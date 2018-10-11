2018-10-11T13:27:52+03:00
Звезды

«Кровь, осколки, разбросанные бабки»: СМИ сообщают, что Шнура избила его новая девушка

Матильда не вела себя, как Мамаев с Кокориным!
Кира БУЛЫЧЕВА
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Шнуров и Ольга Абрамова впервые официально вышли в свет на премии GQ "Человек года"Шнуров и Ольга Абрамова впервые официально вышли в свет на премии GQ "Человек года"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мы ещё не успели определиться, как нам относиться к новой пассии 45-летнего Сергея Шнурова, как в Сеть просочилась весьма любопытная история. Сетевой паблик «Только никому», а затем и СМИ рассказали, откуда у лидера группировки «Ленинград» взялся огромный синяк под глазом:

«Шнурову фонарь поставила Олечка Абрамова. Его сосед рассказал, что вся парадная слышала, как орала на него, вещи метала. Повсюду бабки разбросаны, шмотки, осколки, крови даже чуток. У него фингал, голова рассечена. Она целая вроде как... Короче, немного домашнего насилия, ничего криминального».

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Действительно, сейчас побои у нас декриминализированны, так что Ольге ничего не грозит со стороны закона за то, что она подралась со Шнуром (если это действительно так). Интереснее всего повод, из-за которого и случилась разборка с рукоприкладством. В таких случаях говорят «шерше ля фам», так что мы совсем не удивимся, если действительно рокер сходил налево, а Ольга не стерпела.

Летом Сергей Шнуров стал завидным женихом - он развёлся с супругой Матильдой после семи лет брака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом Сергей Шнуров стал завидным женихом - он развёлся с супругой Матильдой после семи лет бракаФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, этим летом Сергей Шнуров стал завидным женихом - он развёлся с супругой Матильдой после семи лет брака. После чего музыкант пустился во все тяжкие, меняя девушек, как перчатки, чему тут же появлялись подтверждения, да ещё и с фото. Остановился он на 27-летней Ольге Абрамовой, с которой впервые официально вышел в свет на премии GQ "Человек года". Свидетели говорили, что у них любовь и нежность - на шоу «Голос» Сергей и Ольга приезжали вместе, где, не стесняясь других, предавались страсти. Но, судя по всему, что-то пошло не так.

Жалко, видео драки с камер нет, а то появилась бы ещё одна сладкая парочка на смену Хабибу с Коннором и Мамаеву с Кокориным.

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