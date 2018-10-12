Обзор матча Лиги Наций Россия - Швеция 11 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 00:38 2018-10-12T00:39:58+03:00

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В тот вечер, когда в Москве продолжал развиваться криминальный сериал с экс-игроками сборной России Кокориным и Мамаевым, в Калининграде же на газон местного стадиона, оставшегося после ЧМ-2018, вышла главная команда страны на игру со Швецией. Команда Станислава Черчесова вышла "рубиться" на свой второй матч Лиги Наций. К слову, еще за сутки до матча сборная России на предыгровой пресс-конференции четко дала понять - Кокорин и Мамаев не имеют никакого отношения к сборной.

Сборная России выходит на игру со Швецией в Калининграде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шведы в сентябре уступили команде Турции. Той самой, которую наши в Трабзоне победили. Так что каков будет итог домашнего поединка - было очень интересно узнать. Ведь шведы, как и мы - четвертьфиналисты последнего чемпионата мира по футболу. Они выбыли с ЧМ-2018, проиграв команде Англии.

Дзюба заряжен на борьбу с первых же минут.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В стартовом составе сборной России главный вопрос - кто же будет вратарем? Игорь Акинфеев пару недель назад завершил свою игровую карьеру в национальной команде. И вместо него место "в рамке" у нас занял натурализованный бразилец Гильерме. Наша команда на эту встречу выставила и вовсе состав с 4 игроками, которые в разное время получили российские паспорта, чего доселе не было.

Вратарь "Локомотива" Гильерме стал вратарем в первой игре после завершения карьеры в сборной Игорем Акинфеевым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые 45 минут поединка были достаточно бодрыми и яркими для нас. На 29-й минуте часть стадиона и вовсе победно вскинули руки - после удара Дениса Черышева даже на кадрах трансляции казалось, что мяч влетел в сетку ворот. Однако нет, мяч всего лишь попал в сетку с внешней стороны. Это был один из тех опасных моментов, которые были у нас в первой половине игры. И даже соотношение ударов в первом тайме у россиян и шведов было равным - 7:6 в пользу шведов. У нас хорошо играла оборона. Но атаке не сильно везло. Но вера в команду была со стороны зрителей - просто безграничная.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторую половину игры россияне начали без замен. Тот же состав, что и завершил первые 45 минут поединка. Возвращение в сборную России Александра Головина у нас, в целом, усилило атакующий потенциал российской команды. И как следствие - удары по воротам были у нас что надо. Но не всегда во втором тайме получалось пробить так, чтобы вселить ужас в оборону сборной Швеции. Пару раз Рауш и Черышев, стоя у штрафной площади шведов, внезапно падали, теряя мяч.

Денис Черышев после очередного удара по воротам Швеции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мяч никак не шел в ворота соперников. Первая же замена у нас была произведена и вовсе на 75-й минуте - вместо Ионова у россиян вышел Далер Кузяев из "Зенита". За 10 минут до конца поединка по стадиону официально объявили - 31 690 зрителей пришли на игру. На 81-й же вышел отменный момент у нас - Дзюба, стоя на углу штрафной, катнул мяч под удар Кузяеву, и Далер пробил под перекладину, но вратарь шведов выудил мяч. Кааак ему это удалось? Не знает никто.

Судьи матча - на предельных эмоциях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце матча Станислав Черчесов и вовсе идет ва-банк, снимая с игры Дениса Черышева и выпуская на поле Заболотного в качестве второго "высокого" форварда в атаку в пару к Дзюбе. Но в итоге матч завершился вничью 0:0.

Александр Головин после травмы вновь сыграл за сборную.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следующая игра в рамках Лиги Наций у команды России - против Турции. Мы сыграем с ними в Сочи 14 октября, то есть уже в это воскресенье.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Защитник сборной России Георгий Джикия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия - Швеция 0:0

Россия: Гильерме, Нойштедтер, Рауш, Фернандес, Джикия, Зобнин, Газинский, Головин, Ионов (Кузяев, 76), Черышев (Заболотный, 87), Дзюба.

Очередная атака на ворота сборной России. Гильерме бдит.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Швеция: Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Люстиг, Линделеф, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).

В борьбе за мяч валят Дзюбу, а рядом - Черышев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предупреждения: Аугустинссон (31), Зобнин (39), Газинский (50), Джикия (53).

Россия рубилась со Швецией в Калининграде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Швеция.