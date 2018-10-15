2018-10-15T17:58:24+03:00
Спорт

Избитые Кокориным и Мамаевым чиновники получили медаль и орден

«КП» разбирается, бывают ли такие совпадения
Александра КОЗЛОВА
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Денис Пак награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степениДенис Пак награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степениФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент наградил главу департамента автопрома Минпромторога Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. А генди ректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Еще неделю назад эта информация прошла бы никем не замеченной, как сотни подобных награждений. Но сейчас стала почти сенсацией.

Дело в том, что Пак и Гайсин те самые чиновники, которых 8 октября избили в кафе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Потерпевшие обратились в суд, и буквально через 2 суток спортсменов арестовали и отправили в СИЗО. На этом фоне неожиданное присуждение избитым служащим госнаград выглядит подозрительно. Конспирологи в интернете тут же построили свою версию - ордена присудили, чтобы Пак и Гайсин сняли все обвинения.

Сергей Гайсин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей ГайсинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно построить не одну «теорию заговора», если не обращать внимания на факты. А они таковы: в приказе кроме Пака и Гайсина еще около 100 человек. Конкретно из Минпромторга и НАМИ – более 20. Наградами чиновников отметили не просто так. А за создание автомобилей для перевозки первых лиц государства - президентского лимузина «Кортеж». Кроме того, приказ подписан 11 октября – в день суда над футболистами. А чтобы составить и согласовать список всех лауреатов, наверняка, потребовался не один месяц. Ну и, наконец, в приказе нет еще одного потерпевшего – водителя «Первого канала», на которого Кокорин с Мамаевым накинулись за пару часов до потасовки в кафе. Вот если бы и ему присвоили «Героя России», тогда тайный план правительства был бы разгадан. А так – нелогично получается.

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