Правила жизни Джулиана Ассанжа: в посольстве Эквадора требуют, чтобы он убирал за собой и за котом

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-16T15:11:25+03:00

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За шесть лет содержания в стенах своей дипмиссии основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у эквадорских дипломатов накопилось к нему немало претензий. Неряшливому постояльцу предъявили целый перечень требований (список занял аж 10 листов), отказ от которых будет восприниматься, как отказ от условий предоставления убежища, и ему просто укажут на дверь. А за дверью, как известно, Ассанжа ждут британские полицейские.

1. ПОСЕЩЕНИЯ

Теперь Джулиану запрещено принимать более трех гостей одновременно. При этом каждый из них должен за три рабочих дня выслать запрос на встречу по электронной почте (eecugranbretania@cancilleria.gob.ec). В письме посетитель должен указать свое имя, фамилию, цель визита, свою профессию и место работы, а также приложить документы, подтверждающие все вышеперечисленное. Не относится это только к врачам скорой помощи.

2. СВЯЗЬ

Ассанжу с недавних пор разрешили совершать звонки и пользоваться интернетом (в исключительных случаях и с одобрения посла). Однако все это (кроме Wi-fi) он должен оплачивать сам. Подчеркивается, что посольство не несет ответственности за содержание сообщений, заявлений и документов, которые передает их скандальный гость.

3. НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

Основателю Wikileaks запрещается совершать любые политические заявления и выполнять действия, которые могут расцениваться, как вмешательство во внутренние дела других государств. Или могут нанести вред отношениям Эквадора с любым государством.

У эквадорских дипломатов накопилось к Ассанжу немало претензий за время его проживания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. ГИГИЕНА

Это, пожалуй, самый веселый пункт из всего списка. Во-первых, в посольстве настаивают на проведении ежеквартальных медицинских осмотров, которые будет оплачивать сам Ассанж. Во-вторых, он должен прекратить мусорить в своей комнате.

«Он и его посетители должны соблюдать чистоту и гигиену ванной комнаты и других помещений, которые они используют в посольстве», - говорится в документе. При этом Ассанж несет ответственность за своего кота. Он должен кормить питомца и убирать за ним. Иначе посол потребует, чтобы кот был отдан другому человеку или передан в приют для животных.

Кот Джулиана Ассанжа взирает на журналистов из окна посольства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. ВНЕШНИЙ ВИД

Еще в январе Ассанжа хотели выгнать из посольства из-за нечистоплотности. Сотрудники дипведомства жаловались, что активист не моется, не переодевается, ест руками и вытирает пальцы о штаны. Теперь он обязан следить за манерами и регулярно стирать одежду. Опять же - за свой счет, так как бюджет посольства недавно сильно сократили.

МНЕНИЕ

"Ассанж раздражает эквадорских дипломатов"

- Я бы не стал искать тут политического подтекста. Несмотря на то, что в Эквадоре сменилось правительство, тем не менее, было подтверждение, что Ассанжа трогать не будут, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец. - Полагаю, что тут чисто бытовой конфликт. Дело в том, что посольство Эквадора в Лондоне - это обычная квартира. Может, большая, но квартира. И то, что политический беженец занимает там комнату, в которую водит гостей да еще и не убирается в этой комнате - не может не раздражать.

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