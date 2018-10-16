2018-10-16T08:40:59+03:00
В мире

Посольство Эквадора в Лондоне обязало Ассанжа ухаживать за своим котом

Для основателя Wikileaks составили длинный список правил поведения на территории эквадорской дипмиссии [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Австралиец Джулиан Ассанж уже более пяти лет живет на территории эквадорского посольства в ЛондонеАвстралиец Джулиан Ассанж уже более пяти лет живет на территории эквадорского посольства в ЛондонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство Эквадора в Лондоне, на территории которого уже более пяти лет живет основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, составило для своего знаменитого «постояльца» список правил поведения, сообщает интернет-портал Codigo Vidrio.

Перечень состоит из девяти страниц, он регулирует общение Ассанжа с внешним миром, порядок визитов и оказания медпомощи. В своде правил, которые вступают в силу с 13 октября, указывается, что все желающие посетить основателя Wikileaks должны направить в посольство запрос по электронной почте, причем визитеров должно быть не более трех за один раз. Кроме того, выходить в интернет Ассанж теперь сможет только через сеть Wi-Fi дипмиссии, таким же образом и совершать звонки.

Австралийцу также запретили делать заявления «которые могут быть рассмотрены как политические и как вмешательство во внутренние дела других стран, или которые могут нанести ущерб добрым отношениям Эквадора с каким-либо другим государством».

Этого жильца эквадорского посольства – кота Джулиана Ассанжа, зовут Джеймс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этого жильца эквадорского посольства – кота Джулиана Ассанжа, зовут ДжеймсФото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке правил также говорится о том, что Ассанж должен соблюдать личную гигиену и чистоту, в том числе в туалете. В частности – сам кормить своего кота и убирать за ним. Если же он этого делать не будет, его любимца грозят отдать кому-нибудь другому или в приют для животных.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент Эквадора Ленин Морено неоднократно говорил, что австралийский хакер превратился в большую проблему для его стррраны, он должен покинуть территорию диппредставительства Эквадора в Лондоне. Не вечно же ему там жить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После неудачи на выборах в Баварии лидеру ХСС грозит отставка
Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве
Руководству проблемных банков запретят выезжать за рубеж
Российский Су-27 победил американский F-15 во время учений на Украине
Американцы с третьим полом не получат российскую визу
Официальный Кабул согласился участвовать в переговорах по Афганистану в Москве
Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4
Путин наградил избитых футболистами чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина
Макгрегор предлагал Нурмагомедову $15 млн за реванш
Погода в Москве на 16 октября 2018 года: утром возможен туман
Генпрокуратура Турции нашла доказательства убийства саудовского журналиста
Меркель: Выборы в Баварии показали, что немцы уже не доверяют политикам
Убрать с дороги упавший во Владивостоке надземный пешеходный переход обещают во второй половине дня
«Россия заплатит высокую цену»: Порошенко пригрозил нашей стране авиацией
Суд в Нью-Йорке отклонил новый иск порноактрисы Стефани Клиффорд против Трампа
Экс-министр обороны Польши: Немцы и Россия «хотят затянуть петлю на нашей шее»
Археологи нашли в Норвегии погребенный под землей корабль викингов
Умер американский миллиардер – сооснователь Microsoft Пол Аллен