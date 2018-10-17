Носил на лекции нож и играл в «стрелялки»: что известно о подростке, устроившем взрыв в керченском колледже

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-17T19:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет подтвердил, что нападение на Керченский политехнический колледж совершил студент четвертого курса Владислав Росляков. Собрали все, что известно о стрелке.

ВОСПИТЫВАЛА ОДНА МАТЬ

Владислав Росляков родился в 2000 году. Воспитывала его мать Галина. Она работает санитаркой в местном онкологическом диспансере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

- Сколько помню, они всегда жили небогато. Квартира у них в одноэтажном доме на окраине, - говорит друг керченского стрелка.

Кстати, в квартире уже провели обыск. О его результатах правоохранительные органы пока не сообщают. Но известно, что Галину Рослякову следователи забрали прямо с работы. В ее больницу доставили нескольких пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человекаФото: REUTERS

С ОДНОГРУППНИКАМИ НЕ ОБЩАЛСЯ

Влад учился в керченской школе №13. Закончив девять классов, Росляков пошел учиться на электрика по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

В колледж Влад поступил на бюджет, учился неплохо и получал стипендию. По словам педагогов, парень никогда не был замечен в агрессивном поведении. Не было в его биографии и приводов в полицию.

Но одногруппники Рослякова отзываются о нем как о странном парне.

- Он тихий, нелюдимый, на парах вечно в углу сидел, - говорит один из студентов колледжа. - Ни с кем из нас не общался, если только по учебе что-то нужно.

Один из раненых студентовФото: предоставлено очевидцем

НЕЗАДОЛГО ДО НАПАДЕНИЯ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДЕВУШКОЙ

К 18 годам постоянной подруги у Владислава не было. Его немногочисленные друзья не припомнят, чтобы он когда-то выказывал особое внимание к женскому полу. Но в пятницу — то есть за пять дней до нападения — он рассказал приятелям, что познакомился с девушкой. Случилось ли что-то между молодыми людьми, пока непонятно, но после выходных к занятиям Росляков не вернулся.

- В понедельник он не пришел на пары, сказал, что заболел, - вспоминает друг парня. - В среду утром я хотел ему написать, спросить, как самочувствие, но оказалось, что его страничка в соцсети удалена.

НОСИЛ С СОБОЙ НОЖ

В сентябре Росляков получил разрешение на охотничье ружье 12 калибра. А незадолго до атаки на колледж купил к нему 150 патронов. Все абсолютно легально — 18 парню исполнилось, ни в чем плохом он замечен не был.

Но одногруппники говорят, что Владислав всегда любил оружие. Даже ходил на пару с ножом.

- Зачем он ему был нужен, не знаю. Может, были проблемы какие-то. Может, покрасоваться хотел, - говорит один из сверстников Рослякова.

Система безопасности, установленная в колледже, ему была не помеха.

- Эта рамка (металлодетектор на входе — прим. ред.) пищит даже из-за мелочи, на нее никто внимание не обращал, - говорят ученики.

УВЛЕКАЛСЯ ОРУЖИЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ

Одногруппники Рослякова затрудняются назвать какие-то интересы парня. Только один из них припомнил, что тот читал много военной литературы. Его интересовала история сражений и оружия.

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойнюФото: предоставлено очевидцем

Как и большинство подростков, Влад увлекался и компьютерными играми. Только вот выбор стрелялок был необычным:

- Ему нравилось, когда нужно расстреливать школы. Бывают в играх такие модификации, - рассказал «КП» друг Рослякова.

Судя по всему, Владислав старался вести здоровый образ жизни.

- Я никогда не видел его пьяным или накуренным. Он в спортзал регулярно ходил, - говорит приятель стрелка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи

В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет. (подробнее)

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)