Путин наградил пострадавших по "делу Кокорина" чиновников, создателей "Кортежа" и Эльвиру Набиуллину

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-15T18:46:54+03:00

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Очень давно у нас публично не награждали целые коллективы за прорывы в гражданской промышленности. Не за ракеты или танки, а за технику, которой может гордится страна в мирное время. И вот повод для этого нашелся. Владимир Путин своим указом наградил госнаградами практически всех создателей "Кортежа" или, говоря официальным языком, проекта "Единая модульная платформа".

Орден Александра Невского получил гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а вместе с ним различные награды сотрудники института и минпромторга, в числе которых и получивший широкую известность по "делу Кокорина" Денис Пак.

Автомобиль проекта "Кортеж" во время инаугурации президента России Владимира Путина.Фото: REUTERS

Этим же указом президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени актрису Малого театра Элину Быстрицкую, отпраздновавшую в этом году свой 90-летний юбилей. И тем же орденом, но VI степени, - знаменитого главу советского комсомола Евгения Тяжельникова, которому также исполнилось 90 лет.

Денис ПакФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ордена Александра Невского удостоен глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, а Ордена Почета - депутаты Елена Драпеко и Елена Панина, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Орденом Почета "за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы" награждена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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