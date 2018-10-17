«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-17T18:41:22+03:00

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В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет.

Среди раненых - два активных участников фанатского движения Николай Крутько и Валентин «Лучик» Кондрашечкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

- Колю отвезли на операцию в Симферополь. У него прострелено плечо и челюсть, осколок в голове застрял. Но сказали, что жить будет. Рядом с ним находится мама. У Валентина отказали ноги, видели, как его выносили из колледжа. Но в больницах его найти не можем, - рассказали «Комсомолке» друзья пострадавших.

Фан-сектор керченского футбольного клуба «Океан» объявил сбор крови для пострадавших.

- Крутько и Кондрашечкин - друзья с самого детства. Всегда за спорт, занимаются им, подают пример младшим. Поддерживают «Океан» на каждой игре. Парням по 18-19 лет.

Еще одна пострадавшая - Наталья Калиниченко, взрывом ей оторвало ногу, сообщили знакомые девушки.

Еще одна пострадавшая - Наталья КалиниченкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем временем в керченских соцсетях разыскивают пропавших без вести в колледже. Среди них учащаяся политехнического колледжа Алина Керова, в момент нападения она была в здании. Со ссылкой на классную руководительницу знакомые Алины сообщают, что она погибла. Однако брат девушки эту информацию не подтвердил.

- Мы все еще ищем ее. Больше пока ничего не скажу, - с трудом подбирая слова ответил молодой человек.

Виктория ДемчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лучшая подруга Алины Керовой - Виктория Демчук числится в списке пострадавших. Как говорят знакомые, ее ранение не очень серьезное.

Список пострадавших

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