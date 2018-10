Про блокаду Лениграда нужно снимать честное кино. А не рассказывать басни о "зажравшихся коммуняках"

15 Окт. 22:10 2018-10-15T22:06:24+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть вещи в отношении которых нельзя смеяться. К ним относится и блокада Ленинграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я уже рассказывал о новом фильме Красовского "Праздник", снятом в жанре "черной комедии" о блокадном Ленинграде. Я уже высказал свое мнение по этому поводу. Повторю еще раз: Есть вещи в отношении которых НЕЛЬЗЯ СМЕЯТЬСЯ. К ним относится и блокада Ленинграда.

Точно также нельзя смеяться над 800 тысячами убитых узников концлагеря Треблинка, как и над полутора миллионами убитых в газовых камерах концлагеря Освенцим. Нельзя смеяться над заживо сожженными фашистами 149 жителями белорусской деревни Хатынь. А вот снимать честное кино про это можно и нужно. Как это сделал, например, кинорежисер Элем Климов, снявший великий и трагический фильм "Иди и смотри" про Хатынь.

А теперь по поводу возмущения некоторых господ моим призывом посадить Красовского.

Очевидно, все слышали такое слово "Холокост" и знают, что это такое? Предположим, г-н Красовский снял бы "черную комедию" не про блокаду Ленинграда, а про Холокост. Например, как весело было в те октябрьские дни 1941 года, когда в Бабьем Яру убивали евреев. Представляете, как зал будет хохотать над "черной комедией" Красовского, наблюдая, как евреев колоннами гонят к месту казни, как они раздеваются (бурный хохот в зале), как убивают женщин стариков и детей (это же так смешно, аж до колик в животе). Так вот - в Австрии, Бельгии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, России, Словении, Франции, Швейцарии, Канаде и Израиле и ряде других стран лица, отрицающие или преуменьшающие Холокост подвергаются уголовному преследованию.

И я буду счастлив, если г-н Красовский будет привлечен к уголовной ответственности за свои дела по статье 354.1 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса РФ, в частности за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично". Правда за это дают срок небольшой, всего три года. Но все равно, если это произойдет, то я налью сто граммов водки и выпью стоя.

Защитники Красовского в своих комментариях утверждают, что Красовский своим фильмом хочет разоблачить советских чиновников, которые якобы в те дни обжирались рябчиками, молочными поросятами и черной икрой, а жители Ленинграда тысячами умирали от голода.

За три последних десятилетия благодаря активному промыванию мозгов многие наши сограждане поверили в некоторые мифы, и их уже трудно в этом переубедить. Например, многие верят в миллионы изнасилованных красноармейцами в 1945 году немок. Верят, что в блокадном Ленинграде даже в самый страшный голод зимы 1941 года начальство жило, как у Христа за пазухой и чиновникам даже возили из Москвы на самолетах ананасы с персиками.

Я пытаюсь представить себе картинку, как НКВД докладывает Сталину о том, что в блокадный Ленинград, где от голода умирают люди, на самолетах вместо оружия везут деликатесы для Смольного. Интересно, через сколько часов руководителя Ленинграда Жданова и всю его команду поставили бы к стенке?

В наше время вдруг валом пошли какие-то самопальные дневники партийных чиновников и выполненные в Photoshop меню партийных столовок и банкетов, убеждающие нас в том, что руководство блокадного Ленинграда поголовно состояло из сволочей, объедающих умирающих от голода ленинградцев.

Идиотизм Красовского подчеркивает даже сценарий его "киношедевра"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как же найти истину? Где найти источник, который не обманет?

В годы войны и первые послевоенный годы в Москве постоянным корреспондентом одной из ведущих американских газет "Нью-Йорк таймс" работал Гаррисон Солсбери. По своим убеждениям он был ярый антисоветчик и писал о Советском Союзе крайне неприязненно. Он был журналистом, но одновременно и историком. Именно как историк является автором фундаментального труда «900 дней. Блокада Ленинграда» (The 900 days. The Siege of Leningrad) (1969, переведён на русский в 1996). Эта книга считается на Западе одним из главных исследований событий блокады Ленинграда. Ее достоинство в том, что наряду с критическим взглядом историка на происходившее в те годы в Москве и Ленинграде, это взгляд журналиста, который не по документам, а своими глазами наблюдал и описывал происходившее.

