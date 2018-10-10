Павел Мамаев прошел в управление полиции через черный вход, чтобы не встречаться с журналистами

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-10T18:34:36+03:00

В отношении футболистов заведены уголовные дела уже по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство» [видео]

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Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев все-таки явился на допрос в Главное следственное управление московской полиции.

Напомним, утром в понедельник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы. Сначала они вместе с друзьями избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали в кафе на чиновника Дениса Пака - камера сняла, как Кокорин бьет мужчину стулом по голове.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

На текущий момент заведены уголовные дела по двумя статьям - «Побои» и «Хулиганство».

Днем в среду Кокорин и Мамаев должны были приехать на допрос к следователю. Но не явились. В 16.00 стало известно, что спортсменам дали время до 18.00. В случае неявки их должны объявить в федеральный розыск.

Журналисты несколько часов ждали футболистов у главного входа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Один из участников конфликтов, произошедших на парковке по улице 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской Павел Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий, - сообщил «Комсомольской Правде» руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов. - В настоящее время с ним работают следователи.

У главного входа в здание ГСУ с 10 часов утра стоит большая толпа журналистов. Ещё несколько операторов дежурили у второго выхода, со стороны СИЗО «Бутырка». При этом никто из репортеров так и не увидел, как Мамаев вошёл в ГСУ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672758" frameborder="0"></iframe> Столичный главк обратился к Кокорину и Мамаеву.

- По согласованию со следствием и адвокатами, футболиста завели через третий вход, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Со стороны Мамаева звучало, что он хотел бы избежать общения с журналистами и сейчас не готов делать публичные заявления.

Александр Кокорин пока к следователю не приехал. Его местонахождение не известно.

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