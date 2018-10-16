Посольство Эквадора в Лондоне обязало Ассанжа ухаживать за своим котом

СЕГОДНЯ 02:52 2018-10-16T08:40:59+03:00

Австралиец Джулиан Ассанж уже более пяти лет живет на территории эквадорского посольства в Лондоне Фото: REUTERS

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Посольство Эквадора в Лондоне, на территории которого уже более пяти лет живет основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, составило для своего знаменитого «постояльца» список правил поведения, сообщает интернет-портал Codigo Vidrio.

Перечень состоит из девяти страниц, он регулирует общение Ассанжа с внешним миром, порядок визитов и оказания медпомощи. В своде правил, которые вступают в силу с 13 октября, указывается, что все желающие посетить основателя Wikileaks должны направить в посольство запрос по электронной почте, причем визитеров должно быть не более трех за один раз. Кроме того, выходить в интернет Ассанж теперь сможет только через сеть Wi-Fi дипмиссии, таким же образом и совершать звонки.

Австралийцу также запретили делать заявления «которые могут быть рассмотрены как политические и как вмешательство во внутренние дела других стран, или которые могут нанести ущерб добрым отношениям Эквадора с каким-либо другим государством».

Этого жильца эквадорского посольства – кота Джулиана Ассанжа, зовут ДжеймсФото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке правил также говорится о том, что Ассанж должен соблюдать личную гигиену и чистоту, в том числе в туалете. В частности – сам кормить своего кота и убирать за ним. Если же он этого делать не будет, его любимца грозят отдать кому-нибудь другому или в приют для животных.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент Эквадора Ленин Морено неоднократно говорил, что австралийский хакер превратился в большую проблему для его стррраны, он должен покинуть территорию диппредставительства Эквадора в Лондоне. Не вечно же ему там жить.