Первый раз он приехал в Ленинград в феврале 1944 года сразу после окончательного прорыва блокады, встречался с простыми людьми и военачальниками, партийными руководителями и руководителями предприятий. В тоже время он несколько раз бывал в Смольном, встречался с партийным и хозяйственным руководством северной столицы. Он собрал за те дни огромный материал, и именно этот материал стал главным для его книги "900 дней". Книга была запрещена в СССР, поскольку содержала много фактов, крайне неприятных для советского руководства. Например, о фактах людоедства в осажденном городе.

Напомню, январь 1944 года - блокада прорвана, постепенно жизнь налаживается, положение со снабжением Ленинграда стабилизировалось.

Вот как в своей книге Гаррисон Солсбери описывает Андрея Жданова и обстановку в Смольном в те дни. По словам американского журналиста, большую часть времени Жданов работал в своем кабинете в Смольном на третьем этаже: «Здесь он работал час за часом, день за днем. От бесконечного курева обострилась давняя болезнь, - астма, он хрипел, кашлял... Глубоко запавшие, угольно-темные глаза горели; напряжение испещрило его лицо морщинами, которые резко обострились, когда он работал ночи напролет. Он редко выходил за пределы Смольного, даже погулять поблизости... В Смольном была кухня и столовая, но почти всегда Жданов ел только в своем кабинете. Ему приносили еду на подносе, он торопливо ее проглатывал, не отрываясь от работы, или изредка часа в три утра ел по обыкновению вместе с одним-двумя главными своими помощниками... Напряжение зачастую сказывалось на Жданове и других руководителях. Эти люди, и гражданские и военные, обычно работали по 18, 20 и 22 часа в сутки, спать большинству из них удавалось урывками, положив голову на стол или наскоро вздремнув в кабинете. Питались они несколько лучше остального населения. Жданов и его сподвижники, также как и фронтовые командиры, получали военный паек: 400, не более, граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и по возможности немного каши. К чаю давали один-два куска сахара. ...Никто из высших военных или партийных руководителей не стал жертвой дистрофии. Но их физические силы были истощены. Нервы расшатаны, большинство из них страдали хроническими заболеваниями сердца или сосудистой системы. У Жданова вскоре, как и у других, проявились признаки усталости, изнеможения, нервного истощения».

Про блокаду Лениграда нужно снимать честное киноФото: EAST NEWS

Еще раз перечитайте написанное антисоветчиком Гаррисоном Солсбери: "Питались они несколько лучше остального населения. Жданов и его сподвижники, также как и фронтовые командиры, получали военный паек: 400, не более, граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и по возможности немного каши. К чаю давали один-два куска сахара. ...Никто из высших военных или партийных руководителей не стал жертвой дистрофии. Но их физические силы были истощены. Нервы расшатаны, большинство из них страдали хроническими заболеваниями сердца или сосудистой системы. У Жданова вскоре, как и у других, проявились признаки усталости, изнеможения, нервного истощения». И если бы тогда в 1944 году Гаррисону Солсбери стали бы известны хотя бы слухи об "обжираловке" в Смольном в годы блокады, будьте уверены он, как человек критически относящийся к советской власти и советскому руководству, обязательно уделил бы в своей книге этому должное внимание. Но ни слова об этом в его фундаментальном труде нет. Наоборот, он ведет речь об аскетизме руководителей Ленинграда.

А как же рябчики, черная икра, молочные поросята, а также персики с ананасами? Их, оказывается, не было. Даже в 1944 году после полного прорыва блокады.

Так что, господа ниспровергатели, не надо нам рассказывать басни о зажравшихся коммуняках-партократах.

Андрей Александрович Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), сыгравший выдающуюся роль в обороне Ленинграда, умер через четыре года после полного прорыва блокады в 1948 году в 52 года от инфаркта.

P.S. Идиотизм Красовского подчеркивает даже сценарий его "киношедевра". По этому сценарию семья обожравшегося чиновника Воскресенского выезжает из блокадного Ленинграда в свой загородный дом на празднование нового 1942 года, чтобы тайком от всех сожрать полученный паек. И дальше начинается "черная комедия"...

Если кто может, покажите г-ну Красовскому карту блокадного Ленинграда в 1941-1942 гг., из которого в те дни можно было выехать только на линию фронта или в прифронтовую полосу, где тоже рвутся снаряды и падают бомбы. А уж загородный дом наверняка находится на оккупированной территории.

