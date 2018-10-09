Ветеран СВР Лев Корольков: Двух Героев России отравлять одного предателя не отправят

СЕГОДНЯ 20:49 2018-10-09T22:22:34+03:00

Ветеран Службы внешней разведки прокомментировал «Комсомольской правде» «сенсационные факты» из расследований по «агентам ГРУ» Петрову и Боширову от Bellingcat

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- Что вам показалось мало правдоподобным в расследовании частной западной компании Bellingcat, где подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров назван военврачом Мишкиным, приехавшим в 17 лет из архангельской деревни в Питер и сходу поступим в военно-медицинскую академию, а потом сделавшим головокружительную карьеру в разведке и даже получившим Звезду Героя России?

- В такую академию не идет набор с улицы — как правило, через райвоенкоматы. А после военно-медицинской академии он не мог сразу поступить в военно-дипломатическую академию, чтобы идти по линии разведки. Ему надо было как минимум три года отслужить в войсках.

- И учеба в военно-дипломатической академии подразумевает блестящее знание иностранного языка, а у «Петрова-Мишкина» с этим, похоже, не очень…

- Для многих блестящих военных препятствием было именно знание языка. У нас 90 человек поступило, а 60 окончило — в первую очередь, из-за проблем с языком. Да, специалисты с высшим медицинским образованием были нужны, но тогда необходима специфическая специализация. Например, эпидемиология.

- «Петров-Мишкин», судя по расследованию Bellingcat, будто бы учился работать с коллективами подводных лодок…

- Если он действительно окончил военно-медицинскую академию (сейчас это факультет) — их распределяли, в первую очередь, на Тихоокеанский и Северный флота, где много подлодок и частые походы. Там тяжелые условия службы и тоже большой отсев.

- Мог ли «военврач-подводник-разведчик» получить звание Героя России за «операцию в Крыму» или «по спасению Януковича», как утверждают западные шерлоки холмсы?

- А кто это может утверждать наверняка? Кто-то видел приказ о награждении? Видите ли какая-то односельчанка, вроде бы, видела у бабушки Петрова-Мишкина фото с его награждением. Но даже самой бабушки найти не могут. Когда читаешь то, что понаписано про историю Петрова с Бошировым, многие вещи абсолютно не соответствуют технологии разведки. Это просто дисквалификация.

Россияне "Петров и Боширов" в Солсбери.Фото: REUTERS

- А может, все специально подстроено с этой парочкой с такой кучей нелепостей — вот только для чего?

- Ну, если они часть очень сложной многоходовой комбинации — тогда возможно. Но это ответственность тех, кто организовал и санкционировал ее. Я не могу этого утверждать. Допущено столько нарушений, как будто все выставлялось напоказ. Операция прикрытия? Не знаю. Выставлять людей с таким послужным списком? Ну-ну...

- Двух героев России, как говорят, полковников отправляют парочкой в одно место отравить одного предателя?

- Чушь полная! Есть агентурный аппарат. Есть люди из третьих стран. Выставлять кадровых сотрудников в таком виде — ну, я могу только развести руками. Любая легенда должна содержать значительное число реальных фактов. Остальное уже приклеивается к ним.

Спецназовцев к разведывательным операциям не привлекают. Это родственные профессии, но - не одно и то же. На кон таким образом ставилась репутация страны — не могу представить, кто бы мог это сделать.

- «Расследователи» пишут, что осенью 2014-го «военврач Мишкин» получил от государства (то есть, надо понимать, от разведки) квартиру в Москве площадью 100 квадратных метров за 24 миллиона рублей.

- Я знаю очень заслуженных людей в разведке, которые занимали очень высокие должности еще при прежнем руководстве — никаких 100-метровых квартир им не давали никогда. У спецслужб нет таких бюджетов. Даже у западных разведок.

А с ребятами из 14-й бригады спецназа, к которой «приписали» Чепигу-Боширова, я был знаком. Мы работали плотно с 5-м управлением ГРУ. Человека с такой фамилией я и близко не знал.

Вообще в их «биографиях» нарушены проверенные временем этапы прохождения службы. И использование людей с таким анамнезом в такого рода операциях — нарушение всех возможных правил.

- Кстати, журналисты одного из либеральных телеканалов добрались до этой «квартиры разведчика Мишкина» в Москве и каково же было их удивление, когда они обнаружили, что там живет совсем другой Мишкин, однофамилец. Часть расследования рассыпалась, как карточный домик, на глазах.

- Думаю, и остальные части этого расследования, если копнуть, рассыпется так же.

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