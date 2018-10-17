Носил на лекции нож и играл в «стрелялки»: что известно о подростке, устроившем взрыв в керченском колледже
Следственный комитет подтвердил, что нападение на Керченский политехнический колледж совершил студент четвертого курса Владислав Росляков. Собрали все, что известно о стрелке.
ВОСПИТЫВАЛА ОДНА МАТЬ
Владислав Росляков родился в 2000 году. Воспитывала его мать Галина. Она работает санитаркой в местном онкологическом диспансере.
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- Сколько помню, они всегда жили небогато. Квартира у них в одноэтажном доме на окраине, - говорит друг керченского стрелка.
Кстати, в квартире уже провели обыск. О его результатах правоохранительные органы пока не сообщают. Но известно, что Галину Рослякову следователи забрали прямо с работы. В ее больницу доставили нескольких пострадавших.
Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.
В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человекаФото: REUTERS
С ОДНОГРУППНИКАМИ НЕ ОБЩАЛСЯ
Влад учился в керченской школе №13. Закончив девять классов, Росляков пошел учиться на электрика по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
В колледж Влад поступил на бюджет, учился неплохо и получал стипендию. По словам педагогов, парень никогда не был замечен в агрессивном поведении. Не было в его биографии и приводов в полицию.
Но одногруппники Рослякова отзываются о нем как о странном парне.
- Он тихий, нелюдимый, на парах вечно в углу сидел, - говорит один из студентов колледжа. - Ни с кем из нас не общался, если только по учебе что-то нужно.
Один из раненых студентовФото: предоставлено очевидцем
НЕЗАДОЛГО ДО НАПАДЕНИЯ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДЕВУШКОЙ
К 18 годам постоянной подруги у Владислава не было. Его немногочисленные друзья не припомнят, чтобы он когда-то выказывал особое внимание к женскому полу. Но в пятницу — то есть за пять дней до нападения — он рассказал приятелям, что познакомился с девушкой. Случилось ли что-то между молодыми людьми, пока непонятно, но после выходных к занятиям Росляков не вернулся.
- В понедельник он не пришел на пары, сказал, что заболел, - вспоминает друг парня. - В среду утром я хотел ему написать, спросить, как самочувствие, но оказалось, что его страничка в соцсети удалена.
НОСИЛ С СОБОЙ НОЖ
В сентябре Росляков получил разрешение на охотничье ружье 12 калибра. А незадолго до атаки на колледж купил к нему 150 патронов. Все абсолютно легально — 18 парню исполнилось, ни в чем плохом он замечен не был.
Но одногруппники говорят, что Владислав всегда любил оружие. Даже ходил на пару с ножом.
- Зачем он ему был нужен, не знаю. Может, были проблемы какие-то. Может, покрасоваться хотел, - говорит один из сверстников Рослякова.
Система безопасности, установленная в колледже, ему была не помеха.
- Эта рамка (металлодетектор на входе — прим. ред.) пищит даже из-за мелочи, на нее никто внимание не обращал, - говорят ученики.
УВЛЕКАЛСЯ ОРУЖИЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ
Одногруппники Рослякова затрудняются назвать какие-то интересы парня. Только один из них припомнил, что тот читал много военной литературы. Его интересовала история сражений и оружия.
Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойнюФото: предоставлено очевидцем
Как и большинство подростков, Влад увлекался и компьютерными играми. Только вот выбор стрелялок был необычным:
- Ему нравилось, когда нужно расстреливать школы. Бывают в играх такие модификации, - рассказал «КП» друг Рослякова.
Судя по всему, Владислав старался вести здоровый образ жизни.
- Я никогда не видел его пьяным или накуренным. Он в спортзал регулярно ходил, - говорит приятель стрелка.
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