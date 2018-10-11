Защищать Кокорина будет адвокат, представлявший интересы банды Цапка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-11T01:34:42+03:00

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Сразу несколько адвокатов отказались представлять интересы оскандалившихся футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Одна из них – звездная защитница Татьяна Стукалова, которая в разное время работала с певицей Жасмин, продюсером Яной Рудковской, рэппером Тимати. Об этом «Комсольской правде» рассказал ее коллеги, известный адвокат Сергей Жорин:

- Отказаться от защиты можно по разным причинам: не устроил гонорар, не увидел перспектив или неприятны сами фигуранты. Конечно, клиенту мы об этом никогда не скажем, сошлемся на занятость. Почему Стукалова не взялась? Может, не ее уровень… Я бы тоже не взялся их защищать. Хотя статья 213 «Хулиганство», которую им вменяют – слишком суровая, нет там состава преступления. Но с таким резонансом их все равно могут признать виновными даже по хулиганке. Просто они проиграли это дело в информационном пространстве. На мой взгляд, тут есть статьи о причинении легкого вреда здоровья и вреда средней тяжести. Наказание по первой – штраф, по второй ранее не судимых не сажают. Поэтому в тюрьму они, конечно, не сядут.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Между тем, наказание футболистов-буянов во многом будет зависеть от линии их защиты. Защищать Александра Кокорина взялся адвокат Умалат Сайгитов, известный тем, что в 2011-2013 годах представлял интересы одного из членов кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза (их обвиняли в убийстве 12 человек, в том числе четверых детей в 2010 году в станице Кущевская Краснодарского края). Цеповяз, организовавший преступления, поначалу был отпущен на волю со штрафом в 150 тысяч рублей, однако после пересмотра дела получил 12 лет лишения свободы.

К слову, адвокат Сайгитов в 2016 году предлагал запретить футбол в России, как явление, «оскорбляющее чувства фанатов». Примечательно, что этот пост он разместил у себя на Фейсбуке сразу после вылета российской сборной с Евро-2016, которое, как мы помним, неразлучные друзья Мамаев и Кокорин бурно отмечали шампанским на 250 тысяч долларов…

Свое отношение к российскому футболу адвокат Сайгитов сформулировал пару лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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