2018-10-15T18:46:54+03:00
Политика

Путин наградил пострадавших по "делу Кокорина" чиновников, создателей "Кортежа" и Эльвиру Набиуллину

Президент подписал указ о вручении госнаград
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments15
Владимир Путин своим указом наградил госнаградами практически всех создателей "Кортежа"Владимир Путин своим указом наградил госнаградами практически всех создателей "Кортежа"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Очень давно у нас публично не награждали целые коллективы за прорывы в гражданской промышленности. Не за ракеты или танки, а за технику, которой может гордится страна в мирное время. И вот повод для этого нашелся. Владимир Путин своим указом наградил госнаградами практически всех создателей "Кортежа" или, говоря официальным языком, проекта "Единая модульная платформа".

Орден Александра Невского получил гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а вместе с ним различные награды сотрудники института и минпромторга, в числе которых и получивший широкую известность по "делу Кокорина" Денис Пак.

Автомобиль проекта "Кортеж" во время инаугурации президента России Владимира Путина. Фото: REUTERS

Автомобиль проекта "Кортеж" во время инаугурации президента России Владимира Путина.Фото: REUTERS

Этим же указом президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени актрису Малого театра Элину Быстрицкую, отпраздновавшую в этом году свой 90-летний юбилей. И тем же орденом, но VI степени, - знаменитого главу советского комсомола Евгения Тяжельникова, которому также исполнилось 90 лет.

Денис Пак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денис ПакФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ордена Александра Невского удостоен глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, а Ордена Почета - депутаты Елена Драпеко и Елена Панина, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Орденом Почета "за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы" награждена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Избитые Кокориным и Мамаевым чиновники получили медаль и орден

Президент наградил главу департамента автопрома Минпромторога Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. А генди ректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Еще неделю назад эта информация прошла бы никем не замеченной, как сотни подобных награждений. Но сейчас стала почти сенсацией (подробности)

КСТАТИ

На Московском автосалоне показали Aurus: В машине «как у президента» есть все, кроме пепельниц

Корреспондент «Комсомолки» в числе первых заглянул внутрь «президентского лимузина» Aurus (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом
Обозревателю "КП" удалось не только понаблюдать, как новый глава региона пытается решить застарелые проблемы, но и побывать в двухкомнатной хрущевке, где он живет [видео, радиопередача]
Новости 24
В Нижнем Тагиле осудили директора завода, на которого жаловались Путину
Назван самый популярный среди пользователей «ВКонтакте» исполнитель
«Готовьте чековую книжку»: Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова
Помпео встретится с королем Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста
«Полное беззаконие»: Хирург прокомментировал задержание «Ночных волков» в Черногории
Директор Шуры прокомментировал слухи о смерти певца
Футболисту «Барселоны» грозит 12,5 лет лишения свободы
Папа Римский и президент Польши обсудили ситуацию на Украине
Минтруд оценил идею сделать День учителя выходным
Израиль обстрелял пост ХАМАС в ответ на взрыв на границе сектора Газа
Умерла Нонна Картавенко - чемпионка СССР по фигурному катанию
Адвокат Кокорина обжаловал арест футболиста
Умер Сергей Овсянников - звукорежиссер группы «Крематорий»
Российской почтовой службе Mail.Ru исполнилось 20 лет
Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложника на вокзале в Кельне
Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
Болгария не выступит на конкурсе "Евровидение-2019"
Умер Валерий Шмаров: экс-министру обороны Украины было 73 года
В МВД не стали предъявлять Навальному обвинения по делу о клевете
В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост