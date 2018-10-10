2018-10-10T12:00:14+03:00
Общество

«Кокорин хороший парень, но как только с Мамаевым сходится, так все»: пранкеры дозвонились до президента «Зенита»

А ещё - до «виновника торжества» Александра Кокорина [аудио]
Алена МАРТЫНОВА
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Вован и Лексус дозвонились руководителю ФК «Зенит» Сергею ФурсенкоВован и Лексус дозвонились руководителю ФК «Зенит» Сергею ФурсенкоФото: Иван МАКЕЕВ
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Пранкеры Вован и Лексус под видом экс-министра спорта Виталия Мутко дозвонились оскандалившемуся футболисту и руководителю ФК «Зенит» Сергею Фурсенко. Напомним, Александр Кокорин вместе с приятелем Павлом Мамаевым в понедельник засветились сразу в двух дерзких нападениях. Сначала пьяные друзья у здания гостиницы «Пекин» ногами избили водителя тележурналистки, а всего через час в кофейне набросились со стулом на чиновника минпромторга. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, подозреваемых вызвали на допрос в полицию.

- Да ничего, сижу ровно, - это единственное, что ответил «Мутко» Кокорин.

А вот президент клуба оказался более разговорчивым.

- Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно, до слез, - признался Фурсенко. - Утром прислали сообщение, что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались - и тут одно за другим, как понеслось…

Руководитель ФК «Зенит» Сергей Фурсенко Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель ФК «Зенит» Сергей ФурсенкоФото: Олег ЗОЛОТО

Мне когда Колобков (министр спорта - Прим.авт.) позвонил, я не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл.

Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…Каждый раз одно и то же...

Кокорин хороший парень, но как только с Мамаевым сходится, так все. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Кокорин хороший парень, но как только с Мамаевым сходится, так все. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Тем временем радио «Комсомольская правда» удалось дозвониться самому пранкеру Лексусу - Алексею Столярову.

- Фурсенко так и не понял до последнего, что разговаривает не с Мутко, но он был искренне расстроен, видно, что душой переживает за это, - признался Лексус. - Все дико разочарованы этой историей. А самое главное, что сейчас никто не будет из защищать. В клубе чётко дали понять - пусть ответят перед законом. А что касается самого Кокорина, судя по голосу, он напуган.

Алексей Столяров (пранкер Лексус) о розыгрыше Фурсенко

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ДОСЛОВНО

Приводим расшифровку диалога пранкеров (под видом Виталия Мутко) и руководителя ФК «Зенит» Сергея Фурсенко:

Сергей Фурсенко: ... Столько души в них вложено. Настолько обидно. Просто уроды самые настоящие. Сколько мы вложили всего в этот футбол. Взяли и все обосрали.

Пранкеры: Первый и последний раз, что ли?

С.Ф: Нас все время разводят, там чего только не происходит. Обидно просто до слез. Вчера утром прислали, что наш клуб (самый посещаемый клуб в мире) на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось.

П: Думаю, что несколько дней пройдет, все будет нормально. Сейчас будем думать, как это все…

С.Ф: Они-то думали, что мы их отмажем. А как можно отмазывать за такие вещи, Виталий Леонтьевич?

П: Конченые…

С.Ф: Просто уроды. Мне когда Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло.

П: Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь. Не расстраивайтесь сильно. Конечно, плохо. Ну, что делать?

С.Ф: Вы поймите, что подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Он вытащил игру «Краснодара». А вы когда будете, Виталий Леонтьевич? Столько много всего надо обсудить.

П: Конечно, разбирать надо.

С.Ф: Вы мне скажите, когда можно, я к вам подъеду. Посоветоваться надо по разным вопросам. Я понимаю, что вы не в той мере сейчас занимаетесь этим вопросом, но все равно по старой памяти, я думаю, вы дадите хороший совет.

П: Потом позвоню.

С.Ф: Договорились?

П: Да. Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь, надо держать удар.

С.Ф: Мы будем стараться. Все-таки Семак, он свой человек, поэтому я думаю, что там будет все нормально. Но как ребята воспримут? Конечно, тяжело.

П: Что делать с ним?

С.Ф: Правосудие решит. А что мы можем сказать?

П: Никто не ожидал…

С.Ф: Он хороший парень, по сути. Но как только с Мамаевым они сходятся, там всё.

П: Что, первый раз, что ли?

С.Ф: Каждый раз одно и то же.

П: Ну, все через задницу. Не прячьтесь. Это хуже всего – попрятаться.

С.Ф: Мы все заявления сделали. Что нам прятаться?

П: Держитесь.

С.Ф: Мы никогда не прячемся ни за кого. А что мы можем здесь сказать, как это прокомментировать еще? Мы всё сказали, у нас на сайте официально все размещено.

П: Главное, чтобы правильный вывод сделать.

С.Ф: Вы мне позвоните, я подъеду, тогда поговорим.

П: Да.

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