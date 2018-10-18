Совсем пацан: Младшая дочь Анджелины Джоли, одевающаяся как мальчик, записалась на каратэ

СЕГОДНЯ 01:35 2018-10-18T01:55:25+03:00

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Еще недавно Анджелина Джоли рассказывала про свою младшую дочь в интервью: «Вивьен - такая девочка-девочка: обожает платьица, красивые наряды, она самая женственная в нашей семье, робкая и застенчивая». Но теперь все изменилось. Вслед за старшей сестрой Шайло, с трех лет утверждающей, что ее зовут Джон, и что она – мальчик, крошка Вивьен тоже перестала чувствовать свою принадлежность к женскому полу. Сначала младшая дочь Джоли и Питта прекратила носить платья. Затем – обрезала свои роскошные белокурые локоны. Сегодня Вивьен 10 лет, и она, похоже, по совету семьи, решила раз и навсегда избавиться от застенчивости и выработать в себе бойцовский характер. Девочка записалась на каратэ. На днях папарацци стали свидетелями того, как Анджелина Джоли лично отвела дочку на спортивное занятие.

Актриса недавно завершила съемки в ленте «Come away”, и все свободное время проводит с детьми. Взяв Вивьен за руку, Джоли отправилась с ней на занятие по каратэ. Вивьен была одета в футболку с эмблемой спортивной секции и мешковатые штаны. В этой одежде и со своей короткой стрижкой младшая дочь актрисы совершенно перестала походить на девочку.

По словам других родителей из спортшколы, Анджелина всячески поощряет интерес Вивьен к каратэ.

- Она иногда приходит на занятия и очень радуется успехам дочери, - рассказала одна из мам. – Это так мило.

Вивьен была одета в футболку с эмблемой спортивной секции и мешковатые штаны.Фото: EAST NEWS

Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду. 12-летняя Шайло за последнее время сильно подросла и стала просто копией Брэда в молодости. И мальчишеская одежда подчеркивает это еще сильнее.

Напомним, развод одной из самых красивых пар Голливуда длится уже два года. Джоли и Питт никак не могут поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Месяц стало известно, что Питт и Джоли встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки: Брэд приехал домой к Анджелине, и им впервые удалось нормально поговорить.

Биологические дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду и совсем перестали походить на девочек.Фото: EAST NEWS

Сейчас делом об опеке занимается специально нанятый судом эксперт. Психолог, доктор Стэн Катц должен опросить Анджелину, Брэда, всех шестерых детей и их ближайших родственников – бабушек, дедушек, сестер и братьев, а так же нянь и прислугу, чтобы составить отчет о психологическом климате в семье. Доктор представит суду свое заключение о том, с кем должны жить дети – с матерью или с отцом, и сколько времени они должны проводить с каждым из родителей. Специалист приступил к работе 12 октября, и это еще один показатель того, что дело о разводе и опеке сдвинулось с мертвой точки.