренция была?

- Да, еще с советских времен, очень жесткая. При этом у Ефремова была только одна звезда Героя, что было очень весомо тогда в «разборках». Но оба - академики. И вот мы приехали к Ефремову, и разговаривали шесть часов…

- Ящик коньяка выпили?

- Ящик не ящик, но после этой встречи они поставили впервые за десятилетия свои подписи на одном документе - под названием «Концепция создания концерна «Алмаз-Антей».

- А что «во-вторых» тормозило создание С-400?

- Денег не было. Нам выделили тогда на все про все $168 миллионов. И то с большими боями.

- Это мало или много?

- Это мизер, а не деньги были, вообще ни о чем. При том, не все госсредства были живыми деньгами. Времена-то были тяжелые. Но мы свое дело сделали. Армия наша получила лучшее в мире оружие ПВО. Аналогичная система обошлась Америке в миллиарды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671454" frameborder="0"></iframe> Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Операция «Гладиатор»

Когда я готовил это интервью с Ашурбейли, телеканал «Звезда» попросил меня «озвучить» его фрагменты. После чего на меня обрушился шквал звонков от журналистов из США, Англии, Франции (будили даже среди ночи). И все настырно допытывались, - что именно имел ввиду Ашурбейли, сказав, что «с российским С-300 может сравниться только американский «Patriot»... И то потому, что американцы подсуетились, кое-что подворовали». Журналисты спрашивали - что именно «подворовали»?

Отвечаю. В 90-х годах я занимался расследованием невероятной истории - продажей в США нашего комплпекса С-300. И с помощью своих источников в правительстве, в ВПК, в Минобороны, в разведке добыл сведения, которые привели меня в шок. Оказалось, что Пентагон сильно нервничал из-за того, что наш С-300 превосходит их «Patriot». И тогда равзедуправлению минобороны США (РУМО) поставили задачу - добыть секреты нашего комплекса. Велась целая операция под названием «Гладиатор». Агентам США с помощью крупной взятки 2 сотруднкиам одного из наших КБ и НИИ удалось выкрасть схемы программирования систем наведения ракеты С-300.

Некоторые узлы американцы тайком выкупили или украли в Казахстане и Белоруссии (комплексы С-300 досталсь их армиям). Но и это не позволило им разгадать секреты комплекса: когда они вскрывали узлы системы наведения, то схемы и платы разрушались - так было задумано нашими контструкторами.

И тогда США пошли другим путем: предложили одному из «генералов» оборонки за $140 миллионов выкупить у России комплекс целиком. «Генерал» загорелся этой идеей. Но требовалось разрешение Ельцина. И он дошел до него, убедив, что «пока американцы будут ковыряться в С-300, мы за их деньги сделаем кое-что втрое лучше». И Ельцин разрешил. С-300 сняли с боевой позиции, все надписи перевели на английский и отправили в США. Но из $140 миллионов оборонщикам достались лишь $47 миллионов. Остальное «прилипло к рукам» продавцов. Но даже после этого армиканцам потребовалось еще много лет, чтобы их «Patriot» хотя бы приблизился к нашему С-300.

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